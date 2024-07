Bureau de vote : où voter pour les législatives et à quelle heure ?

Les électeurs français devront une nouvelle fois se rendre dans les bureaux de vote pour participer au second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet. Mais attention à vous rendre dans le bon bureau de vote et au bon moment.

Et de trois ! Ce dimanche 7 juillet, encore, les Français sont appelés à se rendre dans les bureaux de vote. Une semaine après leur dernière visite, ils devront cette fois voter pour le second (et dernier) tour des élections législatives anticipées. Le scrutin qui permettra d'élire un député dans chacun des 577 circonscriptions et de composer la nouvelle Assemblée nationale est en théorie le dernier prévu avant 2026, à moins d'un nouveau chamboulement de la vie politique française.

Après s'être rendus deux fois dans les bureaux de vote au moins de juin, les électeurs français se redevenus familiers des lieux après deux années passer sans voter. Les bureaux de vote sont incontournables les jours d'élections puisqu'ils sont les seuls endroits où les électeurs français peuvent exprimer leur voix aux élections, qu'ils aillent eux-mêmes glisser un bulletin dans l'urne ou qu'il aient donné procuration.

Comment trouver le bon bureau de vote ?

Les bureaux de vote dans lesquels les Français en droit de voter seront attendus ce dimanche n'auront théoriquement pas changé d'adresse en l'espace d'une semaine. Mais les élections législatives ayant été organisées à la hâte et pour tout ceux qui n'ont pas pu se rendre aux urnes dimanche dernier, mieux vaut vérifier car une ou plusieurs dizaines de bureaux de vote sont installées dans les communes à chaque élection.

Chaque électeur est toutefois attendu dans un bureau de vote précis dont l'adresse est renseignée à l'intérieur de la carte électorale. Pour ceux qui ont égaré leur carte d'électeur, les adresses des différents bureaux peuvent aussi être retrouvées grâce à notre moteur de recherche en haut de cet article : il suffit d'entrer le nom de la ville ou de la commune concernée pour retrouver toutes les informations nécessaires. Il est également possible de contacter la mairie pour connaître l'adresse de son bureau de vote. Soyez vigilant, car il est impossible de voter dans un autre bureau de vote que celui dans lequel on est attendu.

Quel est l'horaire de fermeture des bureaux de vote ?

Une fois le bureau de vote trouvé, il faut encore connaître les horaires auxquels il est possible d'aller voter. Pour l'ouverture c'est très simple : tous les bureaux de vote de France ouvrent à 8 heures. Inutile de se rendre sur place plus tôt pour voter, cela sera impossible. Les électeurs ont ensuite toute la journée sans interruption pour aller glisser un bulletin dans l'urne. Cette grande plage d'ouverture est censée permettre à un maximum de Français de pouvoir trouver un moment pour participer aux différentes élections, en l'occurrence aux législatives, et lutter contre le phénomène de l'abstention.

Si l'heure d'ouverture est la même partout, tous les bureaux de vote ne ferment pas à la même heure. Les premiers bureaux de vote à afficher porte close fermeront à 18 heures et cela concernera la grande majorité des bureaux de vote, notamment dans les villes et communes les plus petites et celles en milieu rural. Mais l'heure de fermeture peut être repoussée d'une ou deux heures sur décision des mairies ou des préfectures. Ainsi, les bureaux de vote fermeront à 19 heures dans les plus grandes agglomérations et à 20 heures dans les très grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon.

Comme pour les adresses, les bureaux de vote devraient conserver les mêmes horaires d'ouverture que lors du premier tour. En cas de doute, il est possible de connaître immédiatement l'heure de fermeture de chaque bureau de vote grâce au moteur de recherche en tête d'article en renseignant le nom de la ville concernée.