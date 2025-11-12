Palm Royale : la série d'Apple TV+ est de retour pour une saison 2

La série américaine adapté du roman Mr. & Mrs. American Pie revient pour une saison 2 sur Apple TV+.

Palm Royale est une série américaine créée par Abe Sylvia et réalisée par Tate Taylor. Cette comédie grinçante est adaptée du roman Mr and Mrs American Pie de Juliet Mc Daniel, paru en 2018.Composée d'un casting cinq étoiles (Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janey, Leslie Bibb pour ne citer qu'elles) raconte l'ascension d'une femme dans la haute société de Palm Beach durant les années 1960. La saison 2 revient sur Apple TV++ le 12 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Palm Royale

A la fin des années 1960, Maxine Simmons tente d'intégrer à tous prix la haute société de Palm Beach. L'exercice est périlleux, mais Maxine n'abandonne pas. Alors que sa vie personnelle tombe en morceau et que son mari l'a quittée pour sa secrétaire, Maxine Simmons est prête à tout pour faire partie de ce milieu qui la fascine. Quitte à s'attirer de sacrés ennuis.

Quel casting pour Palm Royale ?

Kristen Wiig : Maxine Simmons

Maxine Simmons Laura Dern : Linda

Linda Allison Janney : Evelyn

Evelyn Leslie Bibb : Dinah

Dinah Ricky Martin : Robert

Robert Josh Lucas : Douglas

Douglas Carol Burnett : Norma

Norma Amber Chardae Robinson : Virginia

Où découvrir Palm Royale en streaming ?

La série Palm Royale est diffusée en streaming sur la plateforme du géant Apple depuis le 20 mars 2024. La saison 2 est mise en ligne le 12 novembre 2025. Depuis 2019, Apple TV+ propose des contenus exclusifs qui l'ont hissé parmi les plus grands services de VOD. Vous pouvez souscrire au service de streaming via abonnement simple pour 9,99 euros par mois ou en souscrivant à une des offres myCANAL, à partir de 22,99 euros par mois.