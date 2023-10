La Suisse a imaginé un jeu de hasard qui rapporte plus que l'Euromillions - on peut y jouer depuis la France

Un nouveau jeu avec plusieurs millions d'euros à gagner a été imaginé par la loterie suisse. Les Français peuvent participer et vont être surpris.

Les jeux de hasard sont légion en France : il suffit de se rendre dans un bureau de tabac ou un point de vente FDJ pour se rendre compte de la grande diversité des concepts proposés. Les deux plus simples et les plus populaires sont évidemment le Loto et l'Euromillions, qui reposent sur un principe simple : on coche 6 ou 7 numéros et si ces numéros composent le tirage du jour, on décroche une somme d'argent extraordinaire.

Mais le commerce des jeux est comme tous les autres, un peu de nouveauté ne fait jamais de mal. Et attirer de nouveaux clients non plus. C'est autour de cette réflexion que se sont réunis les grandes sociétés des loteries de l'Euromillions ces dernières années pour imaginer un nouveau jeu, en visant les plus jeunes. Et la bonne idée est venue de la Suisse pour concevoir un nouveau concept, avec à la clé un gros lot de plus de 7 millions d'euros. la différence avec les jeux déjà existants ? Cette somme sera distribuée sous forme de versements mensuels !

Comme l'indique son dirigeant au journal Le Matin, "la Loterie Romande a une longue expérience dans la création et l'exploitation des jeux de rente, notre expérience a été déterminante dans sa conception". Et d'ajouter fièrement que "la Loterie Romande est l'initiatrice" de ce nouveau jeu de hasard baptisé EuroDreams.

Le jeu se joue depuis la Suisse donc mais aussi la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche et le Luxembourg. C'est à dire tous les pays de "la communauté Euromillions". Mais le principe est différent : à partir d'une grille de 6 chiffres à cocher, on ne gagne pas une somme gigantesque avec le gros lot, mais une rente. C'est à dire jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans (ou 22 222 francs suisses). Le jeu est coordonné par l'ensemble des loteries et promu en France par la Française des Jeux, ce qui donne à ce nouveau jeu de hasard une grande visibilité.

Le premier tirage est prévu le 6 novembre. Et bonne nouvelle, il est plus facile de gagner à EuroDreams qu'à l'Euromillions. Andrew Algeo, patron de la loterie irlandaise, a fait ses calculs et s'est félicité devant la presse qu'"une grille d'EuroDreams a 7 fois plus de chances d'être gagnante qu'une grille d'EuroMillions". Niveau probabilité, c'est très net en effet : il n'y a qu'une chance sur 139 millions de remporter le gros lot de l'Euromillions et une chance sur 13 de remporter un gain, y compris sa mise. Pour l'EuroDreams, il y a une chance sur 19 millions de remporter le gros lot, mais il y a une chance sur 4,66 de remporter un gain.

C'est statistique : on gagnera donc plus à l'EuroDreams qu'à l'Euromillions. Il sera aussi plus facile de remporter un gain selon les probabilités qu'au Loto (1 chance sur 6). A noter toutefois que le Loto offre à peu près les mêmes chances de gagner le gros lot (une chance sur 19 millions) pour un jackpot allant de 2 à 15 millions d'euros, avec une moyenne de 5 millions d'euros.