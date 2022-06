"Taux de participation 2e tour des législatives : 38,11% à 17h, en baisse par rapport au 1er tour"

PARTICIPATION. Le taux de participation du second tour des législatives à 17h est en très légère hausse par rapport à la dernière élection législative mais ne fait pas mieux qu'au premier tour. Tous les chiffres.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 17h30] La participation au second tour des législatives n'a pas encore réalisé de triste record ce dimanche 19 juin 2022. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 38,11% des électeurs s'étaient rendus dans les urnes à 17h. C'est moins bien que le premier tour dimanche dernier, puisqu'ils étaient 39,42% à avoir voté à la même heure. En revanche, ce chiffre est en hausse par rapport au second tour des dernières élections législatives : 35,33% des votants s'étaient déplacés à 17 heures en 2017. Cependant, ces chiffres confirment que le scrutin législatif est en perte de vitesse : selon les projections d'Ipsos/Sopra Steria, le taux de participation à 20h devrait être de 46%, en baisse par rapport au premier tour (48,7%).

Comme de coutume, le niveau de participation n'est pas le même dans toute la France. Les trois départements qui ont le moins voté à 17h sont la Seine-Saint-Denis (25,23% de participation), la Moselle (30,53%) et le Val d'Oise (30,80%). A l'inverse, les chiffres grimpent jusqu'à 49,84 % de participation à la même heure dans le Lot, département qui avait déjà le plus voté à midi. Les chiffres sont également les plus élevés en Haute-Vienne (47,38%) et en Dordogne (46,89%), rapporte le ministère de l'Intérieur. Rappelons que ces chiffres ne sont qu'une première tendance, puisque les bureaux de votes sont ouverts jusqu'à 20h dans les grandes villes, 18h ou 19h dans le reste de la France.

Similaire au 1er tour ?

La participation du second tour des élections législatives réalise des chiffres similaires au premier tour. A midi ce dimanche 19 juin 2022, ils étaient 18,99% à avoir voté. La semaine dernière, seuls 18,43% des électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote à la mi-journée selon le décompte fait et publié par le ministère de l'Intérieur. C'était près d'un point de moins qu'en 2017 à la même heure, où le taux de participation était alors de 19,24%. Confirmation à 17 heures avec 38,11% de votants pour le second tour des législatives.

Lors du premier tour, la participation s'élevait à 39,42% à 17h, soit 1,3 point de moins que lors des dernières législatives. En transmettant les résultats officiels du premier tour des élections législatives, le ministère de l'Intérieur avait effectivement divulgué dans la nuit de dimanche 12 juin au lundi 13 juin une autre information importante, celui du taux de participation définitif au 1er tour : 47,51%. Ce score extrêmement bas efface le record du premier tour des législatives 2017 : 48,7%. L'institut de sondage Ipsos/Sopra Steria prévoit un taux de participation de 46% pour le second tour des législatives.

Toute la journée, les remontées sur le taux de participation traduisaient bien un manque de mobilisation des électeurs pour ces élections législatives 2022. En sera-t-il de même ce dimanche lors du 2e tour après une semaine marquée par les tentatives des candidats qualifiés de sonner la mobilisation pour convaincre les indécis de se rendre dans les bureaux de vote dimanche 19 juin pour le second tour de ces élections législatives ? En 2017, le taux de participation au 2e tour avait été synonyme de très forte abstention avec un taux de participation historiquement bas pour des législatives : 43,17%.