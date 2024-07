Taux d'abstention à 17h des législatives : un chiffre en baisse ?

Le vote des élections européennes sera bientôt terminé et le taux d'abstention sera connu. Les Français se sont-ils mobilisés pour le scrutin ou l'abstention sera-t-elle majoritaire ?

Les Français vont-ils se mobiliser pour les élections législatives anticipées de 2024 ? Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce dimanche 30 juin pour le premier tour du scrutin qui permettra aux électeurs de choisir les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, suite à la dissolution ordonnée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Alors que de nombreuses procurations ont été enregistrées pour ce scrutin anticipé, les derniers taux de participation sont tombés. A 17h, ils étaient 59,39% des votants à avoir glissé un bulletin dans l'urne, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. L'abstention est donc fixée à 40,61% à 17h.

Si l'on compare au dernier rendez-vous électoral le 9 juin dernier, le chiffre enregistre une forte baisse, traduction d'une mobilisation importante pour ce scrutin : le taux d'abstention à 17h était de 54,74% pour les élections européennes 2024. Il faut toutefois comparer cette première tendance avec les précédents scrutins législatifs, en 2022 : à cette date et à la même heure, le taux d'abstention était de 59,77%, soit presque 20 points de plus. Les derniers chiffres de l'abstention confirment donc la tendance observée à midi, où 25,90% des électeurs avaient déjà exprimés leur voix à la mi-journée, un chiffre de participation en hausse par rapport au dernier scrutin législatif.

Au final, en 2022, l'abstention au premier tour des législatives s'élevait à 52,12% à 20h, contre 51,7% en 2017 et 42,8% en 2012. Ces élections législatives semblent donc marquer un tournant dans la participation et la mobilisation des Français pour ce scrutin, dans la lignée d'une campagne express mais très animée. Il faudra toutefois attendre 17h puis 20h et la diffusion de nouveaux chiffres de participation pour confirmer cette tendance et jauger l'intérêt des électeurs pour ces élections 2024, à une semaine du second tour programmé le dimanche 7 juillet 2024.

Les électeurs Français ont encore quelques minutes ou quelques heures pour participer au scrutin, selon que leur bureau de vote ferme à 18, 19 ou 20 heures. Ces dernières heures permettront de faire baisser l'abstention en dessous des 50% ? Pour rappel, les résultats des sondages publiés jusqu'au 7 juin, dernier jour de la campagne, annonçaient que plus de la moitié des Français n'irait pas voter aux élections européennes ce dimanche. A l'inverse, les candidats espéraient voir le taux d'abstention se réduire comme lors du précédent scrutin en 2019 : à l'issue du vote 50,12% des électeurs s'étaient exprimés contre 49,88% d'abstentionnistes.