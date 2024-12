Avicii my last show: synopsis, casting, streaming… Tout sur le dernier concert du DJ sur Netflix

Pour finir l'année en musique, Netflix propose un documentaire sur le dernier set d'Avicii. Les infos sur le programme.

Comme un hommage. Netflix programme le 31 décembre 2024 un documentaire sur le dernier concert d'Avicii, le DJ suédois à la carrière fulgurante et trop courte, décédé en 2018. Tim Bergling, de son vrai nom, avait sorti son premier album en 2013 qui connaît un succès commercial immédiat. Un deuxième est rapidement en préparation, avec des collaborations prestigieuses (Chris Martin de Coldplay, David Guetta…) mais cette même année, en 2014, il est contraint d'annuler plusieurs concerts à cause de problèmes de santé.

D'autres singles suivent ensuite, dont une collaboration avec Robbie Williams et une reprise de Nina Simone puis, en 2016, Avicii annonce mettre définitivement fin à ses tournées et shows pour raisons de santé. Le 28 août, il se produit pour la dernière fois sur la scène de l'Ushuaïa d'Ibiza. En promettant un prochain album dans les mois suivants. Le nouvel opus prend forme, avec des EP prometteurs, dont un avec Rita Ora. Mais le 20 avril 2018, son agent Diana Baron annonce son décès : Avicii a été retrouvé mort dans l'après-midi à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il était en vacances avec des amis.

De quoi parle le film Avicii my last show ?

Le parcours fulgurant du surdoué de la musique électronique, le suédois Avicii, de ses premiers succès jusqu'à sa disparition tragique.

Qui voit-on dans le film Avicii my last show ?

Avicii est au centre du documentaire, on y entend d'ailleurs sa voix commentée des images, mais des proches du DJ témoignent également.

Où voir le film Avicii my last show en streaming ?

Le film Avicii my last show est à voir en exclusivité sur Netflix, à partir du 31 décembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).