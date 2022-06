"Résultat d'Amélie de Montchalin aux législatives : un premier score publié, les chiffres"

MONTCHALIN. Ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin est candidate pour conserver son poste de députée de l'Essonne. Les premières estimations et résultats.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 23h00] Amélie de Montchalin fait partie des 15 ministres qui briguent un mandat de député aux élections législatives 2022. La ministre de la Transition écologique est candidate de la 6e circonscription de l'Essonne. Selon les résultats partiels transmis par le ministère de l'Intérieur, la ministre arriverait actuellement en seconde position avec 30,99%, derrière Jérôme Guedj de la Nupes (37,53%) et Lisa Haddad du RN (11,95%), sur 73% des inscrits.

Députée sortante du territoire, la ministre de la Transition écologique s'est toutefois déjà exprimée : "J'ai passé 5 ans au gouvernement, ici sur le terrain avec les maires notamment, à réparer ce que cette gauche, qui fait des grands discours, a déconstruit et abîmé, et je crois que les Français doivent se rendre compte du choix important qu'ils ont à faire", critiquant Jérôme Guedj, le candidat rival de la Nupes et ancien député de cette 6e circonscription de l'Essonne. Amélie De Montchalin visera dimanche prochain une réélection, d'autant que l'enjeu est fort pour elle : au-delà d'espérer recueillir l'adhésion d'une majorité d'électeurs du secteur, la trentenaire joue surtout sa place dans le gouvernement. Alors qu'elle vient d'être nommée au poste stratégique de ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin ambitionne donc de conserver son fauteuil à l'Assemblée nationale, lequel sera occupé par Pierre Ollier, son suppléant, 1er adjoint à Massy, si d'aventure elle venait à remporter le scrutin.

Quel résultat peut espérer Amélie de Montchalin dans la 6e circonscription de l'Essonne ?

Amélie de Montchalin décrochera-t-elle un résultat aussi large qu'en 2017 dans la 6e circonscription de l'Essonne ? Alors que l'actuelle ministre avait été élue députée sans trembler il y a cinq ans (38,80 % au 1er tour, 61,34 % au 2e), la donne pourrait ne pas être la même ce dimanche 12 juin. Selon des estimations Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radio, la ministre de la Transition écologique obtiendrait 30,4% des voix, arrivant derrière le représentant de la Nupes Jérôme Guedj (40,4% des voix). Ce chiffre doit encore être confirmé par le ministère de l'Intérieur au fil de la publication de résultats partiels puis définitifs.

Fraîchement nommée ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin est également candidate aux élections législatives, comme une bonne partie du gouvernement d'Elisabeth Borne. Elue députée en 2017 dans la 6e circonscription de l'Essonne, cette Marcheuse de la première heure tentera de conserver son siège, légué à sa suppléante Stéphanie Atger depuis son entrée au gouvernement fin mars 2019. La trentenaire avait réalisé un véritable tour de force il y a cinq ans en se faisant élire sur un secteur (Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin, Wissous, Igny, Morgangis) qui avoir pour député un socialiste depuis plus de 30 ans, excepté un intermède RPR de quatre ans (1993-1997).