The Morning Show : Marion Cotillard dans la saison 4, ce qui attend les fans

"The Morning Show" est une série dramatique qui se déroule dans les coulisses d'une célèbre émission américaine. La saison 4 débute sa diffusion sur Apple TV+.

Créée par Michael Ellenberg et Kerry Ehrin, la série The Morning Show plonge dans les coulisses d'une émission de télévision américaine, et aborde en filigrane le mouvement #metoo et son impact sur le monde des médias et notamment de la télévision.

Grâce à son casting cinq étoiles, The Morning Show a été nominé à plusieurs reprises, notamment aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Billy Crudup est primé par deux fois pour sa performance dans un second rôle. La série est diffusée en streaming sur la plateforme Apple TV+ (et sur MyCanal).

La quatrième saisons de The Morning Show est mise en ligne à partir du 17 septembre 2025 (au rythme d'un épisode par semaine). Avec des enjeux totalement différents ! La chaîne s'appelle désormais UBA après la fusion avec son principal concurrent et doit rebâtir totalement son image. Alex Levy (Jennifer Aniston) reste à l'antenne, tandis que le personnage joué par Reese Witherspoon cherche un scandale qui peut bousculer la chaîne. Elle met en scène de nouveaux personnages, notamment une nouvelle patronne incarnée par Marion Cotillard. Jeremy Irons fait également son entrée, aux côtés d'Aaron Pierre et Boyd Holbrook.

Quel est le synopsis de The Morning Show ?

Une célèbre émission de télévision matinale est éclaboussée par un scandale sexuel. Son animateur vedette, accusé d'agression, doit laisser sa place. En coulisses, ses collaborateurs accusent le coup tant bien que mal. Au sein de cette célèbre chaîne de télévision, les ambitions des uns affrontent les egos des autres, et ce scandale pourrait briser, ou au contraire lancer, des carrières.

Quel casting pour The Morning Show ?

Jennifer Aniston : Alex Levy

Alex Levy Reese Witherspoon : Bradley Jackson

Bradley Jackson Billy Crudup : Cory Ellison

Cory Ellison Mark Duplass : Chip Black

Chip Black Nestor Carbonell : Yanko Flores

Yanko Flores Karen Pittman : Mia Jordan

Mia Jordan Desean Terry : Daniel Henderson

Daniel Henderson Greta Lee : Stella Bak

Stella Bak Ruairi O'Connor : Ty Fitzgerald

Ty Fitzgerald Julianna Margulies : Laura Peterson

Laura Peterson Jon Hamm : Paul Marks

Paul Marks Nicole Beharie : Christina Hunter

Christina Hunter Tig Notaro : Amanda Robinson

Où découvrir The Morning Show en streaming ?

La série The Morning Show est accessible en streaming sur la plateforme du géant Apple. Pour (re)visionner la série, vous pouvez vous abonner à Apple TV+ à partir de 9,99 euros par mois. Vous pourrez ainsi profiter de l'intégralité du catalogue Apple, composé de séries, de films et de documentaires exclusifs. Il est aussi possible d'avoir accès au catalogue de la plateforme de streaming si vous êtes déjà abonnés à Canal+ et MyCanal.