Patrimoine des candidats à la présidentielle : la fortune de Pécresse, Zemour, Macron décortiquée

DECLARATION DE PATRIMOINE. Qui est le plus riche ? Qui a le plus gros patrimoine ? Qui a le meilleur salaire ? Les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle 2022 ont été publiées, comme le veut la loi. Linternaute a sorti sa calculatrice...

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 20h57] Alors que l'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril, les candidats sont dans l'obligation de suivre une règle particulière : la déclaration de patrimoine, censée faire oeuvre de transparence et faire apparaître d'éventuels conflits d'intérêts. Mardi 8 mars 2022, les déclarations de patrimoine et de revenus des douze candidats à l'élection présidentielle 2022 ont été publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP), elles sont depuis disponibles sur le site de l'institution.

La déclaration de patrimoine des candidats à la présidentielle est ainsi rendue publique un mois avant le premier tour de la présidentielle. Par ce biais, les électeurs peuvent avoir accès à plusieurs informations, comme les immeubles, les comptes bancaires, les livrets d'épargne... En revanche, d'autres données sont protégées et ne seront pas divulguées au grand public, à savoir : l'adresse personnelle du candidat, les noms des membres de sa famille, et ses numéros de compte. De la fortune immobilière de Valérie Pécresse et Eric Zemmour au scooter électrique de Yannick Jadot, Linternaute a passé les documents au crible et a sorti sa calculatrice...

Les candidats ont dû déposer au Conseil constitutionnel leur déclaration de patrimoine avant le 4 mars dernier. Ce dépôt est intervenu quelques jours avant que la liste officielle des candidats à la présidentielle ne soit divulguée lundi 7 mars 2022. Emmanuel Macron a dû se prêter à un exercice un peu différent. Conformément à la loi en vigueur, le chef de l'État a dû transmettre sa déclaration de patrimoine six mois au plus tôt et cinq mois au plus tard avant l'expiration de son mandat. L'objectif de cette mesure est d'étudier l'évolution du président de la République au cours de l'exercice de sa fonction.

La déclaration de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle est particulièrement réglementée. Les candidats doivent déclarer les éléments suivants :

- les immeubles bâtis et non bâtis ;

- les valeurs mobilières ;

- les assurances-vie ;

- les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

- les biens mobiliers divers d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 € ;

- les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

- les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

- les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

- les autres biens ;

- le passif.

En 2017, pour la première fois, la déclaration de patrimoine de l'ensemble des candidats à la présidentielle a été publiée. Cette décision est intervenue à la suite d'une recommandation de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui insistait pour que preuve soit faite de l'exemplarité des plus hauts responsables publics, indispensables selon elle au bon fonctionnement d'un système d'intégrité cohérent. Si la déclaration de patrimoine des candidats est publiée depuis 2017, donc, elle existe depuis 1988. Mais jusqu'à ce changement de règle, seule la déclaration du président en place était publiée.