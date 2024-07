Vote blanc : est-il comptabilisé au 2e tour des législatives ? Comment voter blanc ?

Le vote blanc a séduit 1,77 % des électeurs lors du premier tour des élections législatives anticipées. Est-il comptabilisé ? Comment faire pour voter blanc au second tour ? Est-ce vraiment possible ? On vous dit tout.

Lors du premier tour des élections législatives anticipées, le 30 juin dernier, 1,77 % de votes blancs ont été comptabilisés. Car en effet, il est tout à fait possible de voter blanc pour ce scrutin législatif. En revanche, cela ne veut pas forcément dire que ce vote est tellement comptabilisé dans le résultat de l'élection. Un vote blanc peut être apparenté à une enveloppe vide ou un bulletin vierge, à la différence d'un bulletin nul qui comprend une mention manuscrite sur le bulletin. Les votes dits "blancs" sont considérés comme des "suffrages non exprimés mais comptés à part". En votant blanc, un électeur exprime son envie de participer au débat démocratique et aux Législatives de 2024, mais sans se retrouver dans les candidats qui se présentent. Ce qui est fondamentalement différent d'un bulletin nul, plutôt apparenté à une erreur sur le bulletin, comme un faux nom, ou un dessin par exemple, à la place du nom du candidat.

Conformément au texte, la "reconnaissance" actuelle du vote blanc implique simplement que "les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal." Il en est fait "spécialement mention dans les résultats des scrutins" mais ils n'apparaissent pas parmi les suffrages exprimés. Contrairement aux bulletins nominatifs de chaque candidat, les bulletins de vote blanc ne sont pas fournis officiellement par les bureaux de vote. Ainsi, les électeurs qui souhaitent les utiliser doivent les apporter avec eux. L'article 1 de la loi de 2014 dispose qu'une "enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc." Par ailleurs, l'article L.49 du Code électoral stipule que "la distribution de bulletins blancs par des particuliers est interdite le jour du scrutin". Dans les faits, le bulletin blanc n'a pas de poids sur l'issue du scrutin. Ce bulletin blanc a été expérimenté pour la première fois lors des élections européennes de 2014 et est toujours en vigueur pour ce second tour des élections législatives anticipées du 7 juillet 2024.

La prise en compte du vote blanc est-elle prévue ?

La question de la comptabilisation des votes blancs revient régulièrement dans les thématiques politiques à l'approche des élections. Après de nombreuses années de discussions sans résultats, un pas a été franchi en 2021. Si ni le gouvernement, ni les institutions françaises ne se sont sérieusement penchés sur la question, le taux d'abstention qui ne cesse de progresser à chaque scrutin remet en cause la légitimité des personnalités politique élues. Un projet de loi de février 2021 note que par le biais de l'abstention "le peuple signifie qu'il n'a plus ni la voix pour se révolter démocratiquement, ni le pouvoir suffisant pour changer fondamentalement le cours de notre histoire".

Il s'agit d'un premier pas mais la France est encore loin de la reconnaissance effective du vote blanc. Le projet de loi présenté en 2021 jugeait pourtant la reconnaissance du vote blanc comme "urgente et impérative". Si la loi du 21 février 2014 prévoit dans son article 1er que les votes blancs "entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés lors du premier et du second tour", le projet de loi de février 2021 va plus loin et suggère que de nouvelles règles électorales soient instituées "en cas de non‑obtention de la majorité absolue". Le projet de loi n'a toutefois pas été adopté et en est toujours au stade de proposition.

Quels sont les derniers scores du vote blanc aux élections en France ?

En 2019, lors des élections européennes, 555 033 votes blancs ont été comptabilisés. Ce qui représentait tout de même 4,57 % des votants. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, en 2022, 2 228 044 avaient voté blanc, soit plus de 6% des votants qui s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Lors des dernières élections européennes de 2024, les votes blancs représentaient 1,36 % des votants, soit 346 240 votes blancs.