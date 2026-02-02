Adapté du roman d'Honoré de Balzac, le film de Xavier Giannolli il a remporté 7 Césars et a été le film français favori de 2021.
Programme TV
Illusions perdues est l'adaptation du roman du même nom d'Honoré de Balzac. Le public y suit l'ascension et la chute de Lucien, aspirant poète qui découvre les coulisses du monde artistique parisien. Illusions perdues a remporté 7 César en 2022, ce qui en fait l'un (si ce n'est le) meilleur film français de l'année précédente. Il a remporté les prix du meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle (Vincent Lacoste), meilleur espoir masculin (Benjamin Voisin), meilleure photographie, meilleure adaptation, meilleurs costumes, meilleurs décors.
Après Marc Dugain qui réalisait le en septembre 2021 Eugénie Grandet, c'est au tour de Xavier Giannoli de proposer son adaptation d'une œuvre phare d'Honoré de Balzac. Illusions perdues remet au goût du jour la prose du célèbre romancier du XIXe siècle en la transposant sur grand écran. Et les critiques sont unanimes à la sortie du film en 2021 : c'est une réussite. "Un grand film" selon La Croix, "une éblouissante fresque moderne" pour Le Parisien, "un film passionnant" d'après Première, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier la proposition de cinéma de Giannoli.
Porté par un casting cinq étoiles (Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar pour ne citer qu'eux), le film Illusions perdues critique le capitalisme cynique qui régit notre société et les faux-semblants du monde de la presse dans lequel un jeune poète inconnu espère se faire un nom. Le Monde loue d'ailleurs la distribution d'acteurs qui "se livrent à de prodigieuses joutes verbales, dans un plaisir de jeu communicatif". La mise en scène "brillantissime" pour La Croix, "élégante, sensuelle et virevolante" pour le JDD, "impressionnante de maîtrise" pour Première, n'est pas en reste, puisqu'elle est unanimement saluée par la presse.
Synopsis - France, XIXe siècle. Lucien désire devenir un grand poète et quitte l'imprimerie familiale pour rejoindre Paris. Il y est aidé par une protectrice des arts et va découvrir les coulisses du monde artistique parisien, où règnent le profit et l'hypocrisie.
Film dramatique
- Les illusions
- Illusions perdues en streaming
- Résumé illusions perdues
- La foire aux illusions > Guide
- Le voile des illusions > Guide
- Les grandes illusions film > Guide
- Jouer avec le feu : ce que pensent les critiques du film avec Vincent Lindon > Accueil - Film dramatique
- Le maître des illusions film > Guide
- L'Etranger : que vaut l'adaptation du roman d'Albert Camus par François Ozon ? L'avis des critiques
- Voyage au bout de l'enfer
- Borgo : intrigue, histoire vraie, casting, avis... Les infos sur le film
- "Sexy", "navrant"... "Babygirl", thriller érotique porté par Nicole Kidman, divise les critiques
- The Brutalist : la critique est unanime, voici pourquoi il faut absolument voir ce film au cinéma
- La Haine
- "Babylon" : critiques, séances, avis, casting, streaming, bande-annonce...
- Rocky
- La chambre d'à côté : faut-il voir le dernier Pedro Almodóvar ? Ce qu'en disent les critiques presse
- Forrest Gump : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- The Father : synopsis, casting, critiques, bande-annonce, seance, streaming...
- Les Evadés : synopsis, histoire vraie, casting, streaming, avis...
- Les Passagers de la nuit
- The Whale
- Benedetta
- Le Comte de Monte-Cristo : le film avec Pierre Niney est-il inspiré d'une histoire vraie ?
- Anatomie d'une chute : streaming, avis, prix, intrigue, casting... Les infos sur le film de Justine Triet
- Titanic : cette scène a été "un cauchemar" à tourner, elle est pourtant devenue culte
- Juré n°2 : s'agit-il (véritablement) du dernier film de Clint Eastwood ?
- Le Parrain
- Il était une fois en Amérique
- Peter von Kant
- Nomadland : synopsis, casting, Oscars, photos, streaming, avis...
- Sound of Metal
- Slalom
- Oh Canada : que vaut le film avec Richard Gere et Jacob Elordi présenté au Festival de Cannes ?