"La Nupes aux législatives 2022 : la victoire est-elle possible ? Sondages, résultat et programme"

NUPES. En dépit des résultats des sondages, la Nupes peut remporter le 2e tour des élections législatives et être majoritaire selon Jean-Luc Mélenchon. Les candidats Nupes misent tout sur leur programme et la mobilisation des abstentionnistes.

[Mis à jour le 17 juin 2022 à 12h22] "Il est possible que [la Nupes gagne] les législatives". La déclaration est signée de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV au dernier jour de la campagne législative. L'insoumis souhaite imprégner cette idée dans l'esprit des électeurs pour contrer les résultats des sondages qui annoncent une majorité de députés Ensembles! donc LREM à l'Assemblée. Des projections qui selon Jean-Luc Mélenchon, vont dans le sens du camp présidentielle qui "depuis le début veut laisser entendre qu'il est impossible que [la Nupes] gagne les élections". Un discours au détour duquel l'élu LFI a rappelé la "manipulation" des résultats du premier tour par le gouvernement. C'est là une stratégie bien ficelée pour apparaître comme la principale force politique aux yeux des électeurs et les convaincre de choisir la Nupes au second tour des législatives. Mais la gauche use d'autres stratagèmes pour espérer atteindre son objectif : obtenir la majorité, si possible absolue, à l'Assemblée nationale.

Premier opposant à la majorité présidentielle dans le scrutin des législatives, la Nupes a pris soin pendant toute la durée de l'entre-deux-tours d'établir la comparaison entre son programme et le projet présidentielle, souvent virulente et critique à l'égard des positions et propositions d'Emmanuel Macron. Encore ce matin, Jean-Luc Mélenchon a renouvelé ses accusations sur la volonté du gouvernement d'augmenter la TVA, sujet qui fait déjà puisqu'aucune déclaration du ministère de l'Economie n'a annoncé noir sur blanc une telle mesure. Les autres voix de la Nupes comme Adrien Quatennens ou Yannick Jadot ont insisté sur la baisse d'impôt ou les mesures pour le climat et l'écologie promise dans leur programme. Des sujets qui correspondent aux préoccupations des électeurs, habile. La Nupes devrait mettre les dernières heures de la campagne à profit pour de nouveau vanter le projet politique qu'elle entend mettre en place en cas de victoire aux législatives. Une ultime conférence de presse de la coalition de gauche a notamment lieu cet après midi à Paris en présence de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Bayou.

L'appel au vote insistant de Mélenchon et de la Nupes

L'entre-deux-tours de la campagne de la Nupes a été ponctué par les appels répétés de la Nupes à la mobilisation des électeurs et particulièrement des jeunes. C'est une véritable chasse à l'abstentionnisme qu'a livré la coalition de la gauche avec des tons très différents, tantôt dans l'urgence, tantôt dans la culpabilisation et plus récemment avec des paroles plus sèches. "Qu'est-ce que vous voulez ? Le retour des réacs ? [...] C'est nul de ne pas aller voter. C'est abandonner le monde à ceux qui ont du fric", a lancé Jean-Luc Mélenchon à la jeunesse au micro de Quotidien le 15 juin. Dans les derniers instants de la campagne, l'appel à la mobilisation est toujours d'actualité et tout le monde s'y met, même Yannick Jadot, l'écologiste resté très en retrait de la Nupes, qui a déclaré sur Franceinfo ce vendredi 17 juin : "Même si on n'est pas mélenchoniste, et je ne suis pas mélenchoniste, il faut se déplacer dimanche" sous entendu pour soutenir la Nupes.

Si la Nupes fournit tant d'efforts pour pousser les jeunes électeurs à voter, c'est parce qu'elle sait que son éventuelle victoire n'est possible qu'à condition que la jeunesse s'exprime dans les urnes. La Nupes est majoritaire dans les intentions de vote des 18-24 ans et 25-34 ans mais ces voix sont rares à se faire entendre lors des scrutins.

La Nupes, est-elle un parti politique ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale ou Nupes, est la coalition de la gauche qui bouscule les élections législatives. Réunissant les insoumis, porteurs et majoritaires au sein de l'alliance, les socialistes, les écologistes et les communistes, elle redonne vie à la gauche plurielle des législatives de 1997. La Nupes espère réaliser le même exploit qu'il y a 25 ans en obtenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale le 19 juin 2022. Attention toutefois à ne pas considérer la Nupes comme la fusion des partis politique de gauche car aucune formation ne souhaite se dissoudre dans cette nébuleuse. Manuel Bompard, insoumis et négociateur pour la conclusion de l'alliance a répété le 14 juin sur RFI que la Nupes n'était pas un parti politique mais bien une coalition : une fois à l'Assemblée, chaque député siégera dans le groupe de son parti. Toutefois, la gauche espère rester solidaire longtemps après les législatives car la coalition "a vocation à durer", selon Bompard.

La Nupes, une coalition derrière Jean-Luc Mélenchon ?

Lorsqu'il est question de la Nupes, le nom de Jean-Luc Mélenchon ne tarde généralement pas à suivre dans les conversations. L'Insoumis s'est imposé comme le leader de la Nupes sans pour autant prendre part directement aux négociations. Le député des Bouches-du-Rhône s'est contenté de reprendre l'appel régulièrement lancé à la réunion de la gauche sous une bannière commune pour les législatives, alors même qu'il avait refusé d'effacer sa candidature LFI au profit l'union de la gauche à la présidentielle en avril dernier. Mais là encore, Jean-Luc Mélenchon ne s'efface pas, au contraire, il prend toute la lumière sans même être candidat aux législatives. Ce qu'il vise c'est Matignon, et pour y arriver il sait que le soutien de toute la gauche derrière lui est indispensable.

Jean-Luc Mélenchon est le visage de la Nupes, au détriment des autres forces politiques membre à la coalition qui si elle profite des bons résultats perdent en visibilité. Mais la place dominante de l'insoumis au sein de l'alliance reflète les rapports de force entre les différentes formation de gauche à l'intérieur de la coalition en particulier le leadership de La France insoumise. La gauche radicale a nommé 326 candidats des 577 investis quand les écologistes en compte 80, les socialistes 70 et les communistes 50 et elle a aussi largement influencé le programme commun de la Nupes, la quasi-totalité des mesures étant calquée sur le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Mais l'élément le plus parlant reste l'ambition de l'insoumis qui souhaite s'installer à Matignon et tirer profit de l'obtention d'une éventuelle majorité absolue de la Nupes après les élections législatives. Le but de la Nupes est d'"obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale et former un gouvernement dont je serai le Premier ministre", écrit le député en introduction du programme de la coalition.

Quel est le programme de la Nupes ?

Le programme de la Nupes comprend 650 mesures. Elles sont réparties en huit thématiques, que sont : progrès social, emplois et retraites ; écologie, biodiversité, climat, biens communs et énergie ; partage des richesses et justice fiscale ; services publics (santé, éducation, culture, sport) ; VIe République et démocratie ; sûreté et justice ; égalité et lutte contre les discriminations ; Union européenne et international. 650 mesures (le programme complet est à découvrir sur le site internet de la Nupes) sur lesquelles les responsables de La France insoumise, d'Europe Ecologie-Les Verts, du Parti communiste français et du Parti socialiste se sont (presque) mis d'accord (lire plus bas).

Le débat est central depuis la campagne présidentielle : l'âge de départ à la retraite doit-il être repoussé comme le propose Emmanuel Macron ou avancé comme le promeut Jean-Luc Mélenchon ? Alors que le président de la République milite pour le retarder à 64 ou 65 ans, la Nupes, sans surprise, milite pour un retour à 60 ans, à taux plein, après 40 annuités de cotisation. Par ailleurs, le programme propose de prendre en compte le RSA pour le calcul de la retraite de ceux ayant touché cette aide au cours de leur carrière. Côté revenus, la Nupes veut garantir une retraite équivalente "au niveau du SMIC revalorisé" pour une carrière complète, soit 1500 euros nets, a minima.

En matière fiscale, la Nupes propose 16 mesures dans son programme pour "faire la révolution fiscale". L'union de la gauche entend revoir le barème de l'impôt sur le revenu en instaurant 14 tranches, souhaite rétablir l'ISF avec une taxe climatique supplémentaire selon l'empreinte carbone des actifs détenus, refonder l'impôt sur les sociétés, instaurer un impôt universel sur les entreprises, augmenter les droits de succession des hauts patrimoines et supprimer les niches fiscales, réduire la TVA sur les produits de première nécessité, réinstaurer une "TVA grand luxe" (caviar, yachts, jets, voitures de luxe, bijoux, lingots d'or…), ou encore refonder le quotient familial.

Ces diverses mesures fiscales auront donc un impact économique. Mais la Nupes veut aller plus loin et entend mener des réformes économiques, notamment sur la question des revenus. Si elle est majoritaire à l'Assemblée nationale, l'union de la gauche souhaite augmenter le Smic à 1500 euros net mensuels, dégeler le point d'indice des fonctionnaires, mieux indemniser les chômeurs, mais aussi instaurer une garantie dignité et une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1063 euros nets par mois.

C'est l'un des volets les plus développés du programme de la Nupes : l'écologie. Principal cheval de bataille, la thématique est déclinée en 19 sous-thématique, qui comptent des dizaines de mesures. La principale : inscrire dans la Constitution la règle verte, qui impose de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Il s'agit également d'engager et d'organiser la planification écologique à toutes les échelles du pays et avec toutes les entités, principalement les entreprises, en les contraignant davantage sur leurs émissions de gaz à effet de serre. La Nupes entend par ailleurs créer 300 000 emplois agricoles pour développer les circuits courts, souhaite développer un plan de dépollution des façades maritimes de la France, supprimer les lignes aériennes quand le trajet peut être fait en moins de trois heures en train et rouvrir les petites lignes ferroviaires. Le programme prévoit également des mesures pour une France "zéro déchet" (interdire l'obsolescence programmée, baisser la TVA sur les services de réparation,…), mais aussi contre la malbouffe (interdiction d'additifs notamment) en travaillant à développer une souveraineté alimentaire via un ministère de la Production alimentaire.

Le programme de la Nupes sur le nucléaire est on ne peut plus clair : "planifier le passage à 100 % d'énergies renouvelables et la sortie du nucléaire." Les différentes forces politiques de gauche se sont accordées pour abandonner les projets d'EPR et planifier le démantèlement des sites nucléaires. Elles prévoient également la sortie des énergies carbonées. Une nuance cependant sur le projet : fervent défenseur du nucléaire, Fabien Roussel, leader du PCF, a obtenu de la Nupes la possibilité de défendre devant l'Assemblée nationale un projet énergétique qui combinera énergies renouvelables et énergie nucléaire.

Le dossier de l'Europe fut le point le plus sensible des discussions préalables à l'accord d'union de la gauche. Faut-il ou non désobéir à certains traités de l'Union européenne ? La Nupes s'est accordée à vouloir "mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne", affichant une volonté "de construire un nouveau projet au service de la bifurcation écologique, démocratique et solidaire." Environ une centaine de points détaillent ensuite ce que la Nupes entend mettre en œuvre sur le sujet, de la volonté d'une refonte de la Politique agricole commune à l'instauration de salaires minimums européens, en passant par l'abrogation des règles budgétaires de Bruxelles ou encore en voulant mettre en place un impôt minimum sur les sociétés de 25 %.

• Des divergences de programme au sein de la Nupes

Cependant, qui dit alliance, dit forcément divergences. 33 points du programme seront "nuancés" par des organisations politiques et "mis à la sagesse de l'Assemblée". Ils concernent principalement le mix énergétique que défend le PCF, tandis que le Parti socialiste ne soutiendra pas l'encadrement des prix agricoles par des prix maximaux. Le PCF ne soutiendra pas le droit de vote à 16 ans, quand LFI proposera d'abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Le PS et le PCF proposeront un débat public sur la question de la légalisation du cannabis, LFI et le PCF souhaitent un retrait de la France de l'OTAN puis sa dissolution, tout comme un retrait de l'armée présente au Sahel.

Quel résultat pour la Nupes aux législatives 2022 ?

Officiellement, la Nupes est arrivée juste derrière la coalition Ensemble! au premier tour des législatives dans le résultat complet du ministère de l'Intérieur : 25,66% contre 25,75% pour la majorité présidentielle. Un écart minime que la coalition des partis de gauche conteste. Pointant du doigt des "tripatouillages" et des erreurs dans la comptabilité et l'attribution des suffrages par le gouvernement, les candidats d'outre-mer, de Corse et trois investitures métropolitaines sont concernées. Dans un communiqué, la Nupes accuse Gérald Darmanin de "manipulation qui vise à faire apparaître artificiellement la coalition présidentielle en tête". Selon ses propres calculs, la force politique de gauche aurait obtenu 26,8% des suffrages au premier tour grâce aux voix accordées d'après elle à tort à la nuance divers gauche. Le Monde, qui a tenu une comptabilité personnelle des résultats des législatives place également la Nupes en tête mais avec un moindre écart : 26,1% pour la Nupes contre 25,88% pour Ensemble!

Si les résultats chiffrés du premier tour des législatives font polémique, côté candidat l'avantage revient sans aucun doute à la Nupes. Quatre de ses candidats ont été élus députés dès le premier tour : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis et Danièle Obono, Sophie Chikirou et Sarah Legrain à Paris. En face, l'adversaire de la majorité présidentielle n'a obtenu qu'un député issu du parti philippiste Horizons. 406 autres candidats estampillés Nupes sont encore en lice pour siéger à l'Assemblée national dont trois sont assurés d'être élus après le désistement de leur adversaire : Soumya Bourouaha, Clémentine Autain et Elie Califer.

Avant premier tour de l'élection présidentielle, les sondages donnaient la Nupes au coude à coude avec la coalition de la majorité présidentielle et ils ont vu juste. Avec 25,66% des suffrages contre 25,75%. La coalition voit dans ces résultats la possibilité de s'imposer comme le groupe parlementaire majoritaire mais ses rivaux lui renvoie à la figure l'apparente absence de réserve de voix pour la gauche et second tour et les projections des instituts de sondage qui accordent la majorité au camp présidentiel. La dernière projection d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions publié au soir du premier tour attribue entre 150 et 190 députés à la Nupes, un chiffre qui ferait d'elle la première forme d'opposition mais qui sera insuffisant pour obtenir la majorité. Selon l'Ifop-Fiducial pour TF1-LCI, la Nupes peut espérer entre 180 et 210 sièges.

Avec un candidat dans chacune des 577 circonscriptions au premier tour des législatives (326 pour LFI, 80 pour EELV, 70 pour le PS et 50 pour le PCF), la Nupes a réussi à en qualifier 406 pour le scrutin du 19 juin. Les candidats insoumis restent majoritairement représentés et ce sont d'ailleurs quatre insoumis qui ont été élus dès le premier tour des élections législatives à l'Assemblée nationale : Alexis Corbière, Sophia Chikirou, Danièle Obono et Sarah Legrain. D'autres figures de La France insoumise sont évidemment en course : Clémentine Autain, assurée d'être réélue car seule dans sa circonscription de Seine-Saint-Denis, Adrien Quatennens dans le Nord, François Ruffin dans la Somme ou Manuel Bompard qui se présente dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour prendre la relève de Jean-Luc Mélenchon.

Les autres partis politiques membres de la coalition comptent aussi des poids lourds parmi leurs candidats : Julien Bayou, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho pour EELV et les écologistes ; Olivier Faure et Valérie Rabaud côté PS ; Fabien Roussel pour le PCF. Tous sont encore en course et sont arrivés en tête au premier tour des législatives.

La Nupes soutient également des candidats dans les outre-mer sans les avoir investis. Le sujet a d'ailleurs fait polémique dans le décompte des résultats du premier tour, ces candidatures ultra-marines n'ont pas été comptées dans le score de la Nupes mais de la nuance divers gauche. Il n'empêche qu'au second tour, les candidats d'outre-mer portant les couleurs de la coalition de gauche sont aussi en bonne position.

Des candidats issus de la société civile défendent aussi les couleurs de la Nupes et ont enregistré de très bons scores au premier tour des législatives à l'instar du boulanger Stéphane Ravacley qui est arrivé en tête dans le 2ème circonscriptions du Doubs ou de la gouvernante de l'hôtel Ibis Rachel Keke qui a devancé l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans la 7ème circonscription du Val-de-Marne.