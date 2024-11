Tigres et Hyènes : un film de braquage made in France sur Prime Video

Tigres et Hyènes, c'est le nouveau film de braquage made in France proposé par Prime Video. Ce thriller est disponible en streaming sur la plateforme du géant Amazon depuis le 22 novembre 2024.

Amateurs de courses-poursuites, de braquages et de trahison, réjouissez-vous. Prime Video sort Tigres et Hyènes, un thriller à 100 à l'heure réalisé par un Jérémie Guez, un maître du genre. Scénariste, romancier et réalisateur, Guez est connu pour ses romans (Les âmes sous les néons, Balancé dans les cordes) et ses films noirs (Kanun, la loi du sang, Sons of Philadelphia).

À l'instar de Netflix, Prime Video déroule depuis quelques années le tapis rouge aux contenus français et notamment aux films d'action ou des thrillers en mettant en ligne des films comme Libre, Sentinelle, Medellin ou Kali. Tigres et Hyènes est, lui, disponible depuis le 22 novembre 2024 sur le service de streaming du géant Amazon.

Quelle est l'intrigue de Tigres et Hyènes ?

Malik, un jeune trafiquant de drogue, découvre en écoutant la radio que son beau-père, Serge, est accusé d'avoir participé à un braquage qui a mal fini. Serge est incarcéré avec ses complices. Iris, une mystérieuse avocate propose alors un marché dangereux à Malik : pour sauver son beau-père et lui éviter la prison, le jeune homme doit participer à un casse de haute voltige. Malik n'a pas le choix, Serge lui a sauvé la vie par le passé et il doit désormais lui rendre la pareille.

Quels acteurs au casting de Tigres et Hyènes ?

Sofiane Zermani : Avi

Avi Waël Sersoub : Malik

Malik Géraldine Nakache : Iris

Iris Vincent Perez : Serge

Serge Samir Guesmi : Azzedine

Azzedine Cassandra Cano : Estelle

Estelle Olivier Martinez : Ange

Ange Evelyne El Garby-Klaï : Dounia

Où découvrir Tigres et Hyènes en streaming ?

Aujourd'hui, les services de streaming n'ont plus rien à envier aux salles obscures. Chaque année, de nombreux contenus sont exclusivement tournés pour ces plateformes aux millions de visiteurs. En 2024, Prime Video a notamment révélé Libre, qui revient sur la vie du gentleman braqueur Bruno Sulak ou encore Sentinelle, le film policier déjanté avec Jonathan Cohen. De son côté, Tigres et Hyènes est disponible sur Prime Video depuis le 22 novembre 2024. Vous pouvez vous abonner au service pour 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an.