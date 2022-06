"Résultat de la Nupes aux législatives 2022 : un score choc, quel rôle à l'Assemblée ?"

NUPES. Le résultat de la Nupes au second tour des législatives est en demi-teinte, n'ayant pas réussi à obtenir la majorité de siège à l'Assemblée face à l'alliance présidentielle. Combien de sièges a obtenu la coalition de la gauche ?

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 20h04] La Nupes avait un objectif clair pour ce second tour des élections législatives : ravir la majorité à Emmanuel Macron et envoyer un maximum de députés affiliés à la Nouvelle union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale. Le pari n'a cependant pas été remporté. Selon les premières estimations communiqués ce dimanche 19 juin par Elabe pour BFM TV, 170 à 190 députés issus de la Nupes siègeront désormais à l'hémicycle. A l'inverse, Ensemble !, coalition présidentielle, aurait obtenu entre 205 et 235 sièges.

Des chiffres pas suffisants donc pour permettre à Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre, mais assez bons pour permettre à la Nupes d'avoir un rôle important à l'Assemblée nationale. Les résultats précis du ministère de l'Intérieur sont encore attendus. Dans le détail, cette fois selon des estimations faites par Ipsos Sopra Steria pour France 2, on compterait parmi les députés Nupes 13 sièges PCF, 86 pour LFI, 22 pour le PS et 28 pour EELV.

La dualité entre l'exécutif et la gauche a rythmé la campagne législatives. Il faut dire que la stratégie de la Nupes a été de faire valoir son programme par rapport aux propositions et aux politiques de président de la République. Une opposition qui donné lieu à des vifs échanges sur le pouvoir d'achat et la hausse de la TVA envisagée par le gouvernement selon l'insoumis ou sur les enjeux face au réchauffement climatique face à "l'inaction climatique" d'Emmanuel Macron. Une façon d'apparaître aux yeux des électeurs comme la meilleure alternative pour ces législatives. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs durant l'entre-deux-tours appelé tous les électeurs qui ne voulaient pas de la politique d'Emmanuel Macron pendant cinq ans de plus à faire le choix de la Nupes. Un appel

Quel résultat pour la Nupes aux élections législatives 2022 ?

La Nupes a enregistré un score honorable au premier tour des législatives, mais cela n'aura pas été suffisant pour obtenir la majorité des sièges de l'Assemblée nationale. Selon les premières estimations d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions, la Nupes obtiendrait 170 à 190 sièges à l'hémicycle, tandis que la coalition présidentielle Ensemble ! en aurait entre 205 et 235. Jean-Luc Mélenchon ne sera donc pas Premier ministre, comme il a pu l'espérer.

La gauche a également réussi à faire élire quatre de ses candidats dès le premier scrutin, tous sont des insoumis : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis et Danièle Obono, Sophie Chikirou et Sarah Legrain à Paris. En face, la majorité présidentielle n'a obtenu qu'un député issu du parti philippiste Horizons, Yannick Favennec, à l'issue du premier tour. La Nupes était également déjà certaine de qualifier trois autres candidats, seuls en cours dans leur circonscription après le désistement de leur adversaire : Soumya Bourouaha, Clémentine Autain et Elie Califer.

Quels duels pour la Nupes au 2ème tour des législatives ?

Le scénario s'est imposé comme le duel emblématique pour le second tour des élections législatives : la Nupes face à Ensemble! Sur les 406 circonscriptions dans lesquelles les candidats de la coalition de gauche sont présents pour ce second tour, 271 voient s'affronter la bannière commune de la Nupes contre celle la majorité présidentielle. Et plusieurs duels revêtent de grands enjeux, notamment ceux qui opposent les duels entre un membre du gouvernement et un candidat de la Nupes. Dans 58 autres circonscriptions, la gauche affronte l'extrême droite. Ensemble! a appelé à ne donner aucune voix au RN sans explicitement soutenir la Nupes, préférant une analyse au cas par cas des candidats de gauche. Sans attendre après la bénédiction de la majorité, la Nupes a tenté de convaincre les électeurs de voter pour elle y compris ceux ayant fait le choix du RN au premier tour.

Qui sont les candidats investis par la Nupes pour les législatives ?

Au départ la Nupes comptait 577 candidats avec une majorité de personnalités issues de La France insoumise (326). Les autres forces de gauche ont respectivement été représentées par 80 écologistes, 70 socialiste et 50 communistes, une répartition établie en fonction des résultats au premier tour de la présidentielle et du nombre de députés sortants de chaque parti. Au second tour 406 candidats Nupes étaient encore en lice et les insoumis restaient majoritaires, et quatre ont été élus dès le premier tour : Alexis Corbière, Sophia Chikirou, Danièle Obono et Sarah Legrain. Ce soir, Clémentine Autain, Soumya Bourouaha et Elie Califer étaient également certains d'être élu à l'Assemblée nationale sous la bannière de la Nupes.

D'autres figures de La France insoumise étaient évidemment en course : Adrien Quatennens dans le Nord, François Ruffin dans la Somme ou Manuel Bompard qui se présentait dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour prendre la relève de Jean-Luc Mélenchon. Les autres partis politiques membres de la coalition comptaient aussi des poids lourds parmi leurs candidats : Julien Bayou, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho pour EELV et les écologistes ; Olivier Faure et Valérie Rabaud côté PS ; Fabien Roussel pour le PCF.

Des candidats issus de la société civile défendaient aussi les couleurs de la Nupes et ont enregistré de très bons scores au premier tour des législatives à l'instar du boulanger Stéphane Ravacley qui était arrivé en tête dans le 2ème circonscription du Doubs ou de la gouvernante Rachel Keke qui avait devancé l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans la 7ème circonscription du Val-de-Marne.

La Nupes, est-elle un parti politique ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale ou Nupes, est la coalition de la gauche qui a bousculé les élections législatives. Réunissant les insoumis, porteurs et majoritaires au sein de l'alliance, les socialistes, les écologistes et les communistes, elle redonne vie à la gauche plurielle des législatives de 1997. La Nupes espère réaliser le même exploit qu'il y a 25 ans en obtenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale ce dimanche 19 juin. Attention toutefois à ne pas considérer la Nupes comme la fusion des partis politiques de gauche car aucune formation ne souhaite se dissoudre dans cette nébuleuse. Manuel Bompard, insoumis et négociateur pour la conclusion de l'alliance a répété le 14 juin sur RFI que la Nupes n'était pas un parti politique mais bien une coalition : une fois à l'Assemblée, chaque député siégera dans le groupe de son parti. Toutefois, la gauche espère rester solidaire longtemps après les législatives car la coalition "a vocation à durer", selon Bompard.