Financement de campagne : quelles sont les règles pour l'élection présidentielle ?

FINANCEMENT DE CAMPAGNE. La campagne présidentielle bat son plein. A quelques semaines de l'élection, une multitude de questions vous taraude certainement : comment font les candidats pour financer leur campagne ? quelles sont les règles pour l'élection présidentielle ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 4 mars à 17h31] L'élection présidentielle des dimanches 10 et 24 avril 2022 approche à grands pas. Les candidats n'ont plus que quelques semaines pour mener leur campagne. Une campagne qui coûte souvent beaucoup d'argent et, surtout, qui est très encadrée. Car oui, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) veille au grain. Une campagne électorale, qui plus est pour la présidentielle, est particulièrement encadrée. Le financement de celle-ci est très réglementé. Les candidats doivent s'y plier, sous peine d'être sanctionnés par la CNCCFP. On vous explique tout dans cet article.

Deux règles encadrent principalement le financement de la campagne d'un candidat à la présidentielle. Tout d'abord, il se doit de tenir un compte de campagne. A l'intérieur, il doit répertorier l'origine des recettes et la nature des dépenses engagées. Pour ce faire, impossible pour lui de s'en occuper lui même. La loi prévoit qu'un mandataire financier soit nommé. Une fois la campagne présidentielle terminée, le candidat dispose jusqu'au neuvième vendredi suivant le second tour du scrutin pour déposer son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). En outre, une loi organique, celle du 25 avril 2016, précise que : "Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte." L'autre règle primordiale, c'est celle du non-dépassement d'un plafond de dépenses. Il est fixé à 16,851 millions d'euros pour chaque candidat présent au premier tour et à 22,509 millions d'euros pour ceux qualifiés au second tour, comme l'indique le décret du 30 décembre 2009.

Les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle sont encadrés depuis la publication au Journal officiel des lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990. Ces deux lois de fonctionnement de la vie démocratique disposent que les campagnes de chaque candidat doivent être organisées par une association de financement électorale. En 2013, des lois relatives à la transparence de la vie publique sont venues renforcer le dispositif. Enfin, les lois pour la confiance dans la vie politique entrées en vigueur en 2017 ont achevé d'encadrer les comptes de campagnes des candidats à la présidentielle.

Un remboursement d'une partie des frais de campagne est prévu par la loi. Ainsi, les candidats qui n'ont pas obtenu 5 % au premier tour de l'élection présidentielle se verront remboursé 4,75 % du plafond des dépenses du premier tour, soit 800 423 euros. Pour ceux qui ont obtenu plus de 5 %, un remboursement de 47,5 % de ce plafond, soit 8 004 225 euros, est prévu. Les candidats qualifiés pour le second tour auront également un remboursement de 47,5 % mais qui s'appliquera sur le plafond des dépenses du second tour, soit 10 691 775 euros. Peu importe la situation du candidat, la somme perçue ne peut excéder les dépenses engagées dans la campagne. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui encadre ces dépenses. En cas d'infraction, des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues : un candidat ayant dépassé le plafond des dépenses devra verser le montant du dépassement au Trésor public.

Avant de penser à se faire rembourser ses frais de campagne, encore faut-il trouver des financements. C'est le cas de Marine Le Pen. En effet, son parti, le Rassemblement national (RN), a toutes les peines du monde à trouver des fonds pour financer les différentes campagnes nationales et européennes. Pour l'élection présidentielle de 2022, la candidate du RN a emprunté 10,5 millions d'euros auprès d'une banque hongroise, les banques françaises ayant refusé de lui prêter la somme. Marine Le Pen s'en est émue sur FranceInfo : "Il ne faut pas laisser aux banques et à l'exécutif le soin de décider qui peut être candidat ou pas." Pourtant, un médiateur est en charge de favoriser les interactions entre les banques du territoire national et des candidats. En 2017, Emmanuel Macron avait imaginé une banque de la démocratie. L'idée n'aura finalement jamais dépassé le stade de projet.