Les gouttes de dieu : la série franco-japonaise est de retour pour une saison 2

"Les gouttes de Dieu" est une série franco-japonaise sur l'univers de l'œnologie, disponible sur Apple TV+.

C'est un très bon cru. Coproduite par la France et le Japon, Les gouttes de Dieu, disponible sur Apple TV+, est une série adaptée d'un célèbre manga du même nom, écrit par Tadashi Agi et dessiné par Shu Okimoto et qui compte 44 tomes. Quoc Dang Tran (Nox, Parallèles) a pris en main l'écriture du scénario tandis qu'Ode Ruskin (No Man's Land) s'est chargé de la réalisation.

Diffusée depuis 2023, Les Gouttes de Dieu a initialement été pensée comme une mini-série. Mais face au succès critique du programme, il a été renouvelé pour une saison 2, mise en ligne sur Apple TV le 21 janvier 2026. Dans cette suite, le duo formé par Camille Léger (Fleur Greffier) et Tomine Issel (Tomohisa Yamashita) part à la recherche du plus grand vin du monde, que même Alexandre Léger n'avait pas réussi à trouver.

Les gouttes de Dieu a reçu le prix de la meilleure série dramatique aux International Emmy Awards, devant la série australienne The Newsreader, la série argentine Iosi, El Espia Arrepentido, et le remake indien de The Night Manager. Elle devient ainsi la quatrième série française (elle est également japonaise) à remporter ce prix prestigieux, après Braquo, Les Revenants et Engrenages.

Quelle est l'intrigue de la série Les gouttes de Dieu?

Figure emblématique de l'oenologie, Alexandre Léger a donné son nom à un célèbre guide des vins. Lorsqu'il meurt à 60 ans dans sa demeure de Tokyo, il laisse derrière lui une fille, Camille. Cette dernière vit à Paris et n'a pas revu son père depuis la séparation de ses parents, à ses 9 ans.

Elle se rend au Japon pour la lecture du testament et découvre que son père, qui possédait la plus grande collection de vins au monde, lui demande post-mortem de rentrer en compétition avec un brillant oenologue, Issei Tomine. Le fils spirituel et la fille biologique auront trois épreuves à passer, liées au vin, pour être départagés. Et à l'issue de la compétition, le gagnant héritera de l'empire d'Alexandre Léger.

Quels acteurs au casting de la série Les gouttes de Dieu ?

Fleur Geffrier : Camille Léger

Manon Maindivide : Camille Léger (enfant)

Tomohisa Yamashita : Tomine Issel

Stanley Weber : Alexandre Léger

Diego Ribon : Luca Inglese

Luca Terracciano : Lorenzo

Gustave Kevern : Philippe

Cécile Bois : Marianne

Sophie Moussel : Juliette

Où voir Les gouttes de Dieu en streaming ?

La série franco-japonaise Les gouttes de Dieu fait partie du catalogue de la plateforme de streaming Apple TV +. Un abonnement payant est nécessaire pour y avoir accès et ce service s'élève à un coût de 6,99 euros par mois, sans qu'un prélèvement annuel ne soit possible. Il est également possible d'y avoir accès en souscrivant à un abonnement à MyCanal, qui propose le contenu de la plateforme de streaming d'Apple.