Trump ou Harris ? Les Français ont une préférence pour l'élection américaine, l'avis des jeunes détonne

Quel est le candidat à l'élection présidentielle américaine que les Français aimeraient voir s'installer à la Maison-Blanche ? Un sondage YouGov pour Linternaute donne la réponse.

C'est peu dire que l'Amérique de Donald Trump et celle de Kamala Harris n'aurait pas le même visage, tant leurs divergences politiques sont nombreuses et irréconciliables. L'élection américaine du 5 novembre 2024 revêt un enjeu considérable pour les quelque 330 millions d'Américains, mais il faut aussi dire que le reste du monde sera impacté par le choix des citoyens des Etats-Unis. Cette présidentielle est d'ailleurs suivie de près par les acteurs économiques et politiques de notre continent, les investisseurs européens, mais aussi par les forces engagées dans le soutien à l'Ukraine.

Les Français ont donc raison de s'intéresser au sujet, même si l'actualité des candidats ne passionne encore pas dans l'Hexagone. Un sondage YouGov (à découvrir dans son intégralité ici-même) , effectué pour Linternaute, révèle que seulement 48% des Français suivent cette campagne présidentielle américaine. Cette étude, riche d'enseignements, donne par ailleurs un éclairage sur la manière dont les Français perçoivent Donald Trump et Kamala Harris.

Sans grande surprise, compte tenu de l'impopularité du milliardaire républicain, les Français souhaitent dans leur grande majorité une défaite de Donald Trump à l'élection présidentielle 2024. 55% des sondés préféreraient que Kamala Harris, qui a repris la campagne de Joe Biden, soit élue cheffe d'Etat. Ils ne sont que 19% à pencher pour Donald Trump. 26% ont préféré déclarer qu'ils n'avaient pas d'avis ou qu'ils n'étaient "pas sûr" de préférer un candidat. A noter que l'image du candidat républicain s'est malgré tout améliorée en France ces dernières années : en 2020, seulement 10% des Français souhaitaient une victoire de Donald Trump, selon un précédent sondage YouGov pour Linternaute.

Donald Trump apprécié surtout parmi les plus jeunes Français

Si Kamala Harris est plébiscitée par les Français, notons également que la réponse à cette question varie sensiblement selon les profils des sondés. Ainsi, ce sont tout de même 27% des hommes et seulement 10% des femmes de l'Hexagone préfèrent une victoire de Donald Trump. Ce dernier est aussi nettement plus apprécié des Français les plus jeunes (35% des 18-34 ans souhaitent sa victoire - soit près du double de la moyenne des sondés, 37% souhaitent que Kamala Harris dirige le pays). Seulement 12% des plus de 55 ans préfèrent que le républicain l'emporte.

Les différences sont aussi remarquables en fonction des proximités partisanes. Seulement 8% des sympathisants du Nouveau Front populaire souhaitent une nouvelle victoire de Donald Trump. Ils sont 15% parmi les sympathisants d'Emmanuel Macron ou d'Ensemble. Ils sont nettement plus nombreux parmi les sympathisants LR (23%, contre 19% en 2020). Sans surprise, ce sont les sympathisants du Rassemblement National qui sont les plus nombreux à souhaiter la victoire de Donald Trump (29%, contre 22% en 2020). Ces derniers sont toutefois 47% à vouloir que Kamala Harris soit la prochaine présidente des Etats-Unis.

Les Français qui ne votent pas ou qui disent n'être proche idéologiquement d'aucun parti sont 45% à préférer une victoire de Donald Trump (contre 34% pour Kamala Harris), ce qui laisse entendre que le milliardaire américain incarne à leurs yeux un position hors système, voire anti-système.

Kamala Harris plutôt appréciée des Français

Le sondage Yougov pour Linternaute permet aussi de jauger la popularité des deux candidats. 49% des Français ont une bonne ou très bonne opinion de Kamala Harris (ils sont 18% à répondre de même pour Donald Trump), 12% ont une mauvaise opinion de la démocrate (tandis que 63% des Français ont une mauvaise opinion du républicain).

Les Français sont en revanche assez pessimistes sur la capacité de Kamala Harris, si elles est élue présidente des Etats-Unis, à peser dans la résolution des principaux conflits armés. Seulement 33% des sondés pensent qu'elle serait en mesure d'"apporter des solutions aux crises en Ukraine et au Moyen-Orient. Les Français sont encore plus durs à l'endroit de Donald Trump sur le sujet : seulement 22% pensent que Donald Trump pourrait peser positivement sur ces dossiers.

L'enquête présentée sur cet article a été réalisée sur 1 000 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 1er au 3 octobre 2024.