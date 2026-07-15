Le désir : une nouvelle passion interdite à voir sur Netflix

"Le Désir" est un film mexico-espagnol réalisé par Teresa Simone. Ce film suit une avocate qui tombe dans le piège d'une passion destructrice. Ce film est disponible en streaming sur Netflix le 17 juillet 2026.

Le Désir est un film mexico-espagnol réalisé par Teresa Simone. Et il porte bien son nom, puisque ce film sulfureux suit la passion amoureuse et destructrice d'une avocate sérieuse à la vie familiale sans accroc.

Derrière cette intrigue sulfureuse, le film pose une question glaçante : jusqu'où est-on capable d'aller pour échapper aux conséquences ?

Netflix n'en est pas à son coup d'essai en matière de désir destructeur, avec notamment la série Obsession ou encore le récent Le délicieux professeur V interprété par Rachel Weisz (La momie, La favorite). Le Désir, lui, est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 17 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de Le Désir ?

Lucero est une avocate aussi brillante que sérieuse. Au premier abord, l'avocate a tout pour êtr heureuse : une carrière florissante, un beau mariage, une vie de famille épanouie... Pourtant lorsque Lucero rencontre le jeune Matias, l'entraîneur de natation de sa fille, sa vie bascule. L'attraction est immédiate et Lucero tombe dans ses bras. Cette décision marque le début d'une passion sulfureuse et ultra dangereuse qui pourrait bien pousser Lucero à commettre le pire.

Quel casting pour Le Désir ?

Ludwika Paleta : Lucero

Oscar Casas : Matías

José Maria Yazpik : Fernando

Leonardo Ortizgris : Miguel

Matias Coronado : Julián

Pilar Pascual : Viviana

Giovanni Florido : Licenciado Ávila

Ángel López-Silva : Cristian

Où découvrir Le Désir en streaming ?

Le film mexico espagnol Le Désir est disponible en streaming sur Netflix le 17 juillet 2026. Depuis sa création en 2014, Netflix propose de nombreux contenus sulfureux comme Le Désir, ou encore Le délicieux professeur V ou encore la série Obsession. Pour accéder à l'intégralité du catalogue Netflix vous pouvez vous abonner au service de streaming en choisissant une des trois offres suivantes : l'Essentielle pour 7,99 euros par mois, la Standard pour 14,99 euros par mois et la Premium pour 21,99 euros par mois.