A quelle heure le résultat des élections législatives est-il connu ?

Le premier tour des élections législatives anticipées a lieu ce dimanche 30 juin 2024. Les Français ont jusqu'à 18h ou 20 heures pour voter mais à quelle heure les premiers résultats seront-ils diffusés ?

Depuis ce matin 8 heures, les Français affluent dans les bureaux de vote et se succèdent pour participer aux élections législatives. Au fur et à mesure que la journée avance, les urnes se remplissent et l'attente du dénouement augmente mais il faut encore patienter avant de connaître le résultat de ce premier tour. Pour les plus matinaux d'entre eux, l'attente est longue car ils ne sauront que tardivement si leur candidat se maintient au second tour.

Comme à chaque élection, les bureaux de vote ferment communément entre 18 et 19 heures mais dans certaines grandes villes il est possible de voter jusqu'à 20 heures. C'est à cette même heure que les premiers résultats seront annoncés. Ils s'appuieront sur les premiers dépouillements et ne correspondront donc pas aux résultats définitifs qui eux devraient arriver bien plus tard dans la soirée. Cette estimation partielle mais tout à fait fiable va en effet être affinée tout au long du dépouillement par le ministère de l'intérieur qui supervise les élections en France. Un dépouillement qui pourrait s'avérer particulièrement long pour ce scrutin en raison du taux de participation attendu plus élevé pour ces législatives qu'à l'accoutumé. Les résultats de ce premier tour des élections législatives seront à découvrir dès leur publication sur Linternaute dans un grand direct consacré aux élections législatives.

Des résultats disponibles avant 20 heures ?

Les résultats des premières estimations sont donnés par les médias, dont Linternaute, à 20h. Si les médias français ne publient aucun résultat avant 20 heures, de premières estimations sur le résultat des élections législatives seront réalisées dès la fermeture des premiers bureaux de vote à 18 heures, toujours grâce aux résultats partiels du début de dépouillement. Mais d'autres tendances dites de "sorties des urnes" sont aussi diffusées par les instituts de sondages qui interrogent les électeurs à la sortie des bureaux de vote. Ces estimations, qui ne peuvent pas être diffusées en France, sont publiées par des médias étrangers, lesquels ne sont pas tenus au respect de la loi française. Des tendances sur les résultats des élections législatives pourraient donc tomber avant l'heure dans des médias de pays voisins ou sur les réseaux sociaux de ces mêmes médias, d'autant plus que ce scrutin est particulièrement inspecté par plusieurs pays européens.

Quand les résultats définitifs des élections législatives seront-ils connus ?

Les résultats des élections législatives vont s'affiner tout au long de la soirée au fur et à mesure du dépouillement. En fin de soirée, les résultats devraient être fortement consolidés même si provisoires après le dépouillement de plus de 90% des bulletins. Les résultats définitifs pourraient être officialisés dans la journée du lundi 1er juillet. C'est véritablement à ce moment là que les Français vont connaître les candidats de leur circonscription qui passent au second tour, qui se tient le dimanche suivant, le 7 juillet.