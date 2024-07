Abstention, suffrage exprimé, vote nul : c'est quoi ? Le point sur le vocabulaire des législatives

Le moment d'aller voter pour le second tour des législatives 2024 est venu. Vote blanc, suffrage exprimé, abstention... On vous explique tout sur les définitions à connaître sur le bout des doigts avant le vote.

Le deuxième tour des élections législatives anticipées est l'occasion de faire le tour des notions importantes et du vocabulaire à absolument connaître avant de se rendre aux urnes pour bien cerner les enjeux d'un tel scrutin. Alors que la participation a connu un net regain d'énergie au premier tour, avec plus de 65 % des inscrits qui se sont rendus aux urnes, connaissez-vous parfaitement la définition du suffrage exprimé ? Qu'est-ce qu'un vote blanc ? Nul ? Comment qualifier le nombre d'inscrits lors d'une élection ? La rédaction de Linternaute.com fait le point sur l'ensemble des termes à connaître avant ce dimanche 7 juillet 2024.

L'abstention ne doit pas être confondue avec les votes blancs ou nuls. Le taux d'abstention représente la proportion de citoyens inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote (et qui n'ont pas fait de procuration). Si, lors d'une élection, le taux d'abstention est à 50%, cela signifie que 5 électeurs sur 10 n'ont pas pris soin de voter. Qui sont les abstentionnistes ? Des citoyens absents qui n'ont pas eu le temps de faire une procuration, des personnes qui se désintéressent de la politique ou qui refusent de cautionner le système politique, des indécis qui, à défaut de savoir pour qui voter, ne se déplacent pas.

Pour rappel, lors des précédentes élections législatives, en 2022, 46,23% des électeurs inscrits ne s'étaient pas déplacés aux urnes. Pour le premier tour de ces législatives 2024, l'abstention était de 34,2 %.

Le chiffre de l'abstention est le strict inverse de celui de la participation. Si 3 électeurs sur 10 ont déserté les urnes, cela signifie que 7 sur 10 ont, eux, participé au scrutin. La participation s'élève donc dans ce cas à 70% et représente le ratio du nombre de votants sur le nombre d'inscrits total sur les listes électorales. En 2022, le nombre d'électeurs ayant glissé un bulletin dans l'urne pour les législatives était monté à 53,77%. Lors du premier tour de ces législatives 2024, le taux de participation était de 65,8 %.

Le vote blanc consiste à se rendre dans l'isoloir et à ne glisser aucun bulletin dans l'enveloppe. L'électeur qui vote blanc dépose son enveloppe vide dans l'urne, signe le registre, mais son vote n'est pas comptabilisé dans les résultats. Il s'est déplacé dans son bureau de vote et n'alimente donc pas les chiffres de l'abstention, mais son action civique compte pour rien. Le vote blanc est aussi à distinguer depuis les élections européennes de 2014 du vote nul puisque désormais, le vote blanc est compté.

Aujourd'hui, nombreuses sont les personnalités publiques à prendre position en faveur de la reconnaissance du vote blanc aux élections. C'était par exemple le cas de la la moitié des candidats (6/12) qui ont concouru à l'élection présidentielle 2022, dont Jean-Luc Mélenchon. En 2022, lors des dernières élections législatives, 346 240 votes blancs ont été comptabilisés, ce qui représente 1,36% des votants.

Celui-ci correspond à un vote entaché d'une irrégularité : deux bulletins glissés dans l'enveloppe, un bulletin raturé ou déchiré, un bulletin au nom d'un candidat qui ne se présente pas... Le vote nul n'entre pas non plus dans le calcul des résultats, à l'inverse du vote blanc. D'après la loi électorale, ce n'est pas un "suffrage exprimé". Pour les élections législatives de 2022, 0,64 % des votants ont exprimé un vote nul, soit 149 396 personnes d'après les chiffres du Monde.

Le suffrage exprimé correspond à un vote qui peut être dûment enregistré car non blanc et non nul. Il est souvent remplacé dans les commentaires par le mot "voix". Le nombre de votes exprimés (ou le nombre de voix) est ce qui détermine le résultat d'une élection. Pour les élections législatives de 2022, le nombre de suffrages exprimés était de 20 747 470, soit 42,70% des électeurs inscrits.

Nombre d'inscrits

Le nombre d'inscrits représente le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour les législatives de 2022, 42,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales.