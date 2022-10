BLACK ADAM. C'est la traditionnelle question lorsqu'un film de super-héros sort au cinéma, y a-t-il une scène post-générique dans Black Adam avec Dwayne Johnson ? On vous en parle.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 10h29] Nouveau super-héros des comics DC à passer de la case au grand écran, Black Adam s'offre un long-métrage signé Jaume Collet-Serra (Esther, Instinct de Survie). Dans le rôle titre, on retrouve Dwayne Johnson qui retrouve d'ailleurs le réalisateur avec qui il avait déjà travaillé dans Jungle Cruise pour Disney. Les spectateurs découvrent dans ce film un super-héros doté de puissants pouvoirs qu'il a hérités de dieux égyptiens et qu'il utilise pour rendre la justice lui-même de façon souvent brutale. La Justice Society of America, groupement de super-héros, tente de l'arrêter jusqu'au moment où elle se rend compte qu'il vaudrait mieux s'allier pour faire face à une menace plus grande.

Comme souvent dans les films de super-héros, la production de Black Adam a bel et bien caché une scène à la toute fin du générique. Et on vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout du générique car cette courte séquence risque de vous faire plaisir ! Attention spoilers de la scène post-générique dans la fin de ce paragraphe. On peut enfin découvrir le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman dans cette scène post-générique de Black Adam. Une information qui risque de faire hurler de plaisir certains fans puisque cela fait depuis Justice League qu'on n'a pas vu l'interprète de Kal-El dans l'univers DC au cinéma. Après des mois de lobbying intensif, Dwayne Johnson a donc obtenu ce qu'il voulait ! Une apparition de Superman qui préfigure sans doute une opposition entre le surhomme et Black Adam !

Synopsis - Emprisonné 5000 ans auparavant dans l'Egypte ancienne, après avoir notamment assisté à l'assassinat de son fils, Black Adam est libéré. Ayant soif de vengeance, il décide de prendre le taureau par les cornes et utiliser les super-pouvoirs dont il a hérité des anciens dieux afin de rendre la justice selon ses critères. Mais ses agissements ne passent pas inaperçus, notamment pour la Justice Society of America, qui souhaite tout d'abord l'arrêter avant de comprendre qu'il peut leur apporter beaucoup plus sur Terre que derrière des barreaux. Mais la tâche s'annonce plus compliquée que prévu au vu du caractère du personnage...