The Merry Gentlemen : une comédie de Noël sexy avec Chad Michael Murray sur Netflix

Ambiance Noël et bons sentiments avec The Merry Gentlemen, une comédie sur Netflix. Les infos sur le programme.

Dans la même lignée que le film The Full Monty qui mettait en scène des chômeurs monter une troupe de Chippendales ou encore Le Grand Bain où des cabossés de la vie créaient une équipe de natation synchronisée, voici The Merry Gentlemen, une comédie de Noël qui raconte l'histoire d'une revue de danse 100% masculine. Le film, réalisé par un spécialiste des téléfilms de Noël américains Peter Sullivan est disponible depuis le 20 novembre sur Netflix.

Dans ce film au décor rouge et vert garni de nombreuses guirlandes clignotantes, le rôle principal est porté par Britt Robertson, plus habituée aux séries TV (Under The Dome, Girlboss, The Secret Circle), Chad Michael Murray, connu depuis sa prestation de Lucas Scott dans la série Les Frères Scott. Maria Sokoloff (Bad Girls), Colt Prattes (Johnny dans le remake de Dirty Dancing), Hector David Jr (Power Rangers : Samurai) complètent le casting.

Quelle est l'intrigue du film The Merry Gentlemen ?

Dans une petite ville de province, une ex-danseuse de Broadway met en scène une revue de Noël exclusivement masculine, pour sauver le lieu de spectacles de ses parents.

Quels acteurs au casting du film The Merry Gentlemen ?

Britt Robertson : Ashley

Chad Michael Murray : Luke

Marla Sokoloff : Marie

Marc Anthony Samuel : Rodger

Colt Prattes : Troy

Hector David Jr. : Ricky

Maxwell Caulfield : Danny

Michael Gross : Stan

Beth Broderick : Lily

Maria Canals-Barrera : Denise

Rivkah Reyes : Raquel

Dominique Domingo : Samantha

Bella Shepard : Shelby

Michael Gaglio : Mike

Où voir le film The Merry Gentlemen en streaming ?

C'est en exclusivité sur Netflix que vous pouvez regarder le film The Merry Gentlemen, le 20 novembre 2024. Ce film de Noël est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).