"Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique : quelle mission auprès d'Elisabeth Borne ?"

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 17h19] Amélie de Montchalin est la nouvelle ministre de la Transition écologique et à la cohésion des territoires : elle devrait très rapidement prendre en charge un large périmètre, circonscrit, puisque Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont aussi créé un ministère de la Transition énergétique, le tout sous la supervision de Matignon.

Le président de la République l'a promis durant sa campagne, la planification écologique et énergétique sera la cause de son quinquennat. Il a assuré vouloir aller "deux fois plus vite" sur ces questions dans l'objectif de placer le sujet "au cœur des années à venir en France." A cet effet, le chef de l'État avait déjà annoncé un remodelage du portefeuille de l'écologie, aux contours désormais bien précis et directement sous la houlette de la Première ministre. L'objectif : amoindrir considérablement les discussions interministérielles autour de la question écologique en apportant plus de transversalité dans les prises de décisions.

Le nouveau gouvernement ne comprend donc pas de ministère de l'Ecologie à proprement parler, comme connu durant des années. Mais loin du président de la République l'idée de supprimer une telle administration. Le virage opéré par Emmanuel Macron en direction de l'écologie s'est concrètement traduit le 16 avril. Ce jour là, lors d'un meeting à Marseille (Bouches-du-Rhône) durant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, le chef de l'État sortant avait donné les contours du futur ministère "vert" (et bien plus) du gouvernement à venir, annonçant ainsi revoir le périmètre d'un ministère tantôt consacré à l'Environnement, tantôt à l'Ecologie et au Développement durable, ou, dernièrement, à la Transition écologique, enrôlant, parfois (comme actuellement), le ministère des Transports ou encore celui du Logement.

Qui est Amélie de Montchalin ?

Avant d'être nommée ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin était, depuis juillet 2020, ministre de la transformation et de la fonction publiques. Auparavant, elle avait intégré le gouvernement comme secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes, en 2017. Mais avant d'enter dans l'équipe de l'exécutif, elle était parvenue à se faire élire députée, dans la 6e circonscription de l'Essonne.

Quelles fonctions pour la ministre chargée de la "planification écologique et territoriale" ?

Amélie de Montchalin, chargé du dossier de la "planification écologique et territoriale", "aura pour mission d'organiser avec les élus locaux la transition environnementale dans chaque territoire" avait détaillé Emmanuel Macron. Via cette administration, le chef de l'État entend permettre la rénovation thermique de 700 000 logements par an durant le quinquennat, améliorer la qualité de l'air en lançant un "effort massif" pour la purification de l'air dans les écoles, hôpitaux, maisons de retraites et bâtiments publics, accentuer les dispositifs visant à promouvoir les produits locaux et circuits courts dans la restauration collective, mais aussi développer les moyens de transport (voiture électrique "à moins de 100 euros par mois", RER métropolitains, vélo, train) tout en investissant sur le fluvial et le fret ferroviaire.

Quel rôle pour la ministre de la planification énergétique ?

Deux ministres placés sous la coupe d'Elisabeth Borne seront donc chargés de la "planification écologique". Agnès Pannier-Runacher aura en responsabilité la planification énergétique. Il s'agira pour lui de "de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon." Un objectif atteignable selon Emmanuel Macron via la planification d'une "stratégie de sobriété énergétique, car l'énergie qui pollue le moins est celle qu'on ne consomme pas."

Parmi les autres missions notées sur la fiche de poste : multiplier par dix la puissance générée grâce à l'énergie solaire, déployer 50 parcs éoliens offshores d'ici 2050, engager la construction de six nouveaux réacteurs nucléaire -"la seule énergie qui ne produise pas de gaz à effet de serre et qui ne dépende pas de la météo"-, bâtir une stratégie hydrogène pour les transports (avions, trains, bateaux, bus). "L'hydrogène est produit par l'électrolyse. Pour ça, il faut de l'électricité, c'est pour cette raison entre autres qu'il nous faudra dans notre pays produire plus d'électricité non-carbonée par le renouvelable et par le nucléaire mais cet hydrogène sans carbone c'est celui qui nous permettra de nous passer du fioul, du gaz naturel, au fond des énergies fossiles", avait détaillé l'alors candidat.

Qui sont les précédents ministres de l'Ecologie ?

