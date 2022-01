DIRECT. Valérie Pécresse : face à Jean-Jacques Bourdin, un exercice de haute voltige

PECRESSE. La candidate est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin à 20h50 pour l'émission politique de BFMTV. Alors que l'animateur fait l'objet d'une enquête après des accusations de tentative d'agression sexuelle, Valérie Pécresse s'exprimera en début d'émission à ce sujet.

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

14:47 - Valérie Pécresse conditionne sa venue à un propos introductif Valérie Pécresse est la première invitée de l'émission politique de BFMTV, La France dans les yeux, ce soir à20h50. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin animera l'émission conformément au choix de la chaine de "maintenir l'émission et son interviewer au nom de la présomption d'innocence". Face à cette décision, la candidate de la droite à conditionner sa venue à un propos introductif autour de la polémique et de l'enquête qui entoure l'animateur, selon une information du Figaro. Pour rappel, Jean-Jacques Bourdin a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne journaliste de BFMTV et le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le journaliste.

17/01/22 - 17:18 - "Reprendre le contrôle aux frontières" avec "humanité" et "fermeté" Chronique de campagne du 17 janvier. 17h18. Pour le petit-déjeuner, Valérie Pécresse a abordé le thème de l'immigration dans la matinale d'Europe 1. Le sujet est placé au coeur du débat par les politiques de droite depuis plusieurs années et il promet d'être un axe majeur dans le programme de la candidate. La présidente de la région Ile-de-France a commencé par exposer les contours de la politique migratoire en Grèce, elle qui était en déplacement dans le pays et a visité la camps de migrants de Samos ce week-end. Elle explique que la Grèce est le parfait exemple de la politique "d'humanité" et de "fermeté" qu'elle souhaite développer sur la question de l'immigration. Une idéologie du juste milieu ou de l'entre-deux que Valérie Pécresse décrit avec cette formule ni "une Europe forteresse" ni "une Europe supermarché". "La priorité est que les pays frontaliers, qui sont en première ligne et font l'objet d'attaques hybrides, aient des centres fermés d'enregistrement et de tri, a expliqué la candidate avant d'apporter des précisions. En réalité, ils ne sont pas fermés. Les migrants qui y sont accueillis peuvent aller et venir dans la ville et revenir la nuit. En revanche, quand on leur refuse leur titre de séjour, alors le camp se referme, ça devient un centre de rétention et ils doivent rentrer chez eux." Reprendre le contrôle aux frontières de l'Europe, là est l'ambition de la candidate qui envisage une coopération grâce à une "alliance des pays frontaliers". "Il s'agit de reprendre le contrôle de l'immigration et cette alliance permettrait aux pays en première ligne d'obtenir davantage de moyens. Car c'est ça le sujet aujourd'hui, les moyens."

17/01/22 - 13:50 - Valérie Pécresse à la lutte avec Marine Le Pen selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 17 janvier. 13h50. Dans le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Opinion Way, paru lundi 17 janvier 2022, Valérie Pécresse est créditée 18% des voix. De tels résultats la placeraient à égalité avec Marine Le Pen. Au second tour, elle serait battue par Emmanuel Macron (46%). Investie début décembre par le parti de droite, la présidente de la région Île-de-France est la première femme de l'histoire à représenter LR au scrutin national. La "dame de faire", comme elle aime le répéter, veut s'afficher en principale opposante à Emmanuel Macron, en dépit des critiques à son égard sur son positionnement "Macron-compatible" aux yeux de certains. Libérale économiquement, elle se veut ferme sur les questions régaliennes et devra composer tout au long de la campagne avec un Eric Ciotti arrivé deuxième de la primaire, porté par des propositions très droitières sur la sécurité et l'immigration qu'il entend bien faire intégrer dans le programme de la candidate. Avec Valérie Pécresse, Les Républicains espèrent reprendre des couleurs à la faveur d'un congrès qui s'est déroulé sans accroc entre les candidats et tourner la page de cinq ans de déclin depuis la défaite de François Fillon en 2017 pour ne pas manquer le rendez-vous national et être, une nouvelle fois, défait au scrutin élyséen pour la troisième fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti.

17/01/22 - 12:54 - Valérie Pécresse estime être "la seule capable de battre" Emmanuel Macron Chronique de campagne du 17 janvier. 12h54. A entendre Valérie Pécresse, Emmanuel Macron n'aurait qu'un seul véritable adversaire : la droite. La candidate des Républicains explique être l'unique cible des critiques des opposants marcheurs, "aujourd'hui, c'est haro sur ma candidature matin, midi et soir. Je n'ai pas entendu un macroniste critiquer Marine Le Pen ou Eric Zemmour depuis ma candidature" a-t-elle abondé devant Sonia Mabrouk. Malgré la présence, et les scores très proches des siens dans les sondages, de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour dans la course à la présidentielle, Valérie Pécresse estime être "la seule capable de battre" le président sortant et à ce titre, elle pense voir clair dans la stratégie des soutiens d'Emmanuel Macron : "Si vous les écoutez, ils vont diront qu'ils combattent les extrêmes, alors que leur combat est contre la droite de gouvernement parce que c'est elle qui peut les remplacer". Le jeu de la République en Marche devrait donc être lu entre les lignes selon l'analyse de la candidate sortie victorieuse des primaires de la droite. En l'affaiblissant à coup de critiques, les soutiens d'Emmanuel Macron tenteraient de la décrédibiliser pour orienter les électeurs vers les autres représentants de la droite avec des positionnements plus radicaux et surtout vers Emmanuel Macron, qui n'est pas encore officiellement candidat. Mais la candidate à la présidentielle refuse de laisser le jeu se poursuivre sans elle et ne se gêne pas pour porter des coups à ses rivaux. Aussi a-t-elle comparé cette stratégie supposée au "bal total des tartuffes en Macronie".