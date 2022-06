"Résultat de Stanislas Guérini aux législatives 2022 : réélu de justesse, ouf de soulagement pour Ensemble!"

STANISLAS GUERINI. Dans la 3e circonscription de Paris, Stanislas Guérini est réélu avec un peu plus de 51% des suffrages, devant la candidate Nupes. Il reste en place au gouvernement.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 22h05] Selon LCI et les premiers résultats, Stanislas Guérini, ministre de la Fonction et de la Transformation publiques est réélu avec 51,30% des suffrages dans la 3e circonscription de Paris, contre 48,7% pour son adversaire du second tour, la candidate de la Nupes, Léa Balage El Mariky. De facto Stanislas Guérini conserve son poste au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron.

Les parisiens qui se sont rendus dans le bureau de vote de la 3e circonscription aujourd'hui ont retrouvé un visage connu. Stanislas Guerini était député ces cinq dernières années, en plus de sa fonction de délégué général de LREM. Il s'est investi dans ce rôle, en témoigne les soixante-dix co-signatures de propositions de loi et de résolution à son actif. A son arrivée en 2017, il avait soutenu la résolution de Richard Ferrand visant à promouvoir les symboles de l'Union européenne, puis celle de Barbara Pompili tendant à la création d'une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. En 2019, il avait appuyé la proposition de loi de Pascal Bois relative à la création du Centre national de la musique, puis celle de Sylvain Maillard visant à lutter contre l'antisémitisme. Sur le pan de la lutte contre les violences faites aux femmes, il a cosigné la proposition de loi de Guillaume Vuilletet relative à la protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti-rapprochement, mais aussi celle de Bérangère Couillard visant à protéger les victimes de violences conjugales. Sur la question de la sécurité en France, il a plussoyé la proposition de loi de Mme Alice Thourot vers une sécurité globale et celle de Benjamin Griveaux portant création d'une police municipale à Paris.

La nomination de Stanislas Guérini a été officialisée lors de l'annonce du gouvernement le vendredi 20 mai 2022. Souvent associé à d'autres portefeuilles, comme la réforme de l'Etat, le budget ou encore la décentralisation, ce ministère aura cette fois un champ d'action élargi, puisque Stanislas Guérini devient le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. L'ex-animateur des rassemblements politiques d'Emmanuel Macron va donc s'installer à l'hôtel de Rothelin-Charolais.

Placé auprès du Premier ministre, le ministre de la Fonction publique agit par délégation du Premier ministre pour une grande partie de ses attributions, compte tenu des compétences générales que détient le Premier ministre sur la fonction publique. Le dessein de ce ministre est de préparer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. En ce sens, il préside le Conseil commun de la fonction publique et veille au respect des droits et des obligations de l'ensemble des fonctionnaires. En outre, il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques.

En tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini aura autorité sur la direction interministérielle de la transformation publique, sur la direction interministérielle du numérique et, conjointement avec le Premier ministre, sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique. En outre, le centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines est rattaché à ce ministère. De nombreuses responsabilités qui incomberont à quelqu'un d'autre s'il advenait que les électeurs parisiens n'aient pas choisi d'envoyer Stanislas Guerini à l'Assemblée pour cinq années de plus.

Stanislas Guérini a débuté sa carrière professionnelle loin de la vie politique. Diplômé d'HEC Paris, il crée en 2007 son entreprise Watt & Home, société de vente et d'installation de panneaux solaires, avant de rejoindre la multinationale française Elis spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène., dans laquelle il occupe le poste de directeur de l'expérience client.

Mais très vite, il va s'essayer aux groupes de réflexion politiques, notamment lors d'un stage auprès de "A gauche en Europe", fondé par Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard. Dès 2006, il rejoint l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire PS, aux côtés de diverses figures politiques, de Cédric O à Benjamin Griveaux. Il s'investi encore davantage dans l'ascension politique de Dominique Strauss-Kahn puisqu'il est l'artisan, avec Pierre Moscovici, du programme présidentiel de l'homme de gauche en vue de la primaire PS de 2011.

Finalement, il va peu à peu délaisser les socialistes pour se rapprocher de l'entourage d'Emmanuel Macron. Par le biais d'Ismaël Emelien et de Benjamin Griveaux, il adhère à En marche et fait de son appartement parisien le premier QG du parti. A ce moment, il est secrétaire de l'association de financement du mouvement, mais aussi référent départemental à Paris. Mais il est surtout connu pour avoir été le chauffeur de salle des meetings d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017 : il a même supervisé la cérémonie de victoire à la pyramide du Louvre.

Une fois Emmanuel Macron au pouvoir, Stanislas Guérini devient rapporteur du projet de loi "droit à l'erreur", pour un Etat au service d'une société de confiance. En 2018, il est élu délégué général de La République en marche, avec 82 % des voix des 743 membres du "Conseil" de LREM. Fin 2021, il devient membre du comité exécutif d'"Ensemble citoyens !", mouvement réunissant les partis de la majorité présidentielle.