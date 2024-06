A quelle heure le résultat des élections européennes sera-t-il connu ?

Les élections européennes ont lieu ce dimanche 9 juin 2024. Les Français ont jusqu'à 18 ou 20 heures pour voter, mais à quelle heure les premiers résultats seront-ils diffusés ?

Dernières mises à jour

17:23 - Des exceptions possibles pour la diffusion de résultats avant 20 heures Il est impossible de voir des résultats nationaux, même partiels, aux élections européennes diffusés par des médias ou des institutions françaises. En revanche, il existe une exception qui permet la publication en résultats avant 20 heures en France : lorsqu'une commune est "bouclée", les préfectures peuvent donner les premières estimations du résultat dans cette commune. La procédure prévoit en effet qu'à la fin du dépouillement, une procès-verbal soit immédiatement rédigé par le secrétaire du bureau de vote et en présence d'électeurs, pour indiquer le nombre de suffrages exprimés, le nombre des suffrages blancs et nuls et le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou par chaque liste. Le procès verbal est ensuite affiche dans la salle des votes après la proclamations publiques par le président du bureau de vote. Cela peut par exemple arriver avant 20 heures dans une commune où les bureaux de votes ferment à 19 heures après un dépouillement rapide. Dans ce cas, une annonce des estimations avant 20 heures respecte la neutralité du scrutin, car plus personne n'est en mesure de voter au sein de la commune.

"A voté". Les Français se succèdent dans les bureaux de vote depuis ce dimanche matin pour participer aux élections européennes. Mais une fois le bulletin déposé dans l'urne, il faut s'armer de patience pour connaître le résultat du scrutin que ce soit au niveau national ou européen.

Les médias français ont l'interdiction de fournir les premières tendances des résultats avant la fermeture de tous les bureaux de vote afin d'éviter d'influencer le vote des électeurs et donc le bon déroulé du scrutin. Si la plupart des bureaux ferment entre 18 et 19 heures, dans certaines grandes villes il est possible de voter jusqu'à 20 heures. Les premiers résultats officiels et nationaux des élections européennes seront donc dévoilés en France à partir de 20 heures. A noter que les premiers chiffres qui seront diffusés ne correspondront pas aux résultats définitifs, mais à des estimations des institutions de sondages basées sur les résultats des premiers dépouillements. Bien que partiels, ces chiffres restent fiables et seront affinés tout au long de la soirée électorale par le Parlement européen et les services du ministère de l'Intérieur, chargés de superviser les élections en France, à mesure que le dépouillement avance. Les résultats des élections européennes seront à découvrir dès leur publication sur Linternaute et de ce grand direct consacré aux élections européennes.

Peu après 20 heures, le Parlement européen prévoit de communiquer la première estimation sur sa nouvelle composition. Mais pour obtenir les premiers résultats officiels provisoires des élections européennes dans tous les pays, il faudra attendre 23h et la fermeture des bureaux de vote dans tous les pays, notamment en Italie qui fermera le bal.

Des résultats disponibles avant 20 heures ?

Si les médias français ne publient aucun résultat avant 20 heures, de premières estimations sur le résultat des élections européennes au niveau national seront réalisées dès la fermeture des premiers bureaux de vote à 18 heures, toujours grâce aux résultats partiels du début de dépouillement. Mais d'autres tendances dites de "sorties des urnes" sont aussi diffusées par les instituts de sondages qui interrogent les électeurs à la sortie des bureaux de vote. Ces estimations, qui ne peuvent pas être diffusées en France, sont publiées par des médias étrangers, lesquels ne sont pas tenus au respect de la loi française. Des tendances sur les résultats des élections européennes pourraient donc tomber avant l'heure dans des médias de pays voisins ou sur les réseaux sociaux de ces mêmes médias.

Quand les résultats définitifs des élections européennes seront-ils connus ?

Les résultats des élections européennes en France vont s'affiner tout au long de la soirée au fur et à mesure du dépouillement. Vers 23 heures, les résultats devraient être fortement consolidés même si provisoires après le dépouillement de plus de 90% des bulletins. Les résultats définitifs pourraient être officialisés dans la soirée du dimanche 9 juin ou dans la journée du lundi 10 juin. Au niveau européen et concernant l'issue du scrutin dans les 27 pays de l'Union européenne, les résultats définitifs n'interviendront pas avant le lundi 10 juin, le vote étant possible jusqu'à 23 heures le dimanche dans certains pays dont l'Italie.