Fallout : les fans ne seront pas ravis par ce changement dans la saison 2

La série "Fallout" fait son retour sur Prime Video, avec un changement prévu entre la saison 1 et la saison 2 qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.

Les fans de Fallout peuvent replonger dans l'univers post-apocalyptique vidéoludique. Après le succès retentissant de la saison 1, la série de Lisa Joy et Jonathan Nolan a été logiquement renouvelée pour une suite. Le monde rétro-futuriste et ses personnages hauts en couleur sont de retour le 16 décembre sur Prime Video, un jour avant ce qui était initialement prévu pour la plateforme de streaming.

Mais les fans de Fallout remarqueront un changement de taille : alors que la première saison était disponible en intégralité le jour de sa mise en ligne, Amazon a changé de stratégie pour la saison 2. Un épisode est diffusé chaque semaine, le mercredi. Résultat, le final sera diffusé le 4 février 2026. Un détail pour ceux qui préfèrent la diffusion hebdomadaire, un changement agaçant pour tous ceux qui préfèrent binge-watcher en une soirée (ou un peu plus) les derniers programmes et qui ne supportent pas d'attendre avant de découvrir la suite de leur série préférée. A voir désormais si ce changement de stratégie aura un impact sur les audiences de la saison 2.

Le succès de Fallout a été aussi immédiat qu'impressionnant : selon les informations d'Amazon, la série s'est classée parmi les trois titres les plus regardés de l'histoire de la plateforme, devançant même sa série blockbuster Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Pas étonnant donc que Prime Video l'ait immédiatement renouvelée pour une saison 2, dont vous pouvez déjà découvrir les premières images ci-dessous.

Dès la sortie de la saison 1, les fans étaient au rendez-vous, et pour cause : il s'agit de l'adaptation de l'une des plus grosses franchises de jeu vidéo : la licence de jeux vidéos de Black Isle Studios, qui a vu le jour en 1997 sur PC. epuis, plusieurs autres épisodes ont vu le jour, certains par le studios Bethesda Softworks, et ont connu un beau succès au sein de la communauté de gamers. Le dernier, Fallout 76, est sorti en 2018. C'est dire que la série est attendue par les fans.

Pas de panique si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Fallout : nous avons vu la série sans avoir joué aux jeux auparavant, et la série reste tout à fait accessible, même si vous êtes un néophyte. Et pour cause, l'intrigue se déroule dans l'univers post-apocalyptique et a conservé sa tonalité singulière (et son humour noir caractéristique) pour suivre les aventures de personnages inédits, si bien que l'exposition permet de comprendre parfaitement les enjeux. A l'inverse, ceux qui connaissent bien les jeux vidéos pourront s'amuser à repérer les clins d'œil et les références.

Quelle est l'intrigue de Fallout ?

La guerre nucléaire mondiale du XXe siècle a détruit la civilisation. Dans les ruines de grandes villes transformées en dangereux terrains vagues, les rescapés survivent dans des abris atomiques. Lorsque l'un de ces abris tombe en panne, une équipe doit trouver la pièce pour le réparer, mais la menace est bien plus grande que prévue et le danger se trouve aussi bien à l'extérieur, qu'à l'intérieur.

Quels acteurs sont au casting de Fallout ?

Walton Goggins : Ghoul

Ghoul Ella Purnell : Lucy

Lucy Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten : Maximus

Maximus Mike Doyle

Moisés Arias

La première saison de la série Fallout est diffusée depuis le 11 avril 2024 sur la plateforme d'Amazon, Prime Video. La saison 2 est programmée pour le 17 décembre 2025. Vous pouvez redécouvrir l'intégralité du catalogue du géant Amazon pour 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an.