Adapté du roman d'Honoré de Balzac, le film de Xavier Giannolli il a remporté 7 Césars et a été le film français favori de 2021.

Illusions perdues est l'adaptation du roman du même nom d'Honoré de Balzac. Le public y suit l'ascension et la chute de Lucien, aspirant poète qui découvre les coulisses du monde artistique parisien. Illusions perdues a remporté 7 César en 2022, ce qui en fait l'un (si ce n'est le) meilleur film français de l'année précédente. Il a remporté les prix du meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle (Vincent Lacoste), meilleur espoir masculin (Benjamin Voisin), meilleure photographie, meilleure adaptation, meilleurs costumes, meilleurs décors.

Après Marc Dugain qui réalisait le en septembre 2021 Eugénie Grandet, c'est au tour de Xavier Giannoli de proposer son adaptation d'une œuvre phare d'Honoré de Balzac. Illusions perdues remet au goût du jour la prose du célèbre romancier du XIXe siècle en la transposant sur grand écran. Et les critiques sont unanimes à la sortie du film en 2021 : c'est une réussite. "Un grand film" selon La Croix, "une éblouissante fresque moderne" pour Le Parisien, "un film passionnant" d'après Première, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier la proposition de cinéma de Giannoli.

Porté par un casting cinq étoiles (Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar pour ne citer qu'eux), le film Illusions perdues critique le capitalisme cynique qui régit notre société et les faux-semblants du monde de la presse dans lequel un jeune poète inconnu espère se faire un nom. Le Monde loue d'ailleurs la distribution d'acteurs qui "se livrent à de prodigieuses joutes verbales, dans un plaisir de jeu communicatif". La mise en scène "brillantissime" pour La Croix, "élégante, sensuelle et virevolante" pour le JDD, "impressionnante de maîtrise" pour Première, n'est pas en reste, puisqu'elle est unanimement saluée par la presse.

Synopsis - France, XIXe siècle. Lucien désire devenir un grand poète et quitte l'imprimerie familiale pour rejoindre Paris. Il y est aidé par une protectrice des arts et va découvrir les coulisses du monde artistique parisien, où règnent le profit et l'hypocrisie.