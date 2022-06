"Emmanuel Macron : vers des accords difficiles avec l'opposition ? Contraint aux alliances pour gouverner ?"

MACRON. Emmanuel Macron a posé deux options pour gouverner : une coalition de gouvernement ou des accords au cas par cas. Mais convaincre l'opposition ne sera pas facile, plusieurs forces ayant refusé de s'allier avec le chef de l'Etat.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 9h31] Une coalition de gouvernement ou des accords au cas par cas selon les textes. Voici les deux solutions mises sur la table par Emmanuel Macron lors de son discours du 22 juin pour viser le "dépassement politique". Une de ces propositions saura-t-elle convaincre certaines forces de l'opposition de s'associer ou du moins de rejoindre la politique de la majorité présidentielle ? Rien n'est moins sûr car depuis l'allocation du chef de l'État, la gauche et la droite martèlent leurs différences avec la politique d'Emmanuel Macron. Les options présentées, Emmanuel Macron, conscient de la difficulté de la tâche qui l'attend, laisse aux chefs politiques le temps de la réflexion mais promet de reprendre part aux négociation dès son retour en France, en milieu de semaine prochaine au plus tôt. Le président de la République pourrait d'ailleurs organiser une nouvelle série d'entretiens avec les représentants politiques d'après la porte-parole fu gouvernement, Oliva Grégoire, invitée de Franceinfo le 23 juin.

Alors qu'Emmanuel Macron a dû essuyer les refus d'alliance de la quasi-totalité des groupes de l'Assemblée nationale, exception faite de ses alliés du MoDem de François Bayrou et du parti d'Edouard Philippe, Horizons, ce jeudi la porte des accords s'entrouvre notamment à droite. Jean Rottner, président LR du Grand-Est appelle ce matin dans les colonnes du Parisien sa famille "à la responsabilité" en acceptant de travailler avec Emmanuel Macron. Bien sûr, des efforts sont également attendus de la part du chef de l'Etat et notamment un "changement de méthode". Reste à savoir si cet appel saura influencer la position de la direction des Républicains. A gauche et à l'extrême droite, les deux premières forces d'opposition au Palais Bourbon, tout le travail reste à faire pour trouver des alliances ou ne serait-ce des accords ponctuels.

Les Républicains, une opposition constructive face à Macron ?

Le patron des Républicains, Christian Jacob, a ouvert le bal des consultations à 10 heures le mardi 21 juin. Et comme depuis le début de la campagne législative, le ténor de la droite a affirmé sa place dans l'opposition voulant donner tort à tout ceux qui comparait LR à une réserve de vote plus facile pour la majorité présidentielle à l'Assemblée. "Il n'est pas question d'un pacte avec le gouvernement, ni d'une coalition", a assuré Christian Jacob à la sortie de l'Elysée le 21 juin précisant tout de même à Emmanuel Macron que la droite ne serait pas "dans le blocage" systématique des politiques du camp présidentiel. Aurélien Pradié, le numéro deux de LR, a été plus dur avec Emmanuel Macron après son discours. Sur Public Sénat, il a refusé une coalition avec le gouvernement "parce que nous n'avons pas les mêmes convictions politiques. Il y a une nécessité pour la droite républicaine de résister à l'air du temps qui voudrait nous pousser dans les bras des extrêmes ou des gens raisonnables".

Les Républicains seront peut-être plus favorables pour des accords au cas par cas selon les textes, bien que cela reste encore à prouver. Toutefois pour ce qui est de démarchage individuel des élus de la droite, Christian Jacob à prévenu : "De nouveaux débauchages [seraient] vécus par LR comme une provocation supplémentaire et que cela générerait une crispation du groupe à l'Assemblée nationale".

Des accords possibles entre Emmanuel Macron et le RN de Marine Le Pen ?

Emmanuel Macron a vu, sans surprise, sa proposition de "gouvernement d'union nationale" rejetée par Marine Le Pen. Est ce que le Rassemblement national sera plus ouvert aux nouvelles options évoquées par le chef de l'Etat ? Les récentes déclaration du président du parti, Jordan Bardella, suggère que la réponse est non. "Il demande aux oppositions de venir à lui alors qu'il a été battu dans les urnes, c'est à lui de dire quel chemin il est prêt à prendre, sur quels axes de son projet, il est prêt à reculer. Il a été élu, mais son programme battu dimanche dernier", a-t-il déclaré sur France inter le 23 juin. Le RN entend bien profiter de son groupe historique à l'Assemblée nationale et jouer son rôle dans l'opposition. Les accords ne semblent donc pas envisageables entre la majorité présidentielle et l'extrême droite mais Marine Le Pen a garanti au chef de l'État que pour autant son groupe ne sera pas "dans l'obstruction systématique" de la politique. "Si des mesures vont dans le bon sens, nous les voterons […], si elles vont dans le mauvais sens, nous les amenderons, et si elles ne sont pas amendées telles que nous le souhaitons, nous nous y opposerons", a-t-elle glissé à l'AFP le 21 juin rappelant au passage sa ferme opposition à la réforme des retraites.

Le dialogue rompu entre Emmanuel Macron et LFI ?

Il est impossible d'unir la majorité présidentielle et la France insoumise qui portent "deux projets politiques qui sont différents" a déclaré le député LFI Manuel Bompard ce matin sur Franceinfo. L'élu des Bouches-du-Rhône refuse de renoncer au projet de la Nupes et estime que conclure un accord, quel qu'il soit, avec Emmanuel Macron enverrait un message d'incohérence et trahirait le choix fait par les électeurs lors des législatives. Des propos qui confirment ceux d'Adrien Quatennens deux jours plus tôt : "Nous ne sommes candidats à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République". Signe que la coopération entre Emmanuel Macron et LFI n'est pas envisageable, Manuel Bompard a confirmé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement si Elisabeth Borne refuse de se soumettre a vote de confiance devant le Parlement.

Emmanuel Macron enjoint à faire des efforts par le PS ?

"Jupiter, c'est fini" a assuré Olivier à Emmanuel Macron lors de leur entrevue du 21 mai. Le premier secrétaire du Parti socialiste a expliqué que la gauche est "disposée à avancer" avec le gouvernement mais à une condition : que la politique s'imprègne des mesures du programme socialiste comme l'augmentation du Smic à 1500€ pour ne citer qu'elle. La députée du PS et de la Nupes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault a estimé sur France Inter le 23 juin que c'était bien à Emmanuel Macron de faire des pas vers l'opposition et non l'inverse : "Il est au pied du mur. C'est lui qui a la responsabilité du destin de la France. Il connaît parfaitement nos engagements. [...] Nous voulons le Smic à 1500 euros net. Est-ce que oui ou non, il veut le rajouter dans son projet ? S'il reste sur son projet, il n'a pas de majorité absolue et c'est lui qui va bloquer la France, ce n'est pas nous". Ce 24 juin, l'élue en remet une couche sur France 2 en répondant au constat du chef de l'Etat sur le choix qu'ont fait les électeurs en la réélisant à a tête du pays : "Il a dit 'j'ai été élu le 24 avril sur un programme', moi j'ai voté pour lui le 24 avril, c'était pas pour le programme".

Le PCF refuse des accords avec Emmanuel Macron ?

A gauche, les députés communistes sont plus discrets que les insoumis et les socialistes, ils tiennent toutefois les mêmes positions et refusent de s'allier ou de conclure des accords avec Emmanuel Macron. Le leader du PCF, Fabien Roussel, a assuré le 21 juin après sa réunion avec le chef de l'Etat qu'il ne prendra part à aucune coalition de gouvernement. La raison ? "Il y a un tel climat de défiance à [l']encontre [d'Emmanuel Macron] que ce n'est pas envisageable. Ça ne serait pas compris" par les électeurs a-t-il estimé sur le plateau de LCI. La Nupes fait donc bloc et sera pleinement dans l'opposition face à la majorité présidentielle.

Quelle position pour EELV face à Emmanuel Macron ?

Europe-Ecologie-Les Verts est également très discret dans les négociations. Julien Bayou, secrétaire national du parti et député de Paris, s'est rendu à l'Elysée le 22 juin pour discuter avec Emmanuel Macron mais contrairement aux autres représentants politiques, il n'a pas donné de précisions sur son échange avec Emmanuel Macron. L'hypothèse la plus probable reste que le pôle écologiste s'aligne avec les positions des autres partis membres de la Nupes, d'autant que les écologistes ont plusieurs fois critiqué l'inaction climatique du président de la République durant son premier mandat.

Emmanuel Macron va-t-il nommer un nouveau Premier ministre ?

Emmanuel Macron s'est imposé dans les négociations avec représentants politiques quand il revenait à la Première ministre, Elisabeth Borne, de trouver des compromis et d'aller vers des accords avec les forces de l'opposition de l'Assemblée nationale. La mise à l'écart de la locataire de Matignon n'est pas passée inaperçue et fragilise un peu plus les appuis de la cheffe du gouvernement. L'opposition appelle à la nomination d'un nouveau Premier ministre depuis le lendemain des législatives et elle exige qu'Elisabeth Borne se soumette au vote de confiance après son discours de politique générale devant le Parlement, sans quoi LFI promet le dépôt d'une motion de censure. Emmanuel Macron sera-t-il contraint de nommer un nouveau Premier ministre ? Le doute persiste et le chef de l'État garde ses intentions secrètes. Mais selon Alain Minc, un proche du Président, au Figaro, "la situation va exiger [...] un premier ministre très politique" alors qu'Elisabeth Borne a à maintes reprises été jugée trop technocrates. D'autres sources proches de l'exécutif et issue de La République en marche mise sur le départ de la Première ministre et prennent pour preuve le refus de la démission de la locataire de Matignon le 21 mai.