EXCLU. Zemmour ou Le Pen ? Le sondage qui va déplaire au Rassemblement national

Eric Zemmour meilleur candidat du camp souverainiste pour la présidentielle 2022 ? Un sondage YouGov pour Linternaute révèle que le polémiste est préféré à Marine Le Pen par les électeurs de droite et d'extrême droite.

Marine Le Pen n'imaginait certainement pas un tel début de campagne, elle doit pourtant se faire une raison : Eric Zemmour est bien parvenu à s'imposer comme une alternative au Rassemblement national pour cette élection présidentielle 2022. Et depuis le mois de septembre, elle s'effondre dans les sondages au profit de l'ancien journaliste du Figaro, qui n'est même pas officiellement candidat. Une interrogation est, de fait, en train d'émerger : qui d'Eric Zemmour ou de Marine Le Pen aura la préférence de la droite souverainiste et nationaliste ? L'un peut-il convaincre l'autre de se retirer de la course à l'Elysée ?

Plusieurs enquêtes d'intentions de vote, ces dernière semaines, donnent les deux personnalités au coude-à-coude, Harris Interactive (Challenges) a même crédité le polémiste, à trois reprises, d'un score plus élevé que celui de Marine Le Pen au premier tour. Linternaute et l'institut YouGov vont plus loin, avec un sondage différent, en posant 3 questions pour le rapport de force politique qui s'est instauré ces dernières semaines entre les deux figures de la droite souverainiste.

1. Selon vous, Eric Zemmour ferait-il un meilleur ou moins bon candidat que Marine Le Pen pour représenter la droite nationaliste à la présidentielle 2022 ?

A cette question, 19% des Français répondent "un meilleur candidat", 40% "ni meilleur ni moins bon", 24% "un moins bon candidat" et 17% ne savent pas. La réponse change et devient plus éclairante si on ne retient que les sondés se disant sympathisants de droite ou d'extrême droite. 32% d'entre-eux estiment qu'Eric Zemmour serait un meilleur candidat que sa rivale, 22% pensent l'inverse.

2. Dans quelle mesure seriez-vous favorable, ou non, à une candidature commune entre Eric Zemmour et Marine Le Pen ?

28% des sondés se disent favorable à une union entre les deux personnalités, 54% se disent défavorables. Là encore, si l'on se penche sur les réponses des sympathisants de droite et d'extrême droite, la donne change : 46% des sondés le souhaitent, 42% ne le souhaitent pas et 13% disent ne pas savoir.

3. Et selon vous, lequel des deux candidats devrait prendre le leadership de cette union à l'élection présidentielle ?

A cette question, l'ensemble des sondés, tous bords confondus, estiment à 47% qu'Eric Zemmour serait le meilleur candidat pour prendre les rênes d'une union d'extrême droite, 37% estiment que Marine Le Pen serait une meilleure leader, 16% disent ne pas savoir. Parmi les sympathisants de droite et d'extrême droite, 53% répondent Eric Zemmour, 38% Marine Le Pen, 9% ne se prononcent pas.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1065 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 26 au 27 octobre 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici