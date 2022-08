EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE. Film phénomène aux Etats-Unis, Everything Everywhere all at once est sorti en France ce mercredi 31 août 2022. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 10h50] La France va-t-elle succomber à la folie Everything everywhere all at once ? Le film phénomène réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert (surnommés "les Daniels") est enfin sorti au cinéma en France ce mercredi 31 août 2022. Ce long-métrage explore à nouveau le concept de multivers avec une immigrée chinoise vieillissante, qui doit sauver le monde en explorant les réalités alternatives et les vies qu'elle aurait pu mener. Le film a fait un carton surprise lors de sa sortie il y a cinq mois, récoltant pour le moment, 97 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 25 millions de dollars).

Au niveau international, les critiques sont conquises : l'agrégateur de critiques américaines Rotten Tomatoes lui accorde de son côté 95% d'avis positifs de la part de la presse et 89% de la part des spectateurs. Mais qu'en est-il de la presse française ? Elle est aussi séduite par la proposition de cinéma des Daniels, engrangeant la note de 4/5 étoiles sur Allociné. Parmi les avis positifs, Le Parisien estime même qu'Everything Everywhere all at once est "aussi original que fou et phénoménal", émouvant et créatif, rien de moins. Franceinfo salue une "œuvre complète, qui innove et s'amuse en sortant des codes classiques du film d'action." Le Figaro se dit également conquis, le qualifiant de "farfelu, fantastique, à la croisée de tous les chemins narratifs". Le scénario du long-métrage, qui explore le multivers, promet ainsi d'être totalement original, tandis que la presse souligne qu'il "déboussole les codes" (Rolling Stones) du cinéma, basculant même dans le "foutoir à l'échelle cosmique" (Première). Une proposition de cinéma définitivement à part à découvrir en salles !

Synopsis - Alors que sa vie est particulièrement difficile, Evelyn Wang se retrouve à explorer les mondes parallèles où elle découvre toutes les vies qu'elle aurait pu mener.

Everything Everywhere all at once est sorti aux Etats-Unis le 25 mars 2022. Il aura fallu attendre de nombreux mois pour que le public français le découvre à son tour. Le film des Daniels sort en France le mercredi 31 août 2022, soit plus de cinq mois après sa sortie et son succès outre-Atlantique.