Les promesses du coeur: de quoi parle ce drame indonésien de Netflix ?

Rare sur la plateforme, Netflix propose un film indonésien qui explore les dilemmes d'une jeune femme entre attachement aux traditions et aspirations personnelles. Les infos sur le programme.

Film adapté d'un roman à succès d'Habiburrahman El Shirazy, un écrivain très connu dans son pays pour ses oeuvres imprégnées de valeurs religieuses, Les promesses du coeur est un drame romantique venant tout droit d'Indonésie, pays dont on a rarement l'occasion de voir les productions, qui est disponible depuis le 31 mars 2025 sur Netflix.

Écrit par Oka Aurora et réalisé par Ange Umbara, ce film explore les dilemmes de Diyala, une jeune femme fraîchement diplômée dont la famille a d'autres projets pour elle : un mariage arrangé. Pour le casting, la production a choisi des comédiens indonésiens. Dans le rôle-titre de Diyala : Beby Tsabina, qui a déjà joué dans des dizaines de films, séries TV et web séries. Deva Mahenra a la même trajectoire et expérience et il est également présentateur.

Quelle est l'intrigue du film Les promesses du coeur ?

Après avoir obtenu son diplôme de médecin, ce dont elle avait toujours rêvé, Diyala voit sa vie s'effondrer lorsque son père prévoit de la marier avec Roger, le fils de l'homme d'affaires le plus riche du village, pour éponger les dettes familiales. En parallèle, la jeune femme doit accepter que Faiq, celui qu'elle aime depuis l'enfance, ait déjà trouvé une personne à épouser.

Qui est au casting du film Les promesses du coeur ?

Deva Mahenra : Faiq

Beby Tsabina : Diyala

Caitlin Halderman : Diah

Dito Darmawan : Roger

Ismail Arda Irman : Herman

Vonny Annggraini : Doctor Mutia

Kiki Narendra : Cosmas

Alya Rohali : Ambar

Cinta Dewi : Cempaka

Ayez Kassar : Rusli

Arry Febrian : Dadang

Où voir le film Les promesses du coeur en streaming ?

Pour regarder Les promesses du coeur, film disponible depuis le 31 mars 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).