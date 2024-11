Donald Trump réélu président : quelles conséquences pour la France, l'Ukraine et l'Europe ?

Donald Trump sera le 47ème président des Etats-Unis, une annonce qui soulève différentes craintes en Europe et en France.

Donald Trump a été déclaré vainqueur de l'élection américaine par l'agence Associated Press et devient le 47ème président des Etats-Unis. Emmanuel Macron a salué la victoire de son homologue sur X : "Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité". Le retour du milliardaire ne sera pas sans conséquence sur la France et sur l'Europe. Le second tweet du président français prouve bien qu'il anticipe déjà des tensions : "Je viens d'échanger avec le chancelier Olaf Scholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs".

Cette victoire inquiète l'Europe sur plusieurs aspects. Tout d'abord, d'un point de vue de politique internationale, le président américain n'a jamais caché son hostilité envers la manière dont l'OTAN est dirigée. Il a souvent mis la pression sur les pays européens, les accusant de ne pas assez investir dans leur défense militaire. La contribution des Etats-Unis est l'une des plus importantes de l'OTAN : 16,34% en 2024. Le retrait même partiel des Américains pourrait aussi encourager d'autres puissances, telle la Russie ou la Chine, à être plus agressives dans leurs politiques internationales.

Autre crainte : la réduction de l'aide américaine en Ukraine, jouant en la faveur de Vladimir Poutine. Sans ses moyens, Volodymyr Zelensky pourrait être obligé de négocier avec la Russie rapidement, à des conditions très insatisfaisantes, et sans que le principe de souveraineté des frontières ne soit fermement défendu. Donald Trump pourrait chercher à négocier un accord de paix avec la Russie, au détriment de l'Ukraine. Il avait, en effet, promis de "régler en 24 heures" le conflit, s'il était élu.

L'économie européenne en danger ?

Sur le volet économique, les tensions commerciales pourraient s'aggraver avec l'apparition de nouvelles taxes sur les importations européennes. Pendant sa campagne, Donald Trump a affirmé sa volonté d'imposer des surtaxes douanières de 10 à 20% sur tous les produits importés aux Etats-Unis., une augmentation significative au vu des 3,3% appliqués en moyenne à ce jour outre-Atlantique. Une crise "mortifère pour l'Europe", avait prédit Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, sur BFMTV, en cas de retour de Donald Trump.

"L'élection de Trump, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Cela veut dire l'accentuation du protectionnisme, avec une montée considérable des droits de douane", décryptait pour sa part, Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Figaro. François Hollande avait même assuré sur BFMTV qu'en cas d'élection de Trump, il y aurait en France "une augmentation du chômage, une croissance plus faible et même une inflation peut-être plus forte, parce qu'il y aura un déficit budgétaire américain très important et sans doute une politique monétaire qui l'accompagnera, parce qu'il faut bien financer le déficit américain".

Dernier volet important, celui de l'écologie. Donald Trump pourrait décider de retirer les Etats-Unis des accords de Paris, envers lesquels il s'est toujours montré défavorable. Les positions climatosceptiques de Donald Trump pourraient "casser tout effort de coordination autour des questions énergétiques et de politique climatique, et casser aussi les efforts pour réduire nos émissions et pour maîtriser ensemble le changement climatique", avait alerté sur Franceinfo Sébastien Jean, directeur associé à l'Institut français des relations internationales. Dans son programme, Donald Trump veut, au contraire, privilégier le forage du pétrole, pour remplir les stocks, et l'utilisation des énergies fossiles.