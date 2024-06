2e tour des élections législatives : comment ça marche ? Comment est-on qualifié après le 1er tour ?

Les élections législatives sont un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Quelles sont les règles du second tour ? Voici tout ce que vous devez savoir avant le 7 juillet.

C'est le jour-J ! Trois semaines après les élections européennes, les Français sont de nouveau appelés aux urnes. Des élections législatives anticipées, conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale, prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Les 577 députés que compte l'hémicycle vont donc être confirmés ou remplacés par les électeurs, après avoir donc vu leur mandat, débuté en 2022, écourté par cette dissolution. Au lendemain de celle-ci, tous ont été contraints de quitter leurs fonctions, de laisser en plan leurs travaux.... et de repartir en campagne - pour les candidats investis par leur groupe.

Les élections législatives ont donc lieu ces dimanches 30 juin pour le premier tour et auront lieu le 7 juillet pour le second. Pour rappel, les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct par les électeurs inscrits sur les listes électorales. Ils le sont alors pour une période de 5 ans… sauf en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. 4011 candidats se présentent au premier tour de ces élections législatives. Mais comment accède-t-on au second ? On vous explique.

Comment se qualifie-t-on au second tour des élections législatives ?

Le second tour des élections législatives a lieu lorsque aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Cette majorité absolue est fixée à 50% des voix + 1. Si cette condition n'est pas remplie, un second tour est organisé une semaine après le premier. Le 7 juillet donc. Pour se qualifier au second tour, les candidats doivent répondre à certaines conditions. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir recueilli les suffrages d'au moins 12,5% des électeurs inscrits dans la circonscription. Cette règle permet de restreindre le nombre de candidats présents au second tour et favorise alliances et regroupements entre les différentes forces politiques.

Cependant, dans certaines circonscriptions, il peut arriver qu'aucun candidat ne remplisse cette condition. Dans ce cas, les deux candidats arrivés en tête au premier tour, quel que soit leur score, sont automatiquement qualifiés pour le second tour. Ce scénario garantit qu'il y aura toujours une compétition électorale pour chaque siège à l'Assemblée nationale.

Triangulaires et alliances au second tour

Lors du second tour, la dynamique électorale change souvent radicalement. Les candidats éliminés au premier tour peuvent choisir de soutenir un des candidats encore en lice, ce qui peut entraîner de nouvelles alliances politiques. Les électeurs, quant à eux, peuvent décider de changer leur vote en fonction des nouveaux soutiens ou pour empêcher l'élection d'un candidat qu'ils jugent indésirable. C'est ce que l'on appelle le "vote de barrage."

Le second tour se joue donc sur des stratégies d'alliance et de désistement, mais aussi sur la capacité des candidats à mobiliser les électeurs. Contrairement au premier tour, il suffit d'une majorité relative pour être élu au second tour. Cela signifie que le candidat qui obtient le plus de voix, même sans atteindre les 50 %, remporte l'élection et devient député.

Il est par ailleurs possible qu'il y ait trois candidats qualifiés pour le second tour des législatives : c'est une triangulaire. Sont donc en compétition les trois candidats à avoir récolté plus de 12,5% des votes des électeurs inscrits, en l'absence de majorité au premier tour. Il n'est pas rare que la situation se produise, notamment dans les circonscriptions très divisées en termes de vote. Pour ces élections anticipées, la participation s'annonçant forte, il y a fort à parier que le nombre de triangulaires sera plus important que les autres années.