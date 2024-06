Marine Le Pen : les législatives un premier pas vers la présidentielle ? Quels résultats les 30 juin et 7 juillet ?

Marine Le Pen pourrait voir dans ces législatives anticipées une marche supplémentaire vers la présidentielle de 2027. Députée de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais depuis 2017, elle est aussi candidate à sa propre succession.

Marine Le Pen laisse les rênes de ces élections à Jordan Bardella, qui mène officiellement la campagne des législatives comme chef de parti. Elle ne souhaite pas, en effet, prétendre au potentiel poste de Premier ministre en cas de victoire amenant l'extrême droite à composer une majorité à l'Assemblée. "J'ai toujours dit aux Français que nous travaillons dans le cadre d'un couple politique, moi vers la présidence de la République, et Jordan Bardella vers Matignon", a-t-elle affirmé sur le plateau de TF1 lundi 10 juin. Si un tel scénario se produisait en juillet, elle deviendrait "présidente du groupe majoritaire d'un gouvernement de cohabitation", comme elle l'a mentionné au Figaro.

Un rôle qui lui conviendrait bien, assurant qu'elle ne sera "absolument pas sous l'autorité" de Jordan Bardella mais que "le fait que la présidente du groupe et le Premier ministre soient extrêmement proches politiquement est plutôt une bonne nouvelle", a-t-elle déclaré auprès du journal Le Monde. Elle souhaite aussi garder du temps pour préparer la présidentielle de 2027 : "Etre ministre ne me permet pas de continuer à travailler ma stature présidentielle".

Ces élections législatives sont un grand enjeu pour le RN. "Les Républicains implosent, Reconquête ! implose, le gouvernement implose. Une confrontation bloc contre bloc s'installe. Une recomposition générale se fait sur fond de décomposition de la France", a analysé Marine Le Pen auprès du quotidien. Elle place donc un grand espoir dans ces nouvelles élections surtout après les résultats des européennes : "Le 30 juin peut être la deuxième vague du tsunami. La première est forte, la deuxième emporte tout", veut-elle croire. Marine Le Pen souhaite donc avant tout obtenir une majorité absolue aux législatives car sans celle-ci, le RN "ne pourrait pas passer une seule mesure" et "se prendrait une motion de censure dans les 48 heures".

Quel résultat pour Marine Le Pen aux législatives ?

Si Marine Le Pen s'implique dans la campagne pour ces prochaines législatives comme figure tutélaire, elle est également candidate à sa propre succession dans le 11ème circonscription du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont-Carvin. Face à elle se dressent plusieurs adversaires et en premier lieu la secrétaire nationale PS en charge du handicap, Samira Laal, pour le Nouveau Front populaire. Elle pourrait s'avérer être une adversaire de taille, même si elle est bien moins identifiée que sa suppléante Marine Tondelier.

Le juriste Geoffrey Fournier, délégué du parti d'Éric Zemmour dans le Pas-de-Calais, est aussi de la partie. En 2022, il n'y avait pas de candidat Reconquête. Sont aussi en course Dorian Lamy, technicien de 36 ans sans expérience politique porteur des couleurs de l'UDI, Michel Lanoy, 59 ans, électricien plombier représentant LR/Oser la France, l'ex- LFI Gautier Weinmann pour la République souveraine et enfin Dominique Gai pour Lutte ouvrière. Il n'y aura toutefois pas de candidat de la majorité présidentielle : Renaissance a écarté Alexandrine Pintus, qui avait réalisé 12% en 2022. Reste donc à savoir vers qui vont se porter les soutiens du parti présidentiel.

Marine Le Pen est déjà bien ancrée dans la région. En 2022, lors des dernières législatives, elle a été élue à 61,03% des voix dans la circonscription, lors du deuxième tour face à l'écologiste Marine Tondelier, qui avait obtenu 38,97%. La députée a même failli passer au premier tour avec 53,96% des voix mais en a été empêché par le seuil technique nécessaire à la validation de l'élection au premier tour.

Elle a conservé ce poste depuis 2017, où elle avait obtenu 58,60% des suffrages exprimés au second tour. La liste RN pour les européennes y a d'ailleurs obtenu 61% des voix. Un score tout à fait exceptionnel qui démontre que la commune et la circonscription sont un fief électoral du Rassemblement national désormais.

De plus, selon les sondages nationaux, le RN reste en tête des intentions de vote pour les législatives anticipées, avec un score au-dessus de la barre des 30%. Le sondage IFOP pour LCI, Sud Radio et Le Figaro en date du 20 juin le crédite, par exemple, de 34% face à 29% pour la coalition de gauche et 22% pour la majorité présidentielle. Ces estimations restent nationales, et ne donnent pas les rapports de force politiques locaux. Elles mettent toutefois en avant que les candidats RN partent globalement avec plus de chances de l'emporter que ceux des deux autres grandes forces politiques de ce scrutin.