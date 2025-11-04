All's Fair : Kim Kardashian à l'affiche de la nouvelle série événement de Ryan Murphy sur Disney+

Divorces explosifs et ambitions dévorantes : "All's Fair", la nouvelle série de Ryan Murphy, débarque sur Disney+.

Après le succès de ses nombreuses séries (American Horror Story, Dahmer, The Polician), Ryan Murphy revient avec l'explosive All's Fair, une fiction disponible depuis le 4 novembre sur Disney++ avec 3 épisodes au lancement, puis un nouveau chaque mardi. Produite par 20th Télévision et Ryan Murphy Télévision, la série mêle comédie dramatique, satire du monde juridique et portraits féminins complexes. Avec cette particularité de rassembler un casting détonnant.

Le casting réunit en effet plusieurs stars bien connues du public : Kim Kardashian incarne une avocate ambitieuse et sans compromis, Naomi Watts (The Watcher) une consœur brillante, Sarah Paulson (American Horror Story) un personnage complexe, Glenn Close (Damages) le mentor et Teyana Taylor (Une bataille après l'autre) en jeune recrue pleine d'énergie.

Quelle est l'intrigue de la série All's Fair ?

À Los Angeles, une équipe d'avocates en droit du divorce quitte une équipe majoritairement masculine pour ouvrir son propre cabinet. Déterminées, elles auront à gérer des ruptures très sensibles, des secrets scandaleux et de multiples trahisons, aussi bien au tribunal que dans leurs propres rangs. Dans un monde où l'argent est roi et où l'amour est un champ de bataille, ces femmes vont changer la donne.

Qui est au casting de la série All's Fair ?

Kim Kardashian : Allura Grant

Sarah Paulson : Carrington Lane

Niecy Nash : Emerald Greene

Teyana Taylor : Milan

Naomi Watts : Liberty Ronson

Matthew Noszka : Chase Monroe

Glenn Close : Dina Standish

Ed O'Neill

Judith Light

Brooke Shields

Elizabeth Berkley : Dee Barber

Où voir la série All's Fair en streaming ?

La première saison de la série All's Fair est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 4 novembre 2025. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.