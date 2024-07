Lettre de Macron aux Français : pas de gouvernement NFP, ce qu'il faut comprendre

Emmanuel Macron a adressé aux Français une lettre publiée dans la presse quotidienne régionale. Il explique très clairement qu'il attend que se forme une coalition "plurielle".

L'essentiel Emmanuel Macron s'exprime dans une lettre adressée aux Français, qui sera publiée dans l'après-midi dans la presse quotidienne régionale selon les informations une journaliste du service politique de France Info.

Emmanuel Macron exclut toute option d'un gouvernement ne s'appuyant pas sur une majorité à l'Assemblée nationale. "Aucune force politique n’obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires", dit-il, demandant aux députés qui veulent faire émerger ce gouvernement de "bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays".

Cela signifie très clairement que le président exclut la formation d'un gouvernement du Nouveau Front populaire ou bien d'un gouvernement des macronistes avec LR, qui ne disposent pas de majorité.

Emmanuel Macron exige donc que se forme une coalition d'au moins 289 députés qui soutiendra le futur gouvernement. Il ne nomme pas les partis qui doivent faire parti de cette coalition, mais donne ses critères : se reconnaitre "dans les institutions républicaines, l’État de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l’indépendance française"

Le président indique même qu'il attendra que cette coalition se fasse, sans donner de date, et que d'ici là, le gouvernement actuel "continuera d’exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes".

17:25 - La "majorité plurielle" imaginée par Macron difficile à constituer Mais la majorité qu'Emmanuel Macron appelle à se former risque de rencontrer de grandes difficultés, notamment avec la gauche. Alors que les forces de gauche ont réussi l'exploit de s'unir en quelques jours avant les élections législatives sur un programme commun et sont arrivées en tête du scrutin grâce, en partie, à cette union, elles ont exprimé leur refus de déconstruire le Nouveau Front populaire pour faire des "alliances contre nature" avec le camp présidentiel et la droite. A droite, l'idée de s'associer au camp présidentiel pourrait être acceptée, mais ils sont plusieurs à s'être opposé à un gouvernement de gauche il est donc difficile de les imaginer enclins à une coalition avec ces partis. Même au sein de la Macronie, ils sont plusieurs à avoir émis des réticences à s'associer à LFI certes, mais aux écologistes aussi. 17:16 - Emmanuel Macron continue de jouer le Jupiter Le président de la République pose clairement ses conditions à la formation d'une coalition et d'une majorité absolue : il la conçoit par le rassemblement des Ecologistes, des communistes, des socialistes, du centre, de sa coalition Ensemble et de la droite des Républicains. C'est une "majorité plurielle" de laquelle il exclut le Rassemblement national et La France insoumise. Il impose donc ses règles du jeu en dépit notamment de la formation du Nouveau Front populaire arrivé en tête des législatives et unissant toutes les forces de gauche, LFI compris. 17:08 - Pas de date fixée pour la nomination du futur Premier ministre Emmanuel Macron qui a refusé le démission de Gabriel Attal le 8 juillet en demandant au Premier ministre de rester en fonction "pour assurer la stabilité du pays" n'a pas précisé de date à laquelle il comptait nommer le prochain chef du gouvernement. Il se montre d'ailleurs prêt à prolonger le mandat de Gabriel Attal autant que nécessaire jusqu'à l'obtention d'un accord avec les "forces républicaines" précitées. "D’ici là, le Gouvernement actuel continuera d’exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine", écrit-il. 17:01 - Un gouvernement de gauche exclu par Emmanuel Macron En insistant sur le fait qu'aucun bloc et qu'aucune coalition autre qu'un large rassemblement allant de la droite à la gauche en excluant le RN et LFI ne peut obtenir de majorité absolue, Emmanuel Macron coupe court à l'hypothèse d'un gouvernement formé uniquement pour le Nouveau Front populaire qui, seul, est effectivement privé d'une majorité absolue. 16:57 - Emmanuel Macron appelle à une coalition des "forces républicaines" L'analyse qu'Emmanuel Macron fait du résultat des élections législatives est qu'aucune force n'a remporté les élections et qu'aucune coalition si ce n'est celle, que son camp appelle à former depuis plusieurs jours, allant de la gauche sociale-démocrate à la droite des Républicains ne peut obtenir de majorité absolue. Le chef de l'Etat estime donc que l'issue du scrutin "oblige à bâtir un large rassemblement" entre les "forces républicaines", c'est-à-dire celles "se reconnaissant dans les institutions républicaines, l’État de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l’indépendance française". "Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités" ajoute Emmanuel Macron. 16:51 - La lettre d'Emmanuel Macron aux Français « Chères Françaises, chers Français, Les 30 juin et 7 juillet derniers, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. D’abord, il existe dans le pays un besoin d’expression démocratique. Ensuite, si l’extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu’elle accède au Gouvernement. Enfin, personne ne l’a emporté. Aucune force politique n’obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Divisées au premier tour, unies par les désistements réciproques au second, élues grâce aux voix des électeurs de leurs anciens adversaires, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections, marquées par une demande claire de changement et de partage du pouvoir, les oblige à bâtir un large rassemblement. Président de la République, je suis à la fois protecteur de l’intérêt supérieur de la Nation et garant des institutions et du respect de votre choix. C’est à ce titre que je demande à l’ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l’État de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l’indépendance française, d’engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités : ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées, d’un projet pragmatique et lisible et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Elle rassemblera des femmes et des hommes qui, dans la tradition de la Ve République, placent leur pays au-dessus de leur parti, la Nation au-dessus de leur ambition. Ce que les Français ont choisi par les urnes – le front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. C’est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D’ici là, le Gouvernement actuel continuera d’exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l’apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j’ai toujours appelé de mes vœux. Votre vote impose à tous d’être à la hauteur du moment. De travailler ensemble. Dimanche dernier, vous avez appelé à l’invention d’une nouvelle culture politique française. Pour vous, j’y veillerai. En votre nom, j’en serai le garant. En confiance. Emmanuel MACRON » 16:44 - Emmanuel Macron va (enfin) s'exprimer après les législatives La fin d'un long silence. Alors qu'Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé depuis l'annonce des résultats des élections législatives anticipées du 7 juillet, il va s'adresser aux Français dans une lettre publiée dans l'après-midi de ce mercredi 10 juillet dans la presse quotidienne régionale.

Les débuts de la cohabitation pour Emmanuel Macron

N'étant plus en position de force avec son seul groupe et ses alliés à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron doit s'il veut continuer à peser au gouvernement constituer une alliance plus large avec la droite, la gauche ou, plus difficilement, les deux. Il a d'autant plus intérêt à se trouver des alliés s'il veut faire partie de la forme politique la plus représentée en nombre d'élus dans l'hémicycle et, de fait, pouvoir choisir un Premier ministre avec qui le travail sera plus aisé. Si avec une coalition Emmanuel Macron risque de devoir nommer un chef de gouvernement issu d'un autre parti que du sien, il devra en l'absence de majorité faire face à une cohabitation peut-être plus difficile à tenir.

Car c'est là un des enjeux de l'après-législatives : la nomination du prochain Premier ministre. Gabriel a effectivement remis sa démission après la défaite dans les urnes. S'il a été maintenu pour "assurer la stabilité du pays", Emmanuel Macron ne pourra pas indéfiniment prolonger le séjour de son Premier ministre à Matignon où les députés sauteront sur la première occasion pour voter une motion de censure.

Mais quel Premier ministre choisir ? La nomination du chef du gouvernement revient uniquement à Emmanuel Macron, mais le choix est souvent dicté par la majorité en place à l'Assemblée nationale. Or, pour l'heure, ni l'union de la gauche, ni une possible coalition sur la droite de l'échiquier politique n'ont clairement proposé de candidats. Le président de la République pourrait alors, plus que de donner les indications sur le futur Premier ministre, préciser sa position, et éventuellement ses préférences, concernant une possible alliance gouvernementale. La nomination du Premier ministre viendrait en suivant. Mais quand ? C'est toute la question. Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs fixer un délai pour la nomination du futur chef du gouvernement."