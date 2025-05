Surcompensation : une nouvelle comédie universitaire sur Prime Video

"Surcompensation" est une série américaine créée par Benito Skinner et inspirée de son spectacle éponyme. La première saison est disponible en streaming sur Prime Video le 15 mai 2025.

Surcompensation (Overcompensating en VO) est une série américaine exclusive Prime video, créée par l'humoriste Benito Skinner (Idiotka, Queer as folk). Le comédien s'est d'ailleurs fait connaître grâce à son premier spectacle, également titré Overcompensating où il aborde ses années dans le placard et son coming-out queer.

Dans cette série à la fois délurée et profonde, librement inspirée du spectacle, Benito Skinner s'entoure d'acteurs talentueux que vous avez notamment aperçus dans des séries comme Black Mirror (Mary Beth Barone, qui incarne la sœur de Benny) ou The White Lotus (Adam Di Marco, en gendre idéal). Pour découvrir la première saison de cette exclusivité Prime Video, rendez-vous sur la plateforme de streaming d'Amazon, où elle est disponible dès le 15 mai 2025.

Quelle est l'intrigue de Surcompensation ?

Quand Benny rentre à l'université, personne ne sait qu'il est homosexuel. Ancienne star de son lycée et joueur de foot talentueux, Benny incarne à la perfection son rôle de garçon parfait et lisse, à qui tout le monde rêve de ressembler. Sur son nouveau campus, il fait la connaissance de Carmen. Après avoir passé ses années de lycée en marge des autres élèves, elle est bien décidée à s'intégrer coûte que coûte. Accompagnés d'une bande d'amis haut en couleur et potaches, les deux étudiants vont apprendre à s'accepter pleinement, sans se soucier du regard des autres.

Quel casting au générique de Surcompensation?

Benito Skinner : Benny

Benny Wally Baram : Carmen

Carmen Mary Beth Barone : Grace

Grace Adam DiMarco : Peter

Peter Rish Shah : Miles

Miles Holmes : Hailee

Hailee Corteon Moore : Gabe

Gabe Owen Thiele : George

George Nell Verlaque : Emily

Emily Connie Britton : Kathryn

Kathryn Kyle MacLachlan : John

John Kaia Gerber : Esther

Où visionner Surcompensation en streaming ?

La première saison de Surcompensation, la série sur le coming-out queer du comédien Benito, est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 15 mai 2025. En vous abonnant au service du géant Amazon, vous pouvez non seulement découvrir Surcompensation, ainsi que des films et séries comme Moonlight, Just friends ou Clean Slate, des séries qui abordent également les défis queers et notamment la question du coming out et de l'acceptation.