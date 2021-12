Eric Zemmour : des sondages dans le creux de la vague

ZEMMOUR. L'effet de nouveauté d'Eric Zemmour s'est-il essoufflé ? Après une fulgurante percée, le candidat à l'élection présidentielle recule dans les sondages et n'apparaît pas, à l'heure actuelle, en mesure de bousculer Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron.

Zemmour chez Hanouna : du grabuge et des échanges amicaux, ce qu'il faut retenir Chronique de campagne du 17 décembre. 8h28. C’est un format d’émission qui se rapprochait davantage de son statut de polémiste plutôt que de son nouveau costume de candidat à l’élection présidentielle. Jeudi 16 décembre 2021, Eric Zemmour était l’invité de Cyril Hanouna sur C8 dans la nouvelle émission « Face à Baba » au cours de laquelle il a débattu avec dix personnes différentes, de manière rapide, et sur des sujets divers. Parfois avec des contradicteurs en totale opposition avec ses idées, parfois avec des invités dont leur proximité avec le fondateur de Reconquête n’est plus à prouver. Le tout, entrecoupé de traits d’humour potaches du présentateur et d’applaudissements dans les gradins. Bref, on était loin de la solennité de son débat avec Bruno Le Maire une semaine plus tôt. De quoi tenter de séduire un nouveau public. Eric Zemmour a fait face à l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz (placé à l’isolement, il avait enregistré une vidéo), l’ex-journaliste Aymeric Caron, le médecin urgentiste Mathias Wargon, la ministre déléguée à l’Egalité et la Diversité Emmanuelle Wargon, le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, mais également le chroniqueur Eric Naulleau, la présentatrice de Cnews Christine Kelly, Charlotte d’Ornellas et Eric Revel, deux figures de la chaîne d’info du groupe Canal, ainsi que Stanislas Rigault, président de Génération Z. Au cours d’un programme de plus de trois heures, le polémiste a abordé les questions d’identité, l’égalité femmes-hommes, les droits LGBT, le port du voile, l’Europe, la jeunesse, l’école ou encore le pouvoir d’achat, développant des propositions déjà connues, sans aucune nouveauté, au milieu tantôt d’un grabuge assourdissant comme face à Alexis Corbière, tantôt dans une ambiance amicale comme face à ses anciens partenaires de plateau sur Cnews.

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le mardi 30 novembre 2021, dans une vidéo postée sur Internet et relayé dans les médias. L'ex-journaliste ne s'en était pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Après être allé à "la rencontre des Français" en tant qu'essayiste pour promouvoir son livre, après avoir multiplié les séances de dédicaces voire les réunions publiques, après avoir début septembre mis entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro, il s'est déclaré candidat dans une vidéo de 10 minutes où on a pu l'observer assis à un bureau, dans un décor de bibliothèque un rien suranné, lisant son texte devant un micro. Une posture que d'aucuns auront comparée à celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. Surtout, la vidéo de candidature d'Eric Zemmour a été entrecoupée de dizaines d'images et d'extraits vidéo, visant à illustrer le déclin de la France ou à l'inverse la grandeur perdue du pays. De nombreux extraits utilisés sans l'accord des auteurs et qui a provoqué de nombreuses protestations et menaces de plainte de la part des ayants droit.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? S'il a attendu plusieurs mois avant de se déclarer officiellement candidat au scrutin, le polémiste avait été identifié comme un acteur de la vie politique dès le mois de septembre en raison de ses prises de parole et déplacements multiples. Ainsi, dès le mois de septembre, il a été intégré dans les enquêtes d'opinion réalisées par les sondages. Et sa présence a d'emblée suscité un réel attrait d’une partie des électeurs. Les idées de l’ancien journaliste semblent infuser dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 15 % dans les intentions de vote. Il a parfois même été donné devant Marine Le Pen à l'automne, mais connait un coup de frein dans les sondages depuis la mi-novembre. Découvrez la compilation des sondages réalisée par le journal Contexte ci-dessous.

Eric Zemmour a d'ores et déjà distillé une partie de son programme pour la présidentielle. Dans le domaine de l'immigration qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et instaurer la préférence nationale pour les allocations, mais aussi supprimer l'Aide médicale d'Etat. Raillé pour ses faiblesses en matière d'économie, l'ancien journaliste se dit favorable à la retraite à 64 ans, à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité. Sur la question des salaires, Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Prônant la simplification administrative via la création d'un Haut-commissariat chargé de la mettre en oeuvre, le candidat veut un retour aux 90km/h et le port de l'uniforme à l'école.