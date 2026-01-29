Films 2026 : les meilleurs et les sorties les plus attendues de l'année

On vous propose une sélection des films les plus attendus cette année, avec la mention des plus marquants de 2026 et la liste des sorties cinéma et Netflix.

L'année 2026 a débuté avec déjà de grosses sorties qui ont suscité l'intérêt du public. Les spectateurs répondent présents pour découvrir L'affaire Bojarski, film historique de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb et Bastien Bouillon, qui va dépasser dans les semaines à venir le million d'entrées. Côté sorties internationales, Hamnet et 28 ans plus tard : le temple maudit ont également fait parler d'eux en ce mois de janvier.

Les prochaines semaines réservent également des rendez-vous cinéphiles à ne pas manquer. Février 2026 voir les sorties de la comédie française Marsupilami de la bande à Fifi, avant que "Hurlevent" et Marty Supreme n'arrivent dans les salles obscures. Plus tard dans l'année, on découvrira les nouvelles réalisations de Christopher Nolan (L'Odyssée), Steven Spielberg (Disclosure Day), Denis Villeneuve (Dune partie 3) ou Alejandro Iñarritu.

Les fans de Disney attendront de leur côté le live action Vaiana ou le nouvel épisode de la saga Toy Story, quand les amateurs de l'univers Star Wars pourront découvrir The Mandalorian and Grogu. L'année va surtout être celle de deux films Marvel attendus : Spider-Man Brand New Day et surtout Avengers : Domsday qui viendra clôturer l'année. Ci-dessous, retrouvez le calendrier complet des sorties cinéma de l'année 2026, mis à jour au gré des ajouts ou reports de date. On vous a également sélectionné les films Netflix les plus attendus des prochains mois à la fin de cet article.

Les films au cinéma en 2026

Sorties cinéma de février 2026

Marsupilami de Philippe Lacheau : 4 février 2026

A pied d'oeuvre de Valérie Donzelli : 4 février 2026

Hurlevent de Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi : 11 février 2026

L'infiltrée d'Ahmed Sylla : 11 février 2026

Aucun autre choix de Park Chan-Wook : 11 février 2026

Lol 2.0 de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau : 11 février 2026

Marty Supreme de Josh Safdie avec Timothée Chalamet : 18 février 2026

Coutures d'Alice Winocour avec Angelina Jolie : 18 février 2026

Scream 7 de Kevin Williamson avec Neve Campbell et Courtney Cox : 25 février 2026

Is this thing on ? de Bradley Cooper avec Will Arnett et Laura Dern : 25 février 2026

Sorties cinéma de mars 2026

Christy de David Michôd avec Sydney Sweeney : 4 mars 2026

The Bride ! de Maggie Gyllenhaal avec Jessie Buckley et Christian Bale : 4 mars 2026

Permis de détruire d'Eric Fraticelli avec Kad Merad et Patrick Timsit : 11 mars 2026

Projet dernière chance de Phil Lord et Christopher Miller avec Ryan Gosling : 18 mars 2026

The Dog Stars de Ridley Scott avec Jacob Elordi et Margaret Qualley : 25 mars 2026

Sorties cinéma d'avril 2026

Super Mario Galaxy le film : 1er avril 2026

Pillion de Harry Lighton avec Harry Melling et Alexander Skarsgard : 1er avril 2026

Wedding Nightmare : deuxième partie de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Samara Weaving : 8 avril 2026

Cocorico 2 de Julien Hervé avec Christian Clavier, Didier Bourdon : 8 avril 2026

Juste une illusion de Olivier Nakache et Eric Toledano avec Camille Cottin et Pierre Lottin : 15 avril 2026

Michael de Antoine Fuqua avec Jaafar Jackson : 22 avril 2026

Le diable s'habille en Prada 2 de David Frankle avec Meryl Streep, Anne Hathaway : 29 avril 2026

Sorties cinéma de mai 2026

Mortal Kombat II de Simon McQuoid : 6 mai 2026

The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau avec Pedro Pascal : 20 mai 2026

Sorties cinéma de juin 2026

Scary Movie de Michael Tiddes avec Anna Faris et Regina Hall : 10 juin 2026

Disclosure Day de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh O'Connor : 10 juin 2026

Toy Story 5 d'Andrew Stanton et McKenna Harris : 17 juin 2026

Supergirl de Craig Gillespie avec Milly Alcock : 24 juin 2026

Sorties cinéma de juillet 2026

Minions 3 : 1er juillet 2026

Vaiana, la légende du bout du monde en live action de Thomas Kail : 8 juillet 2026

L'Odyssée de Christopher Nolan avec Matt Damon et Tom Holland : 15 juillet 2026

Evil Dead Burn de Sébastien Vaniček avec Souheila Yacoub, Hunter Doohan : 22 juillet 2026

Spider-Man : Brand New Day de Destin Daniel Cretton avec Tom Holland, Sadie Sink et Zendaya : 29 juillet 2026

Sorties cinéma d'août 2026

La Pat' Patrouille : Le film mission Dino : 5 août 2026

Flowervale Street de David Robert Mitchell avec Anne Hathaway, Ewan McGregor : 12 août 2026

Cliffhanger de Jaume Collet-Serra avec Pierce Brosnan et Lily James : 26 août 2026

Sorties cinéma de septembre 2026

Clayface de James Watkins avec Tom Rhys Harries : 9 septembre 2026

Le Fantôme de l'Opéra de Alexandre Castagnetti avec Deva Cassel : 23 septembre 2026

Raison et sentiments de Georgia Oakley avec Daisy Edgar-Jones : 23 septembre 2026

Verity de Michael Showalter avec Anne Hathaway et Dakota Johnson : 30 septembre 2026

Digger d'Alejandro G Iñarritu avec Tom Cruise : 30 septembre 2026

Sorties cinéma d'octobre 2026

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache d'Elie Semoun : 7 octobre 2026

The Social Reckoning de Aaron Sorkin avec Jeremy Strong : 7 octobre 2026

Les Misérables de Fred Cavayé avec Vincent Lindon et Tahar Rahim : 14 octobre 2026

Karma de Guillaume Canet avec Marion Cotillard : 21 octobre 2026

Remain de M. Night Shyamalan avec Jake Gyllenhaal : 21 octobre 2026

Sorties cinéma de novembre 2026

Kaamelott, deuxième volet (partie 2) de Alexandre Astier : 11 novembre 2026

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson de Francis Lawrence : 25 novembre 2026

Sorties cinéma de décembre 2026

Avengers : Doomsday d'Anthony et Joe Russo : 16 décembre 2026

Dune partie 3 de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Zendaya : 16 décembre 2026

Les films Netflix attendus en 2026

Netflix propose également plusieurs films à venir en 2026. Si le calendrier précis des sorties va se préciser au cours de l'année, plusieurs titres promettent déjà de faire l'événement dans les prochains mois. La comédie romantique People we meet on vacation, adaptation du phénomène BookTok, a ouvert le bal le 9 janvier, avant la sortie du film The Rip le 16 janvier, premier succès de la plateforme de streaming de l'année. On attend également avec impatience le film Peaky Blinders : l'immortel, le 20 mars 2026.

L'adaptation des Chroniques de Narnia par Greta Gerwig est également attendue cette année, tout comme Enola Holmes 3, le spin-off de Once Upon a Time in Hollywood centré sur le personnage de Brad Pitt, ou la romance Office Romance avec Jennifer Lopez. Les dates de sorties doivent encore être confirmées, et des délais ou des retards ne sont pas exclus.