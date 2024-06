Résultats des législatives 2024 : l'étude choc qui donne une majorité absolue

Un parti d'opposition peut gouverner la France : un sondage sur les résultats aux législatives 2024 donne pour la première fois une majorité absolue. Les instituts livrent d'autres tendances et scénarios clairs.

Selon les derniers sondages sur les législatives , les premières tendances sont claires : le Rassemblement national et ses alliés sont donnés à l'échelle nationale aux alentours des 30-35% des intentions de vote, le Nouveau Front populaire autour de 26-30%, la majorité présidentielle entre 17 et 20%, Les Républicains autonomes autour des 7%. Viennent ensuite les listes bien plus marginales : les listes divers gauche autour de 4% et Reconquête autour de 3% notamment.

Les résultats des élections législatives 2024 seront en réalité des résultats de 577 circonscriptions, avec des candidats différents dans chacune d'elles. Ce qui signifie qu'il y a en réalité 577 scrutins, avec parfois des députés sortants ou des figures connues de la population. Il est donc très délicat et difficile d'effectuer des sondages nationaux pour rendre compte d'une élection plus locale qu'on le croit. Mais des tendances globales se dégagent sur les intentions de vote du premier tour.

Dernières infos

13:15 - Les électeurs d'Emmanuel Macron se tournent vers d'autres candidats "57% seulement des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui comptent voter pour la liste Ensemble", a expliqué Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne, invitée de France inter, jeudi 27 juin. "Ils vont aller vers le Nouveau Front populaire (NFP) et ils vont aller aussi un petit peu vers Les Républicains", a-t-elle ajouté. À l'inverse, 80% des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 vont voter pour le NFP, quand 92% des électeurs de Marine Le Pen qui ont voté pour elle au premier tour en 2022, vont voter pour le RN aux élections législatives.

12:35 - Quels sujets ont mobilisé les électeurs pour les européennes ? Dans une enquête Ipsos pour Le Monde, Sciences Po et franceinfo, les électeurs ont dû répondre dire les trois sujets dont ils ont le plus tenu compte lors de leur vote pour les élections européennes. Le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations pour 54% des votants, devant l'immigration (40%) et la sécurité des biens et des personnes (26%). Viennent ensuite la place de la France en Europe et dans le monde (24%), le système de santé (24%), la protection de l'environnement (23%), le niveau des inégalités sociales (19%).

12:12 - Une tendance importante pour les législatives : la certitude du vote On sait désormais grâce à l'enquête Ipsos pour Le Monde, Sciences Po et France Info quel est le niveau de la participation attendu. 63% des Français inscrits sur les listes électorales comptent aller voter ce dimanche pour le 1er tour des élections législatives. 77% des 70 ans et plus disent qu'ils iront voter, ils sont sont que 48% chez les 25-34 ans et 51% chez les 18-24 ans. 81% des retraites dits CSP+, c'est à dire de la catégorie sociale la plus financièrement aisée assurent aller voter également. Selon cette étude, on sait également quels sont les électorats les plus mobilisés pour ces législatives. Ce sont les électeurs de Reconquête, le parti identitaire et d'extrême droite d'Eric Zemmour, qui sont les plus nombreux à vouloir voter (79%), devant les électeurs de la majorité présidentielle (74%) et les électeurs du PS (72%). Les personnes se disant convaincus par le RN sont aussi 71% à se dire certains d'aller voter, ils ne sont que 69% chez les sympathisants LFI et 65% chez les sympathisants EELV.

11:55 - Les résultats des législatives souhaités par les Français Selon le sondage Ipsos du 27 juin 2024 pour Le Monde, les Français 40% à souhaiter la victoire du Rassemblement national à ces élections législatives. 31% disent vouloir que le Nouveau Front populaire l'emporte et 29% préfère une victoire électorale de la coalition de la majorité présidentielle. A noter que les Français considèrent à 60% que le RN va gagner ses élections. Il s'agit d'un "pronostic" de victoire qui ne dit rien de leurs volontés politiques mais plutôt sur le scénario auquel ils s'attendent. 77% des personnes disant qu'elles iront voter sont sûres de leurs choix ce jeudi, à trois jours du premier tour de l'élection législative. Ce qui tend à faire des sondages actuels une base solide mais qui ne peut être interprétée comme un pronostic.

11:35 - L'électorat du RN a progressé chez toutes les tranches d'âge Dans un article pour Le Figaro, Mathieu Gallard, directeur d'études à Ipsos France, explique que l'électorat du Rassemblement national est le plus proche de l'ensemble de la population française. Lors des élections européennes de 2024, le parti d'extrême droite a progressé auprès de toutes les tranches d'âge par rapport à 2019. En 2024, 21% des électeurs du RN avaient 70 ans et plus, contre 12% à l'élection présidentielle de 2022. 19% des électeurs du RN ont entre 60 et 69 ans et 20% ont entre 50 et 59 ans. Enfin, 21% des électeurs du RN ont entre 35 et 49 ans, 10% ont entre 25 et 34 ans et 9% ont entre 18 et 24 ans.

10:55 - Contre qui les électeurs sont-ils prêts à faire barrage ? Selon un sondage d'Ipsos pour Le Monde, 87% des électeurs du Nouveau Front populaire (NFP) pourraient voter pour faire barrage au Rassemblement national (RN), 62% des électeurs d'Ensemble feraient la même chose et 43% des électeurs des Républicains (LR) pourraient faire barrage contre le RN. Plusieurs électeurs sont aussi prêts à faire barrage au NFP : 36% des électeurs d'Ensemble, 53% des Républicains et 65% des électeurs du RN et ses alliés.

10:25 - L'électorat du RN se féminise Le Rassemblement national, arrivé en tête des élections européennes du 9 juin, est en première place des sondages avant les élections législatives. Son électorat s'est considérablement élargi et, au fil des décennies, le parti a réussi à mobiliser un électorat féminin. Ainsi, selon une étude d'Ipsos pour Le Figaro, 8% de femmes avaient voté pour le Front national lors des élections européennes de 1984. L'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011 a changé la donne. Lors des dernières élections européennes, 30% des femmes ont voté pour le RN.

09:50 - Les raisons du vote RN pour les élections européennes Interrogés dans le cadre d'un sondage Ipsos pour Le Monde, des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national aux élections européennes, ont expliqué leurs motivations. Ainsi, 56% ont voté RN par adhésion aux valeurs et aux idées que défend le parti et 46% par envie de soutenir Jordan Bardella. Enfin, 42% indiquent qu'ils ont voté RN par volonté de sanctionner le pouvoir politique en place et les autres partis politiques.

09:20 - Un sondage donne le RN avec une majorité absolue Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL, M6 et Challenges publié mercredi 26 juin, le Rassemblement national pourrait atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. Le parti d'extrême droite, crédité de 34% des intentions de vote, pourrait obtenir entre 230 et 270 sièges, alors que la majorité absolue est à 289 députés. Cette majorité pourrait être atteinte grâce aux députés LR d'Éric Ciotti qui ont fait alliance avec le RN. Crédité de 3% d'intentions de vote, il pourrait envoyer 20 à 35 députés dans l'hémicycle.

08:50 - Une forte participation prévue pour les élections législatives Selon un sondage Ipsos pour Le Monde, publié jeudi 27 juin, une forte hausse de participation est attendue pour les élections législatives, dont le premier tour aura lieu le 30 juin. Selon cette enquête, environ 61% à 65% des répondants prévoient d'aller voter, un nombre qui dépasse largement celui des législatives de 2022, durant lesquelles la participation était de 47,5%.

08:20 - Trois blocs, mais le RN domine, selon un récent sondage À trois jours du premier tour des élections législatives, un sondage d'Ipsos pour Le Monde place en tête un bloc d'extrême droite avec 32% des intentions de vote, devant le Nouveau Front populaire qui recueille 29% des intentions de vote et le groupe Ensemble qui est à 19,5% des intentions de vote.

08:10 - Sans Front populaire, le PS plus fort que LFI Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud radio a interrogé les Français au sujet de leur intention de vote aux élections législatives, et il est intéressant de s'arrêter quelques minutes sur le vote en détail des électeurs de gauche, si cette dernière était divisée et non unie sous la bannière du Front populaire. Dans ce cas, le Parti socialiste (PS) arriverait en tête avec 13 % des intentions de vote, La France Insoumise la talonnerait de près avec 11 %. La troisième place du podium serait occupée par les écologistes avec 6 % des intentions de vote. Le Parti communiste, lui, parviendrait à recueillir 2 % des suffrages.

08:05 - Une hausse de la participation chez les professions intermédiaires et les inactifs Cette augmentation de la participation est avant tout portée par des électeurs se disant « très à gauche », dont 71 % – soit plus de 18 points de plus qu'il y a une semaine – se disent sûrs d'aller voter. « Aujourd'hui, l'électorat de gauche radicale est l'un des plus mobilisés », rappelle le fondateur de Cluster17. Mais ce ne sont pas les seuls chez qui la certitude d'aller voter est en hausse : les électeurs aux revenus inférieurs à 1 000 euros et aux revenus supérieurs à 5 000 euros, les professions intermédiaires, les inactifs et les électeurs « ni à droite, ni à gauche, ni au centre » enregistrent une hausse moyenne de 13,6 points par rapport à la dernière estimation.

07:54 - La cote de popularité de Macron au plus bas depuis 2018 Le dernier relevé du baromètre politique d’Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale inflige un sérieux coup à la popularité du chef de l'Etat, Emmanuel Macron. 27 % jugent qu'il est un bon président. Son plus faible taux d'adhésion depuis 2018. Si 42 % des sondés indiquent que Gabriel Attal est un bon Premier ministre, c'est Bruno Le Maire qui s'en sort le mieux au sein de la majorité. En effet, le ministre de l'Economie voit sa cote de popularité grimper de 4 points. Malheureusement pour la Macronie, ce dernier n'est pas candidat au élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.