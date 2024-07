Aurélien Pradié sûr d'être réélu ? Quel résultat à l'issue du second tour des législatives ?

De plus, selon les sondages publiés avant la période de réserve du 5 juillet minuit, comme la projection ci-dessus, c'est le RN qui devrait obtenir le plus de sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin, probablement plus de 200. Viendrait ensuite le Nouveau Front populaire avec plus de 100 sièges et en troisième position, la majorité présidentielle qui peinerait à atteindre le cap des 100 sièges. Cependant, ces sondages représentent les tendances données à un moment précis.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".