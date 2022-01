SONDAGE. Primaire populaire : 65% des sympathisants de gauche veulent que les candidats de gauche s'y plient

EXCLU. Le sondage YouGov pour Linternaute sur la primaire populaire donne la mesure des aspirations des sympathisants de gauche à voir se former un rassemblement. Ils sont 65% à souhaiter que les candidats de gauche se rangent derrière le vainqueur de cette consultation.

C'est un fait établi par plusieurs enquêtes d'opinion ces dernières semaines : les électeurs de gauche sont dans une large majorité désireux d'une candidature commune dans cette élection présidentielle. Mais depuis que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont fermé la porte à toute primaire, l'horizon d'une alliance de premier tour apparaît très improbable. Alors que penser de la primaire populaire, cette consultation programmée pour la fin du mois de janvier, et qui a pour ambition de faire émerger une candidature unique ? Elle n'est déjà pas véritablement une "primaire" - il n'y a pas de confrontation d'idées, d'échanges ou de débats organisés, ni de processus encadré par une formation politique - mais cette consultation fait parler d'elle. D'abord parce qu'elle est présentée comme la dernière issue pour une union, ensuite parce que l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a accepté de s'appuyer sur celle-ci pour lancer sa candidature à la présidentielle. Notons que les inscrits à cette consultation peuvent voter pour l'ancienne ministre, mais aussi pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo (alors que ceux-ci ne souhaitent pas y participer).

Le sondage YouGov pour Linternaute sur la primaire populaire donne la mesure des aspirations des sympathisants de gauche à voir se former un rassemblement. A la question "Selon vous, les candidats de la gauche à l'élection présidentielle de 2022 devraient-ils se soumettre au résultat de la primaire populaire ?", 65% des sympathisants de gauche répondent oui, 20% répondent non et 15% disent ne pas savoir. Posée aux sondés de toute obédience politique, les résultats diffèrent : 49% répondent oui, 24% répondent non et 27% disent ne pas savoir. Rappelons que les candidats à gauche ont indiqué qu'ils n'accordaient aucune légitimité à ce processus. Jean-Luc Mélenchon a même demandé à ce que son nom soit retiré de cette consultation.

Reste que les sondés considèrent que cette primaire populaire a peu de chances d'aboutir à un rassemblement. A la question "Selon vous, l'organisation de la primaire populaire peut-elle conduire à l'union de la gauche pour l'élection présidentielle à venir ?", 56% des Français répondent non, seulement 15% répondent oui, (31% ne savent pas et 8% disent ne jamais avoir entendu de cette primaire populaire). Les réponses des sympathisants de gauche sont sensiblement les mêmes (59% de non, 26% de oui, 11% ne savent pas, 4% n'ont pas entendu parler de cette primaire).

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1026 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus (panel plus réduit pour les "sympathisants de gauche"). Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 18 au 19 janvier 2022. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici