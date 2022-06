"Résultat de la NUPES aux législatives 2022 : un 1er tour historique pour Mélenchon ?"

NUPES. Avant le 1er tour des législatives, le programme de la Nupes est remis en cause. Par qui ? Pour quelles raisons ? Eclairage, alors que les sondages donnent l'union de la gauche en bonne position face à LREM.

Depuis des semaines, elle occupe l'espace médiatique : la Nupes va-t-elle décrocher, ce dimanche 12 juin 2022, un résultat aussi élevé que celui annoncé dans les sondages au 1er tour des élections législatives. Alors que selon les enquêtes sur les intentions de vote, la Nouvelle union populaire écologique et sociale pourrait arriver au même niveau, voire devant La République en Marche et ses partis alliés, ce scrutin revêt d'un enjeu important pour Jean-Luc Mélenchon et les différentes familles politiques (LFI donc, EELV, PCF et PS) qui se sont unies à gauche avec l'ambition de devenir majoritaire à l'Assemblée nationale, ou, a minima, être la première force d'opposition du palais Bourbon. Depuis la gauche plurielle de 1997 qui avait vue le PS, le PCF, le PRG ou encore Les Verts s'allier, victorieusement, pour les législatives, jamais l'union des principales forces de gauche n'avaient à nouveau été réalisée. De quoi ainsi nourrir légitimement des ambitions.

Après s'être déchirée durant la campagne présidentielle, la gauche est parvenue à se réunir sous une même bannière, 25 ans après, et derrière un projet commun, monopolisant ainsi l'attention, à grands coups de déclarations, elle qui avait été mise en arrière plan par rapport à l'extrême-droite lors du scrutin élyséen. Un renversement de vapeur qui a cristallisé le débat autour du programme proposé, attaqué au vitriol par Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir), et défendu par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants. De quoi convaincre les électeurs et confirmer la tendance qui s'est dessinée après le 1er tour des élections législatives dans les circonscriptions des Français établis hors de France ?

En ce jour de 1er tour des élections législatives, les dirigeants de la Nupes, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, vont attendre avec impatience les résultats dans les 577 circonscriptions. Une première tendance nationale sera dévoilée à 20 heures et permettra de savoir si les prédictions des instituts de sondage avaient vu juste ou non. Avant la publication de ces chiffres, la tendance s'était tout de même déjà confirmée lors du 1er tour dans les circonscriptions des Français établis hors de France. L'union de la gauche s'est en effet hissée au 2e tour dans 10 des 11 circonscriptions, arrivant même en tête dans deux d'entre elles. Prémonitoire avant les résultats nationaux de ce soir ?

1ere circonscription : Roland Lescure (Ensemble) : 35,88% ; Florence Roger (Nupes) : 33,43%

2e circonscription : Eléonore Caroit (Ensemble) : 34,57% ; Christian Rodriguez (Nupes) : 28,20%

3e circonscription : Alexandre Holroyd (Ensemble) : 38,51% ; Charlotte Minvielle (Nupes) : 31,46%

4e circonscription : Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble) : 38,93% ; Cécilia Gondard (Nupes) : 32,47%

5e circonscription : Renaud Le Berre (Nupes) : 27,89% ; Stéphane Vojetta (diss. LREM) : 24,60%

6e circonscription : Marc Ferracci (Ensemble) : 36,49% ; Magali Mangin (Nupes) : 20,28%

7e circonscription : Frédéric Petit (Ensemble) : 34,58% ; Asma Rhamaoui-Claquin (Nupes) : 26,06%

9e circonscription : Karim Ben Cheïk (Nupes) : 39,99% ; Elisabeth Moreno (Ensemble) : 28,06%

10e circonscription : Amélia Lakrafi (Ensemble) : 32,75% ; Chantal Moussa (Nupes) : 22,54%

11e circonscription : Anne Genetet (Ensemble) : 38,14% ; Dominique Vidal (Nupes) : 24,79%

Le programme de la Nupes comprend 650 mesures. Elles sont réparties en huit thématiques, que sont : progrès social, emplois et retraites ; écologie, biodiversité, climat, biens communs et énergie ; partage des richesses et justice fiscale ; services publics (santé, éducation, culture, sport) ; VIe République et démocratie ; sûreté et justice ; égalité et lutte contre les discriminations ; Union européenne et international. 650 mesures (le programme complet est à découvrir sur le site internet de la Nupes) sur lesquelles les responsables de La France insoumise, d'Europe Ecologie-Les Verts, du Parti communiste français et du Parti socialiste se sont (presque) mis d'accord (lire plus bas).

Le débat est central depuis la campagne présidentielle : l'âge de départ à la retraite doit-il être repoussé comme le propose Emmanuel Macron ou avancé comme le promeut Jean-Luc Mélenchon ? Alors que le président de la République milite pour le retarder à 64 ou 65 ans, la Nupes, sans surprise, milite pour un retour à 60 ans, à taux plein, après 40 annuités de cotisation. Par ailleurs, le programme propose de prendre en compte le RSA pour le calcul de la retraite de ceux ayant touché cette aide au cours de leur carrière. Côté revenus, la Nupes veut garantir une retraite équivalente "au niveau du SMIC revalorisé" pour une carrière complète, soit 1500 euros nets, a minima.

En matière fiscale, la Nupes propose 16 mesures dans son programme pour "faire la révolution fiscale". L'union de la gauche entend revoir le barème de l'impôt sur le revenu en instaurant 14 tranches, souhaite rétablir l'ISF avec une taxe climatique supplémentaire selon l'empreinte carbone des actifs détenus, refonder l'impôt sur les sociétés, instaurer un impôt universel sur les entreprises, augmenter les droits de succession des hauts patrimoines et supprimer les niches fiscales, réduire la TVA sur les produits de première nécessité, réinstaurer une "TVA grand luxe" (caviar, yachts, jets, voitures de luxe, bijoux, lingots d'or…), ou encore refonder le quotient familial.

Ces diverses mesures fiscales auront donc un impact économique. Mais la Nupes veut aller plus loin et entend mener des réformes économiques, notamment sur la question des revenus. Si elle est majoritaire à l'Assemblée nationale, l'union de la gauche souhaite augmenter le Smic à 1500 euros net mensuels, dégeler le point d'indice des fonctionnaires, mieux indemniser les chômeurs, mais aussi instaurer une garantie dignité et une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1063 euros nets par mois.

C'est l'un des volets les plus développés du programme de la Nupes : l'écologie. Principal cheval de bataille, la thématique est déclinée en 19 sous-thématique, qui comptent des dizaines de mesures. La principale : inscrire dans la Constitution la règle verte, qui impose de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Il s'agit également d'engager et d'organiser la planification écologique à toutes les échelles du pays et avec toutes les entités, principalement les entreprises, en les contraignant davantage sur leurs émissions de gaz à effet de serre. La Nupes entend par ailleurs créer 300 000 emplois agricoles pour développer les circuits courts, souhaite développer un plan de dépollution des façades maritimes de la France, supprimer les lignes aériennes quand le trajet peut être fait en moins de trois heures en train et rouvrir les petites lignes ferroviaires. Le programme prévoit également des mesures pour une France "zéro déchet" (interdire l'obsolescence programmée, baisser la TVA sur les services de réparation,…), mais aussi contre la malbouffe (interdiction d'additifs notamment) en travaillant à développer une souveraineté alimentaire via un ministère de la Production alimentaire.

Le programme de la Nupes sur le nucléaire est on ne peut plus clair : "planifier le passage à 100 % d'énergies renouvelables et la sortie du nucléaire." Les différentes forces politiques de gauche se sont accordées pour abandonner les projets d'EPR et planifier le démantèlement des sites nucléaires. Elles prévoient également la sortie des énergies carbonées. Une nuance cependant sur le projet : fervent défenseur du nucléaire, Fabien Roussel, leader du PCF, a obtenu de la Nupes la possibilité de défendre devant l'Assemblée nationale un projet énergétique qui combinera énergies renouvelables et énergie nucléaire.

Le dossier de l'Europe fut le point le plus sensible des discussions préalables à l'accord d'union de la gauche. Faut-il ou non désobéir à certains traités de l'Union européenne ? La Nupes s'est accordée à vouloir "mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne", affichant une volonté "de construire un nouveau projet au service de la bifurcation écologique, démocratique et solidaire." Environ une centaine de points détaillent ensuite ce que la Nupes entend mettre en œuvre sur le sujet, de la volonté d'une refonte de la Politique agricole commune à l'instauration de salaires minimums européens, en passant par l'abrogation des règles budgétaires de Bruxelles ou encore en voulant mettre en place un impôt minimum sur les sociétés de 25 %.

• Des divergences de programme au sein de la Nupes

Cependant, qui dit alliance, dit forcément divergences. 33 points du programme seront "nuancés" par des organisations politiques et "mis à la sagesse de l'Assemblée". Ils concernent principalement le mix énergétique que défend le PCF, tandis que le Parti socialiste ne soutiendra pas l'encadrement des prix agricoles par des prix maximaux. Le PCF ne soutiendra pas le droit de vote à 16 ans, quand LFI proposera d'abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Le PS et le PCF proposeront un débat public sur la question de la légalisation du cannabis, LFI et le PCF souhaitent un retrait de la France de l'OTAN puis sa dissolution, tout comme un retrait de l'armée présente au Sahel.

Ce vaste programme est "ambitieux" reconnaissent 170 économistes, dont Thomas Piketty, dans une tribune parue dans le JDD, jeudi 9 juin. Mais il s'agit là d'un projet de "rupture avec le néolibéralisme" que tous saluent, "tournant le dos aux politiques qui accroissent les inégalités, fragilisent les services publics et abîment les écosystèmes." "Son but est de faire advenir au cours de la prochaine mandature une société plus égalitaire et solidaire, respectueuse des impératifs écologiques" vantent ces mêmes signataires. Une "autre voie" que celle proposée par Emmanuel Macron qui, à leurs yeux, "apporterait immédiatement des avancées : blocage des prix des produits de première nécessité, hausse du Smic à 1500 euros nets, négociation des salaires au niveau des branches, revalorisation des retraites et des minimas sociaux, mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes ainsi qu'un programme de garantie d'emploi permettront de soulager les difficultés les plus urgentes et de restaurer la confiance en l'avenir pour le plus grand nombre."

Les économistes défendent un financement via "une fiscalité plus progressive sur les revenus et les patrimoines, le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax ainsi que la lutte contre la fraude [qui] permettront de dégager des ressources supplémentaires importantes et de limiter le recours à l'endettement." Dans leur tribune, les économistes cherchent par ailleurs à rassurer le "Français moyen" : "si l'effort prévu est substantiel pour les plus favorisés, en particulier pour les riches héritiers, les impôts seront constants ou en baisse pour 90 % de la population." Et militent pour une "progression des salaires financée par un rééquilibrage du partage de la valeur entre salaires et profits."

Lors d'une conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon a lui-même défendu son programme. L'ex-candidat à la présidentielle a critiqué des adversaires "jouer la carte de la peur et de l'affolement", assurant que "le pays peut avoir confiance en nous." "Nous avons chiffré la totalité de notre programme économique en le faisant entrer dans la matrice de la Banque de France. 250 milliards seront injectés. Remonteront, en taxes et cotisations sociales, 267 milliards" a promis le leader de la Nupes.

Des critiques économiques

Cependant, de nombreuses critiques ont émané de toute part à l'encontre du programmes de la Nupes. Les principales, en provenance du cercle de réflexion "Terra Nova", classé au centre-gauche. Dans une première longue note publiée mi-mai, Guillaume Hannezo, ancien conseiller économique de François Mitterrand, évoquait un "désastre" si le programme de la Nupes venait à être mis en place. Alors que Jean-Luc Mélenchon promet 250 milliards d'euros de dépenses publiques nouvelles, l'ex-directeur financier d'une branche de Vivendi et associé chez Rothschild juge que cela entraînerait "une explosion des déficits publics et du chômage", mais aussi "une dynamique insoutenable de la dette publique." C

e professeur associé à l'Ecole Normale supérieure prédit par ailleurs un scénario à la Grecque, "au bout de quelques mois", à savoir "se soumettre à un plan d'austérité sans précédent et quémander le soutien de nos partenaires, ou bien entrer dans le chaos de la sortie de l'euro qui provoquerait un infarctus économique." Un discours repris par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie : "son programme conduirait tout droit notre pays à la faillite." "La Nupes a un programme de ruine économique du pays", a abondé Gabriel Attal, ministre du Budget, qui a ajouté : "avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la guillotine fiscale à tous les étages."

De son côté, Jean-Luc Mélenchon assure que ces 250 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires auront l'effet d'un cercle vertueux pour l'économie du pays. Ce que certains contestent, dont Terra Nova. La raison ? Un désaccord sur l'effet multiplicateur keynésien. Un terme barbare à première vue qui correspond à ce que rapporte à l'économie 1€ investi. Pour le patron de la Nupes, 1000€ distribués génèrent 1200 à 1300€ de PIB supplémentaire, soit un multiplicateur de 1,2 à 1,3. Pour Terra Nova, il est de 0,8. En d'autres termes, pour 1000€ investis, seuls 800€ de PIB seraient générés. De quoi creuser le trou financier de l'État. Une bataille de prévisions économiques que seule la réalité peut, finalement, trancher.

Emmanuel Macron critique lui-même le projet

Au-delà des considérations économiques, LREM n'a pas hésité à égratigner un programme jugé comme une "régulation soviétique" selon Christophe Castaner, patron des députés marcheurs à l'Assemblée, qui évoque "une société où tout est interdit, tout est organisé."

Emmanuel Macron lui-même est descendu dans l'arène pour s'inquiéter d'un programme de "désordre" et de "soumission". Et lâcher : "J'ai lu le programme de la Nupes. Ils y citent 20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction, ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. C'est un projet de liberté sans doute ? Cela ne va pas rendre les gens fous ça ?"

Il s'agit en réalité d'interdits en faveur de l'écologie (interdire de louer des passoires thermiques, les publicités de produits trop émetteurs de gaz à effet de serre, les additifs alimentaires, la chasse à la courre ou encore certains licenciements). Quant aux taxes, il s'agit principalement du projet de refondation de l'impôt et peu de créations de taxes sont prévues, d'autant qu'elles ne concerneraient qu'une petite partie de la population.

S'ils sont moins nombreux que pour l'élection présidentielle, plusieurs sondages concernant les élections législatives ont été réalisés depuis le début de la campagne. Et c'est peu de dire que l'union de la gauche semble porter ses fruits. Selon divers instituts, la Nupes est donnée au coude-à-coude avec LREM au premier tour du scrutin, organisé le 12 juin. Les candidats représentant Jean-Luc Mélenchon récolteraient, au niveau national, autour de 25% des suffrages, soit un niveau similaire à celui des Macronistes (une marge d'erreur d'environ 2pts est toutefois à prendre en compte).

Dans ce contexte, la gauche peut-elle se mettre à rêver d'être majoritaire à l'Assemblée nationale ? Pas si vite. Car selon les projections sur le nombre de sièges obtenus par couleur politique, c'est bien la coalition de la majorité présidentielle qui est donnée en tête. Mais la Nupes permettrait toutefois à la gauche de revenir en force au palais Bourbon. Alors que seulement 73 députés de cette obédience (LFI, PCF, PS, PRG, EELV, DVG) sont présents depuis 2017, l'alliance pourrait contenir autour de 170 députés le 19 juin prochain. La majorité est à 289 sièges.

C'est l'élément de langage répété à l'envi : Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ! Depuis le soir de la défaite du leader de La France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle, ses soutiens caressent le doux rêve de le voir s'installer à Matignon. Mais comment, alors qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République ? L'objectif des Insoumis est clairement affiché : remporter les élections législatives et imposer une cohabitation au chef de l'Etat. Après les échecs d'accès au second tour en 2017 et 2022, imputés à une gauche incapable de s'unir pour revenir au pouvoir, les querelles et invectives de la campagne ont vite laissé place à la discussion entre les différentes formations. Faire fi (ou presque) des désaccords et s'unir autour d'un projet commun avec la même visée est apparu indéniable à gauche pour empêcher La République en Marche de mettre en œuvre son programme. L'objectif sera-t-il atteint ?

Pour les élections législatives, la Nouvelle union populaire écologique et sociale a investi un candidat dans chacune des 577 circonscriptions. Avec une répartition selon les partis en fonction du score obtenu à l'élection présidentielle. Ainsi, 326 candidats sont apparentés à La France insoumise, quand 80 sont issus d'EELV, 70 du PS et 50 du PCF. Le reste des investitures correspond à des candidats émanant d'autres courants écologistes ou d'investitures hors-accord pour l'outre-mer et la Corse.

Plusieurs figures de premier plan des divers mouvements politiques se présentent. Manuel Bompard, qui tentera de succéder à Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône, Alexis Corbière, Danielle Simonet, Clémentine Autain, Adrien Quatennens, Eric Coquerel ou encore Raquel Garrido pour LFI ; Julien Bayou, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho pour EELV et les écologistes ; Olivier Faure et Valérie Rabaud côté PS ; Fabien Roussel pour le PCF.

L'Arlésienne de la présidentielle est finalement vite devenue réalité. En dépit de quelques tensions, LFI, EELV, le PS et le PCF sont tombés d'accord pour une union en vue des élections législatives, sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). 25 ans que cela était attendu, depuis la gauche plurielle mise en œuvre par le PS pour faire de Lionel Jospin le Premier ministre de Jacques Chirac. Cette force politique, qui apparaît comme la deuxième du pays au regard des résultats de la présidentielle, peut-elle bousculer Emmanuel Macron et le contraindre de faire de Jean-Luc Mélenchon son Premier ministre ?