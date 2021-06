Participation, abstention, suffrage exprimé : définition et explications

Alors que les Français votent pour les élections régionales et départementales ce dimanche, il n'est jamais inutile de se remettre en tête quelques définitions : abstention, suffrage exprimé... On fait le point.

La France vote ce dimanche ! Certes, il ne faut pas s'attendre à une mobilisation très importante ce dimanche 20 juin, les citoyens devraient être bien moins nombreux aujourd'hui dans leur bureau de vote que pour les élections présidentielle de l'an prochain. Certes. Mais tout de même : ce dimanche, ce sont en réalité deux élections différentes qui sont organisées : les élections régionales et les élections départementales, l'enjeu est donc important. Pour bien comprendre les résultats de ces élections - qui seront bien sûr à retrouver sur Linternaute.com dès promulgation officielle - il est très utile de revenir sur les définitions des termes employés. Petit tour lexical.

Le taux d'abstention représente la proportion de citoyens inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote (et qui n'ont pas fait de procuration). Si, lors d'une élection, le taux d'abstention est à 30%, cela signifie que 3 électeurs sur 10 n'ont pas pris soin de voter. Qui sont les abstentionnistes ? Des citoyens absents qui n'ont pas eu le temps de faire une procuration, des personnes qui se désintéressent de la politique ou qui refusent de cautionner le système politique, des indécis qui, à défaut de savoir pour qui voter, ne se déplacent pas... Pour rappel, lors du premier tour de la présidentielle de 2017, ils étaient 10 577 572, soit 22,23% des inscrits, lors du second tour, ils passaient à 12 101 366, soit 25,44% des inscrits.

Le chiffre de l'abstention est le strict inverse de celui de la participation. Si 3 électeurs sur 10 ont déserté les urnes, cela signifie que 7 sur 10 ont, eux, participé au scrutin. La participation s'élève donc dans ce cas à 70% et représente le ratio du nombre de votants sur le nombre d'inscrits total sur les listes électorales. Lors du premier tour de la présidentielle 2017, 37 003 546 électeurs s'étaient rendus aux urnes soit 77,77% des inscrits. Lors du second tour, ils étaient 35 467 327 votants, soit 74,56% des inscrits. L'abstention ne doit pas être confondue avec les votes blancs ou nuls.

Le vote blanc consiste à se rendre dans l'isoloir et à ne glisser aucun bulletin dans l'enveloppe. L'électeur qui vote blanc dépose son enveloppe vide dans l'urne, signe le registre, mais son vote n'est pas comptabilisé dans les résultats. Il s'est déplacé dans son bureau de vote et n'alimente donc pas les chiffres de l'abstention, mais son action civique compte pour rien. Le vote blanc est aussi à distinguer depuis les élections européennes de 2014 du vote nul puisque désormais, le vote blanc est compté. Il y avait 659 302 votes blancs pour le premier tour de la présidentielle 2017, soit 1,78% des votants, puis 3 021 499 au second, soit 6,35%.

Celui-ci correspond à un vote entaché d'une irrégularité : deux bulletins glissés dans l'enveloppe, un bulletin raturé ou déchiré, un bulletin au nom d'un candidat qui ne se présente pas... Le vote nul n'entre pas non plus dans le calcul des résultats, à l'inverse du vote blanc. D'après la loi électorale, ce n'est pas un "suffrage exprimé". Pour le premier tour de la présidentielle 2017, le nombre de votes nuls était de 285 431. Il dépassait le million au second tour.

Le suffrage exprimé correspond à un vote qui peut être dûment enregistré car non blanc et non nul. Il est souvent remplacé dans les commentaires par le mot "voix". Le nombre de votes exprimés (ou le nombre de voix) est ce qui détermine le résultat d'une élection. Lors du premier tour de la présidentielle 2017, on dénombrait 36 058 813 suffrages exprimés. Au second tour, ils étaient 31 381 603.

Le nombre d'inscrits représente le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour ces élections régionales 2021, plus de 47,5 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales sur toute la France.