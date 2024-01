Moins chère que Netflix, cette plateforme de streaming est une mine d'or pour les amateurs de séries

Cette plateforme de streaming pourtant peu utilisée en France propose certaines des meilleures séries du moment - il serait dommage de passer à côté.

Le paysage des plateformes de streaming commence à être particulièrement chargé. En France, on en compte au minimum quatre qui occupent la plus grosse part du marché : Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal. Et c'est sans compter l'arrivée prochaine de Max, qui devrait bousculer le paysage actuel.

Pourtant, il existe une plateforme de streaming mésestimée mais qui comporte tout de même certaines des meilleures séries du moment, souvent saluées par la critique. Selon une mesure d'audiences des services SVOD réalisée par JustWatch en France du 1er juillet au 30 septembre 2023, elle ne compte que 4% des utilisateurs de plateformes.

Si elle ne possède pas autant d'utilisateurs français que les autres géants du marché, Apple TV+ n'est pas une inconnue sur le marché du streaming puisqu'il s'agit de la plateforme du géant informatique inventeur du Mac et de l'iPhone (entre autres).

Dans son catalogue, on retrouve plusieurs séries saluées par la critique, comme la comédie Ted Lasso, le thriller social Severance (4,5/5 de note spectateurs sur Allociné), le drame historique Pachinko (4/5), les séries de science-fiction Foundation (3,6/5) ou Silo (4,2/5), le programme d'action For All Mankind (4,2/5) ou la série dramatique The Morning Show (4,1/5) avec une myriade de stars (Jennifer Aniston et Reese Witherspoon en tête).

Et ce n'est qu'un aperçu d'un catalogue qui s'étoffe de nouveautés régulièrement encensées, comme par exemple le drame salué Lessons in Chemistry (4,1/5) plus récemment ou la série de science-fiction à grand spectacle Monarch: Legacy of Monsters (3,4/5).

Côté tarifs, Apple TV+ coûte moins cher que Netflix, qui possède pourtant beaucoup plus d'abonnés. La souscription à la plateforme d'Apple coûte 9,99 euros par mois, ce qui est moins cher que l'abonnement à Netflix sans publicités (13,49 euros par mois). C'est toutefois plus cher que Prime Video (6,99 euros par mois) et Disney+ (8,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher).

Il y a aussi un très bon plan à connaître au sujet d'Apple TV+ : en souscrivant à un abonnement à MyCanal (minimum 19,99 euros par mois pour l'offre spéciale Noël), il est possible d'avoir accès à tous les contenus de la plateforme d'Apple sans frais supplémentaire. Deux plateformes pour le prix d'une, donc !

Si vous souhaitez tester certains contenus d'Apple TV+ avant de souscrire à un abonnement, c'est également possible. La plateforme propose non seulement 7 jours d'essais gratuits, mais également de visionner les premiers épisodes de certaines de ses plateformes gratuitement : c'est le cas de Slow Horses, For All Mankind, The Buccaneers (un Bridgerton à la sauce US) ou Lessons in Chemistry.