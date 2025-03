Michael Fassbender et Cate Blanchett incarnent un couple d'espions dans le thriller de Steven Soderbergh sorti le 12 mars 2025.

Le réalisateur de la saga Ocean's et le scénariste de Jurassic Park et Mission : Impossible dévoilent leur troisième collaboration. Réalisé par Steven Soderbergh et écrit par David Koepp, The Insider est sorti en salles le mercredi 12 mars 2025. Michael Fassbender (12 years a slave, Inglourious Basterds) et Cate Blanchett (L'étrange histoire de Benjamin Button, Carol) incarnent un couple d'agents secrets heureux, jusqu'au jour où l'épouse est soupçonnée de trahison envers sa nation. Son mari doit alors faire face à un déchirant dilemme : défendre son pays, ou protéger son mariage.

Sur le papier donc, tous les éléments sont réunis pour que The Insider soit réussi. Mais dans les faits, qu'en est-il ? La presse s'est laissée plutôt séduire par le film d'espionnage de Steven Soderbergh, qui récolte une note moyenne de 3,6/5 sur l'agrégateur d'Allociné, qui comptabilise à ce jour 17 titres de presse. Franceinfo salue notamment "une intrigue alambiquée comme dans tout film d'espionnage mais dont on ne décroche jamais", tandis que La Croix apprécie ce "pastiche de film d'espionnage, aussi brillant que délectable".

C'est le scénario et la mise en scène de The Insider qui sont particulièrement appréciés de la critique : "David Koepp [...] complexifie son intrigue en réussissant à ne pas nous perdre en route, alignant fausses pistes et rebondissements" (Le Parisien). Le réalisateur signe également un "divertissement d'espionnage à la mise en scène virtuose", "chic, drôle et étonnamment ramassé" (Télérama). Au final, le long-métrage de Steven Soderbergh se révèle un "thriller malicieux et réjouissant" (Les fiches du cinéma), à découvrir pour les amateurs du genre.

Synopsis - George Woodhouse et Kathryn, son épouse, sont tous deux agents de renseignement pour le gouvernement américain. Lorsque cette dernière est soupçonnée de trahir la nation, George est confronté à l'épreuve ultime : rester loyal à son mariage ou à son pays...