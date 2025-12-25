Stranger Things : l'heure de mise en ligne des nouveaux épisodes est inhabituelle pour les abonnés de Netflix

La suite de la saison 5 est mise en ligne ce vendredi sur la plateforme de streaming, à un horaire inhabituel pour les abonnés.

L'attente n'aura pas été très longue : le 27 novembre, les fans de Stranger Things ont pu retrouver les habitants de Hawkins. Netflix avait mis en ligne quatre épisodes de la saison 5. Mais il ne s'agit pas de la fin de la série (qui se terminera avec le huitième épisode), et les abonnés de la plateforme de streaming ont donc dû patienter quelques semaines après un cliffhanger qui a fait fortement réagir.

Au lendemain de Noël, Netflix met en ligne trois épisodes supplémentaires de la saison 5 de Stranger Things. Mais il faut être couche-tard (ou lève-très-tôt) pour découvrir les nouveaux épisodes dès l'instant de leur sortie, ce vendredi 26 décembre.

Contrairement à ses autres séries originales programmées pour une mise en ligne à 9h du matin, les épisodes 5, 6 et 7 de Stranger Things 5 seront disponibles à 2 heures du matin (heure française) dans la nuit de jeudi à vendredi. Un horaire inhabituel pour l'Europe qui permet aux Américains de découvrir les nouveaux épisodes dans la soirée, mais qui pénalise les abonnés français.

Un dernier épisode avant la fin de la série

Attention, il ne s'agit pas (encore) de la fin de Stranger Things. Pour sa série blockbuster, Netflix a vu les choses en grand et prévoit une fin en grande pompe : l'épisode final, qui vient conclure définitivement le programme, est mis en ligne le 1er janvier 2026, toujours à 2 heures du matin (heure française). Si vous avez prévu de plonger dans le Monde à l'Envers pour le Nouvel An, voici l'occasion parfaite.

Attention aux spoilers

Les épisodes de Stranger Things étant mis en ligne en soirée aux Etats-Unis, il n'est pas impossible que vous vous réveillez le 26 décembre 2025 avec de nombreux spoilers sur les réseaux sociaux. Nous vous recommandons donc de limiter votre présence en ligne si possible jusqu'à ce que vous ayez rattrapé les trois nouveaux épisodes. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à vous rendre dans les paramètres de vos réseaux sociaux pour bloquer ou filtrer tous les mots clés ou hashtags en lien avec la série.