Quand le résultat de la présidentielle américaine sera-t-il connu ? A quelle heure ?

L'élection présidentielle américaine a lieu ce 5 novembre. Quand le résultat et le nom du gagnant seront-ils dévoilés ? A quelle heure ?

Même si des dizaines de millions de votes anticipés ont déjà eu lieu, les Américains sont appelés aux urnes ce mardi 5 novembre pour élire leur nouveau président. Pour rappel, le président des Etats-Unis est élu au suffrage universel indirect à un tour, les citoyens américains élisant les grands électeurs de leur comté, qui à leur tour choisiront le président de la couleur du vote majoritaire. S'ils ne se réuniront que le 17 décembre, les grands électeurs votent pour le parti qui les a nommés, Démocrates et Républicains se tourneront donc respectivement vers leurs candidats respectifs, c'est pourquoi le nom du vainqueur est annoncé dès le décompte du vote populaire.

Cependant, le résultat ne sera pas connu rapidement, surtout qu'il faut prendre en compte le décalage horaire, qui n'est pas le même selon les Etats. Les bureaux de votent fermeront entre 18 et 21 heures, heures locales. Le dépouillement débutera ainsi dans certains endroits à 19 heures et d'autres plus tard, soit en pleine nuit en France. Les premiers résultats ne seront donc connus en France que dans la nuit du 5 au 6 novembre, voire le 6 au matin.

Les premières estimations pourraient tomber à la fermeture des derniers bureaux de vote, soit vers 2h du matin heure française, mais pour avoir une idée du vainqueur, il faudra au moins attendre vers 5h du matin en France. Le résultat définitif est habituellement proclamé par l'agence de presse référente aux Etats-Unis, Associated Press, à partir du moment où l'écart entre le vainqueur et son rival est suffisant par rapport aux bulletins restant à dépouiller.

L'annonce du résultat de l'élection 2024 retardé ?

Le combat se joue cette année entre Donald Trump et Kamala Harris et l'issue s'annonce très serrée, selon les ultimes sondages. Ce constat pourrait retarder davantage la proclamation officielle du résultat. Dans certains Etats, le recomptage des voix pourrait prendre du temps afin d'être certain de ne faire aucune erreur. En cas de résultats très serrés, les bulletins sont notamment systématiquement recomptés en Pennsylvanie ou en Arizona.

Le temps de dépouillement est aussi très variable selon la taille des Etats. La présidente démocrate du Wisconsin Election Board, Ann Jacobs, a déclaré que "le Wisconsin n'aura pas de résultats complets le soir des élections", prévoyant notamment que le décompte se terminera à 3 heures du matin au moins, heure locale, à Milwaukee, ville très peuplée de l'Etat avec plus d'un demi-million d'habitants. Selon Goldman sachs global investment research, certains Etats pourraient bien attendre plusieurs jours pour connaitre leurs propres résultats : l'Alaska est notamment évalué avec 10 jours d'attente, le Kansas avec 3 jours, le l'Ohio avec 4 jours et le Texas avec un jour. Le Nevada, Etat clé, est aussi concerné avec 4 jours possible d'attente.

Dans les autres Swing States, les premiers résultats tomberont d'abord en Géorgie avec une fermeture des bureaux de vote à 19h, soit 1 heure du matin heure locale. Viendra ensuite la Caroline du Nord, avec une fermeture à 19h30 et des résultats rapides. Plus tard dans la soirée, l'Arizona devrait communiquer ses résultats, autour de 22 heures, soit 4 heures du matin en France. Pour le Michigan, il est possible de devoir attendre le lendemain même si le dépouillement pourrait être plus rapide que lors de la dernière élection. Même prévision pour la Pennsylvanie où le délai des résultats pourrait dépasser le jour de scrutin, les votes par correspondance n'ayant pas pu être pas être dépouillés avant le jour de l'élection.

Autre critère important : la prise en compte des votes par correspondance. Leur vérification prend du temps car il faut notamment s'assurer que l'électeur n'a pas voté en personne à côté. De plus, dans certains Etats comme en Caroline du Nord, tous les votes par correspondance sont acceptés jusqu'au 14 novembre, tant qu'ils ont été postés au plus tard le 5 novembre.

Toutefois, selon le New York Times, des améliorations ont été apportées à la procédure de vérifications de ces votes par correspondance et les responsables électoraux sont aussi davantage habitués à ce processus. Ces votes par correspondance ont explosé en 2020 avec la pandémie du coronavirus. S'ils seront plus nombreux cette année qu'à l'accoutumée, ils ne devraient pas y en avoir autant qu'en pleine crise sanitaire. Cette année-là, lors du dernier scrutin présidentielle, le vainqueur officiel n'a été annoncé que trois jours après le dépouillement.

Si les résultats soient moins serrés qu'attendus, un gagnant pourrait être désigné assez vite, mais dans le cas où l'élection est serré, il est probable que les recomptes des voix repoussent le verdict à jeudi ou vendredi. Et si Donald Trump et son équipe lance des procédures systématiques dans une dizaine d'Etats pour contester les résultats, il faut s'attendre à ce que le processus validant l'élection prennent des semaines, voire un ou deux mois.