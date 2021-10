JAMES BOND. "Mourir peut attendre" est enfin sorti au cinéma ce mercredi 6 octobre 2021. Le dernier James Bond réserve des surprises aux fans, qui ne plairont peut-être pas à tous. L'avis des critiques presse et du public.

16:30 - Qui reprendra le rôle de James Bond après Daniel Craig ? Pour l'heure, on ne connaît pas encore le nom de celui qui succèdera à Daniel Craig dans la peau de l'agent secret britannique. Barbara Broccoli, productrice des films James Bond, a dévoilé que le nom de celui qui sera le prochain à porter le smoking de 007 que ce n'est pas avant 2022 que l'on connaîtra le visage du nouveau Bond : "Nous voulons que Daniel (Craig, NDLR) prenne le temps de célébrer dignement cette dernière apparition dans le smoking de 007, a-t-elle expliqué dans une interview à la BBC. L'année prochaine, nous commencerons à penser à l'avenir." 16:02 - Les émouvants adieux de Daniel Craig à James Bond Cependant, les adieux de Daniel Craig à James Bond n'ont pas été sans émotion, comme on a pu le voir dans une vidéo de coulisses de Mourir peut attendre. "Beaucoup de gens [sur ce plateau] ont travaillé avec moi sur les cinq films, et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur ce que je pense de ces films, peu importe. Mais j'ai aimé chaque seconde de ces films et spécialement celui-là, parce que chaque matin en me levant, j'avais la chance de travailler avec vous. Et ça a été l'un des plus grands honneurs de ma vie." Daniel Craig arrête James Bond, hommage en images Avec Mourir peut attendre, Daniel Craig fait ses adieux à la franchise James Bond. Il a incarné le héros de Ian Fleming de 2006 à 2021, étant le sixième acteur à jouer ce personnage. Ci-dessous, retrouvez en image notre hommage à l'acteur dans la peau de James Bond, de Casino Royale à 007 Spectre. Voir les photos Daniel Craig dit au revoir à James Bond, hommage en images 15:31 - Pourquoi Daniel Craig ne jouera plus James Bond ? Au cours d'une interview à BFM TV en amont del a sortie du film Mourir peut attendre, Daniel Craig a révélé les raisons qui l'ont poussées à abandonner le rôle de l'espion britannique : "Je crois qu'il faut partir tant qu'on est au top. J'ai joué James Bond pendant quinze ans. Cela a été une partie très importante de ma vie - incroyablement gratifiante. Et une des plus belles. Mais le moment est arrivé de faire autre chose. C'est maintenant". 15:06 - Photos - Retour sur les James Bond Girl qui ont marqué la saga James Bond ne serait rien sans ses accolytes féminins qui l'aident (ou le trahissent) dans ses différentes missions. Surnommées "James Bond Girl", elles sont aussi, souvent, séduites par l'agent secret britannique. Ci-dessous, retrouvez une sélection des actrices qui ont marqué l'histoire de la franchise, de Ursula Andress à Léa Seydoux. Voir les photos Ursula Andress, Halle Berry, Eva Green... Elles ont marqué la saga James Bond 14:31 - De premiers spoilers sur la toile, comment les éviter ? Sorti ce mercredi 6 octobre 2021, Mourir peut attendre regorge de surprises qu'il ne faut absolument pas se faire spoiler. Malheureusement, beaucoup d'éléments de l'intrigue sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un utilisateur averti de Twitter, vous savez certainement que vous pouvez masquer des hashtag et mots clés en vous rendant sur les paramètres de votre compte (Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Mots Masqués). Dans le cas de James Bond, il convient de masquer les termes #JamesBond, #Mourirpeutattendre #Notimetodie et #Notimetodiespoiler. Il existe également plusieurs extensions et applications pour également ne pas se faire spoiler sur Facebook, comme Social Fixer, Silencer ou Spoiler Shield. 14:06 - Quels sont les premiers avis de Mourir peut attendre sur Twitter ? Sur Twitter, les critiques sur Mourir peut attendre sont bien plus positives que dans les médias traditionnels. "J'ai été soufflé de la première seconde à la toute fin. C'est exécuté parfaitement, jusqu'au clap final", peut-on lire sur le réseau social à l'oiseau bleu. "Mourir peut attendre apparaît comme une excellente conclusion à une saga qui a dû se chercher. Rattrapant la catastrophe Spectre, cet ultime opus offre un Bond plus humain que jamais", écrit également une internaute. Cependant, la partition de Rami Malek dans le rôle du méchant Safin est souvent décriée. 13:34 - "Ci-gît James Bond", la critique acerbe de l'Obs L'Obs a détesté le dernier James Bond. D'entrée, le critique annonce la couleur : "Ci-gît James Bond : voici le film qui l’aura enterré". "Dans ce Bond, il y a tout, il n'y a rien", juge le média, déplorant l'absence "de vie, de fun , d'électricité, de suspense", reprochant également les longueurs et un scénario "qui n'a aucun sens". 13:01 - "Un James Bond doux-amer" pour RTL RTL salue un "James Bond doux-amer, drôle et plein de premières fois". Le média l'assure, Mourir peut attendre est un bon film de la franchise, bien que ça ne soit pas "le meilleur James Bond de l'histoire", ni "le meilleur James ond de l'ère Craig". Le média loue ainsi des surprises dans l'intrigue, notamment sur le final, qui humanise le héros comme jamais. 12:40 - Mourir peut attendre "est surtout très long" pour Première Le média spécialisé dans le cinéma Première a un avis contrasté sur Mourir peut attendre, en salles ce mercredi 6 octobre 2021. Le magazine sur le septième art estime que "Mourir peut attendre est très convaincant quand il envisage -enfin!- de nouveau James Bond comme un film essentiellement distrayant. Le problème est de rester distrayant pendant 2h43 (on compte le générique dedans). Or, sur ce point, c’est clairement loupé." 12:09 - Mourir peut attendre est "un film raté" pour Le Monde Le Monde a été très déçu par le dernier tour de piste de Daniel Craig. Dans sa critique, publiée en amont de la sortie du film, le quotidien dézingue Mourir peut attendre, qualifié de "film raté" avec un "scénario paresseux". L'équipe de James Bond est rhabillée pour l'hiver ! 11:33 - La presse anglophone conquise par le dernier film James Bond La presse anglophone est séduite par les dernières aventures de James Bond, jugeant que Mourir peut attendre conclut à merveille le cycle incarné par Daniel Craig. Pour Variety, "Le Bond de Daniel Craig décroche la sortie qu'il mérite dans le meilleur film de la franchise depuis Casino Royale", quand IndieWire qualifie ce dernier opus "le film 007 le plus émouvant de tous les temps." Le Hollywood Reporter ose la comparaison avec Skyfall, estimant que Mourir peut attendre n'a pas atteint les grandeurs de ce long-métrage des fans de la saga, mais "c'est un adieu émouvant à l'acteur qui a sans doute laissé la marque la plus indélébile sur le personnage depuis Sean Connery." Selon le Times, Mourir peut attendre est "le portrait émouvant d'un héros vieillissant face à son obsolescence". 11:12 - Pourquoi Mourir peut attendre pourrait décevoir les fans de James Bond Difficile de savoir à l'avance quel accueil un film James Bond recevra de la part des fans. Surtout lorsqu'il regorge d'autant de surprises que Mourir peut attendre. Le long-métrage de Cary Joji Fukunaga humanise encore davantage le héros de Ian Fleming, proposant plusieurs libertés qui pourraient déplaire aux fans de la franchise. C'est un James Bond plus torturé et sensible, dont le voyage émotionnel et psychologique est plus important que la mission à laquelle il travaille, qui est mis en avant dans Mourir peut attendre. Le personnage de Madeleine Swann et sa romance avec l'agent secret britannique à la retraite est mis en avant comme rarement une "James Bond Girl" n'a pu l'être dans la franchise. Si on ne vous révèlera pas les points clés de l'intrigue qui posent question, nul doute qu'ils ne seront pas accueillis de la même manière par les fans de James Bond. Pour autant, certains incontournables sont bien présents : gadget, courses-poursuites spectaculaires, voyages à l'autre bout du monde, fusillades, les fans de films d'action en auront pour leur argent. 10:57 - Faut-il voir Mourir peut attendre ? La critique de Linternaute.com (2/2) Cependant, Mourir peut attendre est loin d'être le meilleur James Bond. Le film souffre de plusieurs défauts : ses longueurs en premier lieu. Difficile de tenir un divertissement de haute volée en 2h43, le film se perd souvent en bavardages inutiles et manque cruellement de spectacle. Pire, le méchant interprété par Rami Malek est très oubliable. Heureusement qu'Ana de Armas, Lashana Lynch et Ben Wishaw sont présents pour apporter un peu de fraîcheur à cette intrigue. On retiendra toutefois de Mourir peu attendre un final osé et surprenant, qui ne manquera pas de faire jaser les fans de Bond. 10:45 - Faut-il voir Mourir peut attendre ? La critique de Linternaute.com (1/2) Nous n'attendions pas la sortie de James Bond avec autant d'impatience que les fans de la franchise : c'est peut-être pour cela que le film ne nous a pas totalement déplu. Mourir peut attendre ose, innove, modernise le héros tourmenté de Ian Fleming pour proposer un protagoniste plus humain, plus sensible aussi, et plus sensible que les super-espions parfois un peu édulcoré des précédents films. Avec le 25e film de cette franchise, ce sont des scènes d'action divertissantes et très fun qu'offre Cary Joji Fukunaga, sans abandonner le voyage émotionnel de l'agent secret. Daniel Craig est étonnant dans le rôle, et prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas uniquement un acteur capable de réaliser ses propres cascades, il est également un excellent comédien. 10:25 - Mourir peut attendre est enfin sorti au cinéma "Bond is back" ! Le 25e film de la franchise 007, Mourir peut attendre, est enfin sorti dans les salles françaises le 6 octobre 2021. Le long-métrage devait sortir l'année d'avant, mais en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le long-métrage a été repoussé d'un an et demi.

James Bond : Mourir peut attendre est l'occasion pour Daniel Craig de faire ses adieux au personnage de Ian Fleming qu'il incarne depuis 2006. Ce long-métrage, réalisé par Cary Joji Fukunaga, est ainsi le point final de l'intrigue qui a débuté avec Casino Royale. Mais qu'adviendra-t-il de l'espion, qui retrouvera dans ce film Madeleine Swan (Lea Seydoux) ? Sortira-t-il indemne de cet affrontement ? Sera-t-il remplacé par Lashana Lynch, qui joue ici la nouvelle 007 depuis que le personnage est parti à la retraite ?

Synopsis - Alors qu'il s'est retiré pour vivre une vie meilleure en Jamaïque, le repos de James Bond est finalement écourté lorsqu'un vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient le chercher pour lui demander de l'aide afin de libérer un scientifique kidnappé. La mission est cependant beaucoup plus périlleuse que Bond ne le pensait au départ et, sur sa route, il croisera un ennemi doté de technologies particulièrement dangereuses.

Les critiques sont divisées sur les adieux de Daniel Craig à la franchise 007. Si les anglophones se disent globalement conquis, la presse française est beaucoup plus mitigée. Tous s'accordent à déplorer la durée du long-métrage (2h43), laissant place à de nombreuses longueurs. Première estime ainsi que Mourir peut attendre n'arrive pas à "rester distrayant pendant 2h43. Sur ce point, c'est clairement loupé."La qualité de l'intrigue est souvent écorchée par les critiques françaises, comme Le Monde qui juge "le scénario paresseux" pour "un film raté". Le Parisien s'en tiendra à ""d'énormes surprises et un peu de déception", reprochant à la réalisation de ne faire preuve d'"aucune originalité et [d'être] d'une platitude totale". Le Point juge également que Mourir peut attendre "rate sa cible", même si le film "corrige un peu le tir" après "le médiocre 007 Spectre", tandis que l'Obs qualifie le film d'action de "James Bond pour les nuls".

Les critiques sur le dernier James Bond ne sont toutefois pas toutes négatives, et heureusement ! RTL salue un "James Bond doux-amer, drôle et plein de premières fois". Le média l'assure, Mourir peut attendre est un bon film de la franchise, bien que ça ne soit pas "le meilleur James Bond de l'histoire", ni "le meilleur James ond de l'ère Craig". Le média loue ainsi des surprises dans l'intrigue, notamment sur le final, qui humanise le héros comme jamais. Même son de cloche du côté d'Ecran Large qui salue l'ambition du blockbuster : "la saga ose enfin tout. Ce bouquet final emporte tout comme une vague, avec une intensité qui écrase les défauts du film". Pour Télérama, Mourir peut attendre "ressasse le passé pour en faire table rase", ce qui est à la fois "la limite et l'audace de cette conclusion, dont l'apothéose mélancolique confirme à quel point le cycle Craig a généré son propre ADN. Ce n'est pas si souvent, en tout cas, qu'on en reste médusé." Aux spectateurs français, désormais, de se faire leur propre avis sur le dernier James Bond. Donnez votre avis sur James Bond : Mourir peut attendre sur Linternaute.com

Mourir peut attendre est enfin sorti à travers le monde. Sur la toile, de nombreux spoilers pullulent sur le film, certains vrais, d'autres non. Si vous voulez évitez de vous gâcher la surprise du visionnage, voici quelques astuces pour ne pas se faire spoiler James Bond : Mourir peut attendre. Si vous êtes un utilisateur averti de Twitter, vous savez certainement que vous pouvez masquer des hashtag et mots clés en vous rendant sur les paramètres de votre compte (Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Mots Masqués). Dans le cas de James Bond, il convient de masquer les termes #JamesBond, #Mourirpeutattendre #Notimetodie et #Notimetodiespoiler. Il existe également plusieurs extensions et applications pour également ne pas se faire spoiler sur Facebook, comme Social Fixer, Silencer ou Spoiler Shield. En règle générale, si vous souhaitez éviter de vous spoiler le prochain James Bond, il convient d'éviter tout simplement les réseaux sociaux, véritable nid à spoilers.

La licence James Bond propose toujours des castings impressionnants. No Time To Die alias Mourir peut attendre ne déroge pas à la règle. Il s'agit du dernier épisode dans lequel Daniel Craig campe l'espion. Pour l'occasion, certains acteurs déjà vus dans Spectre comme Léa Seydoux et Christoph Waltz sont de retour. Ralph Fiennes et Ben Whishaw ainsi que Naomie Harris reprennent leurs rôles respectifs au sein du MI6 : M, Q et Moneypenny. D'autres acteurs viennent également garnir les rangs de ce casting quatre étoiles. Parmi eux : Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Ana de Armas (Blade Runner 2049) ou encore Lashana Lynch à qui les rumeurs promettent un grand avenir dans la saga.

La James Bond Girl est presque devenu une marque de fabrique des films mettant en scène 007. Si à l'époque des premiers longs-métrages, il définissait l'unique personnage féminin de l'histoire, souvent une femme objet qui tombait dans les bras de l'agent secret, son image à quelques peu changé au fur et à mesure que la franchise s'est modernisée. Désormais, la James Bond Girl est une femme d'action, tombant souvent sous le charme de l'espion britannique. Mieux encore, il est devenu plus difficile de mettre le doigt sur une "James Bond Girl" puisque les personnages féminins se sont diversifiés. Le terme semble presque être devenu obsolète.

Difficile donc de vraiment désigner une James Bond Girl dans Mourir peut attendre. Madeleine Swann (Lea Seydoux) vit de nouveau une romance avec James Bond, tandis que Paloma (Ana de Armas), si elle semble correspondre davantage aux "codes" de la James Bond Girl, prouve qu'elle sait parfaitement combattre, au même titre que 007. Mieux encore, Nomi (Lashana Lynch) porte désormais le matricule 00, en faisant l'égal à 100% de James Bond. S'il y a des James Bond Girl dans Mourir peut attendre, il semble assuré qu'elles ne sont plus du tout à l'image des premiers films de la saga sortis dans les années 1960.

Créé en 1953 par le romancier Ian Fleming, l'espion James Bond a été mis en scène dans de nombreux romans mais aussi de nombreux films. Si, dans la plupart d'entre eux, l'agent 007 fait de nombreuses fois face à la mort, il n'a pour autant jamais été tué aussi bien dans la littérature bondienne que dans l'intégralité de la saga découverte par les amateurs au cinéma.