Réalisé par Milos Forman, "Amadeus" est un drame historique qui revient sur la rivalité supposée entre Mozart et Salieri. Mais il comporte tout de même des différences avec la réalité connue.

Film aux huit Oscars, Amadeus propose de découvrir le célèbre compositeur Mozart à travers le regard de son grand rival, Salieri. Ce film historique et dramatique de 2h40 sort en 1984. Au casting, on retrouve Tom Hulce qui prête ses traits au grand compositeur autrichien. Il donne la réplique à F. Murray Abraham, qui joue ici Antonio Salieri, et Elizabeth Berridge, l'interprète de l'épouse de Mozart, Constance. L'empereur Joseph est de son côté incarné par Jeffrey Jones.

Amadeus a remporté pas moins de 8 Oscars en 1985, sur 10 nominations : l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Milos Forman, du meilleur scénario adapté, du meilleur acteur pour F. Murray Abraham, de la meilleure direction artistique, de la meilleure création de costumes, du meilleur maquillage et du meilleur son. Pourtant, le long-métrage prend plusieurs libertés avec la réalité historique.

Les différences entre le film et la vie de Mozart

Le film Amadeus comporte en revanche plusieurs différences majeures avec la réalité historique. Tout d'abord, Salieri et Mozart n'avaient que six ans d'écart, et non pas autant que ce que montre le biopic. Contrairement à ce que l'on peut découvrir dans le film, Mozart n'a pas perdu le soutien de l'empereur Joseph II après Les Noces de Figaro, puisque cette pièce a rencontré un joli succès et que l'empereur autrichien, tout comme son successeur, se disaient satisfaits des services de Mozart.

Par ailleurs, ce n'est pas Salieri qui a commandé son Requiem au compositeur, mais un serviteur du comte Franz de Walsegg. Salieri n'a pas ailleurs jamais aidé Mozart à écrire son requiem, contrairement à la scène, largement improvisée, qui clôture le film. Il semblerait en effet que la rivalité entre Salieri et Mozart ait été exagérée pour des raisons dramatiques.

Mozart était-il vraiment comme le montre le film ?

Si Amadeus prend plusieurs libertés avec la réalité historique, le portrait qu'il peint du musicien génial semble bien fidèle à ce qu'il a été. Selon sa propre sœur, il était "demeuré enfant", très joyeux et peu sérieux, tandis que Grimm le décrivait comme peu diplomate, joueur et fêtard. Le rire très particulier que l'on entend dans Amadeus semble bien se rapprocher de celui de Mozart. Dans plusieurs lettres sur le compositeur, il est décrit comme "un étourdissement contagieux", ou "du métal rayant du verre". C'est grâce à ces descriptions que l'acteur Tom Hulce a nourri son interprétation inoubliable du compositeur autrichien.

Synopsis - 1823. Se sentant responsable de la mort de Mozart trente ans plus tôt, Antonio Salieri tente de se suicider. Incarcéré, il se confie à un prêtre. Tout débuta lorsque Salieri entendit parler de Mozart pour la première fois. Il était alors compositeur officiel de la cour de Vienne et décida de le rencontrer à Salzbourg. Salieri découvrit ce jeune musicien, adolescent paillard et scatologique, dont le comportement, qu'il jugeait hautement révoltant, tranchait singulièrement avec sa musique et son indéniable talent artistique. Salieri comprit rapidement que ce jeune surdoué arrogant constituait une réelle menace. Bien qu'admiratif du génie de Mozart, il tenta par tous les moyens de l'évincer...